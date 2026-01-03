Warwick Davis afferma che la nuova serie di Harry Potter è “molto fedele” ai libri

Warwick Davis, che interpreta il professor Vitious sia nei film originali di Harry Potter che nell’attesissima serie TV della HBO, rivela che la prossima serie rimarrà fedele ai libri. In un’intervista con Times Radio, Warwick ha infatti affermato che la serie sarà “molto fedele” ai famosi libri di J. K. Rowling. Inoltre, esplorerà il mondo magico in modo più approfondito rispetto ai film originali.

“Ci sto lavorando al momento, ma non posso dirvi altro se non che stiamo raccontando di nuovo quelle meravigliose storie, ma con maggiore profondità e dettagli rispetto al passato. Sono adattamenti molto fedeli al libro”. Ritornare nel ruolo di Vitious è stata un’esperienza unica per Davis, in particolare perché le riprese si stanno svolgendo negli studi Leavesden della Warner Bros, lo stesso luogo in cui sono stati girati i film originali di Harry Potter.

Tornare nello stesso ambiente e raccontare le stesse storie è stato surreale per l’attore. Mescolare i ricordi delle produzioni precedenti con l’entusiasmo di costruire qualcosa di nuovo gli ha davvero riportato alla mente un senso di nostalgia. “Ovviamente stiamo raccontando la stessa storia, quindi ci sono momenti simili che stiamo vivendo come attori sul set. Ma è strano tornare di nuovo negli stessi studi e rifare tutto da capo, perché Leavesden è il luogo in cui abbiamo girato i film”.

Dopo aver interpretato sia il professore che il banchiere goblin Unci-Unci in Harry Potter e la pietra filosofale, Davis ha continuato a recitare in tutti gli otto film della serie. Mentre lui interpreterà ancora una volta il ruolo di Vitious nella serie HBO, l’altro suo personaggio sarà interpretato da Leigh Gill.

Sebbene i film originali di Harry Potter fossero amati dalla maggior parte del pubblico, i fan dei libri erano delusi dal fatto che molti dei loro elementi e personaggi preferiti fossero assenti. La dichiarazione di Warwick porta dunque un barlume di speranza che tutti i contenuti che i film hanno dovuto rimuovere a causa dei limiti di tempo appariranno nella serie. Dopotutto, è molto più facile coprire più terreno attraverso una serie TV che si estende su più episodi e stagioni.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell'estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.