Ironheart: il finale include uno sguardo rapidissimo alla versione fedele ai fumetti di QUEL personaggio

ATTENZIONE! SPOILER SUL FINALE DI STAGIONE DI IRONHEART

Nel finale di stagione di Ironheart, viene rivelato che Parker Robbins ha acquisito “The Hood” da Mefisto (Sacha Baron Cohen), il diavolo del MCU. I Marvel Studios hanno già toccato il tema del soprannaturale in passato, ma questa serie potrebbe inaugurare una nuova era di narrazione horror nella prossima fase del franchise.

Per quanto riguarda Riri Williams (Dominique Thorne), anche lei stringe un patto con il diavolo (per saperne di più), ma avete colto quell’inquadratura sfuggente che mostra la vera forma di Mefisto? Guardate attentamente a partire dal minuti 27.45 del finale di stagione di Ironheart!

Sacha Baron Cohen interpreta il cattivo come un “umano”, ma c’è un breve riflesso del suo volto demoniaco, con un make up fedele ai fumetti, in un cucchiaio. Ha la pelle rossa, gli occhi bianchi e quelli che sembrano essere dei denti piuttosto affilati. A giudicare da questa anticipazione, è un vero peccato non aver potuto vedere Mefisto in tutto il suo splendore.

È un efficace assaggio di ciò che potrebbe aspettarci in futuro, e scommettiamo che un futuro progetto MCU come i tanto chiacchierati Midnight Sons e Ghost Rider rivelerà appieno cosa si cela dietro quel volto umano.

Cohen fa un lavoro fantastico nei panni di Mefisto e si vociferava che avrebbe interpretato il personaggio per la prima volta quando Ironheart era in produzione. Ciò significa che sono passati almeno tre anni da quando ha girato queste scene, e ora resta da vedere quando e dove tornerà.