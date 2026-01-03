IT: Welcome to Derry, Finn Wolfhard anticipa ulteriori progetti per il franchise

Finn Wolfhard ha accennato al suo coinvolgimento in un futuro progetto del franchise di IT dopo che la sua apparizione a sorpresa nel finale di It: Welcome to Derry lo ha collegato alla serie. Wolfhard ha infatti avuto un cameo fotografico alla fine della serie, quando Pennywise ha mostrato un poster della serie “smarrito” con la sua foto davanti a Marge, rivelando che lei è sua madre.

Parlando con Esquire, Wolfhard ha ora accennato che sarà coinvolto in un futuro progetto del franchise. Ha infatti spiegato come i creatori della serie Barbara e Andy Muschietti gli abbiano detto che avrebbe fatto parte del progetto con il ruolo che ricopre. Tuttavia, ha anche accennato a qualcos’altro in arrivo.

“In realtà lo sapevo già da anni. Quando hanno iniziato a pensare a quella serie, probabilmente era il 2021. Barbara e Andy Muschietti mi hanno detto entrambi: “Tu ci sarai”. Sì, ci sarò. Penso che alla fine ci sarà qualcos’altro che non vedo l’ora che la gente veda”.

Il finale della prima stagione di IT: Welcome to Derry ha lasciato intendere che il regno del terrore di Pennywise è lungi dall’essere finito. L’episodio finale ha confermato che l’entità cosmica non percepisce il tempo, essendo già a conoscenza degli eventi di IT: Capitolo Due che porteranno alla sua fine. In una certa misura, la sua coscienza sta tornando indietro nel tempo, nella speranza di impedire la propria morte.

Parte del suo piano prevedeva di uccidere i genitori dei bambini del Club dei Perdenti prima che nascessero, impedendo loro di incontrarlo e sconfiggerlo. Tuttavia, la linea temporale di IT: Welcome to Derry non ha ancora stabilito se Pennywise sia in grado di cambiare il futuro. Anche così, sembra che ci sia qualcosa che coinvolge la versione di Richie interpretata da Wolfhard.

Non è chiaro quale potrebbe essere questo nuovo progetto, considerando che la storia di Richie si è conclusa con il film originale del 2017. Le voci su un IT: Capitolo 3 lo rendono però possibile, soprattutto se Pennywise è in grado di cambiare la linea temporale, annullando così ciò che i Perdenti gli hanno fatto nel secondo film. Ciò giustificherebbe anche il ritorno di Wolfhard in un altro capitolo della serie.

Per ora, l’unico progetto confermato in fase di sviluppo è la serie TV. Tuttavia, al momento della stesura di questo articolo, la stagione 2 non è stata ancora confermata ufficialmente. Ci sono comunque in programma altre due stagioni della serie, in cui Pennywise tornerà indietro nel tempo di altri 27 anni per cercare di impedire la sua futura scomparsa. È possibile che, al completarsi della seconda e terza stagione, sarà più chiaro il futuro di questo franchise.

