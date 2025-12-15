It: Welcome to Derry, spiegazione del finale della prima stagione: quel cameo e il destino di Pennywise

IT: Welcome to Derry si conclude con una nota soddisfacente, in cui i personaggi della serie riescono a sconfiggere Pennywise, ma allo stesso tempo prepara sottilmente il terreno per sviluppi futuri rivelando un oscuro colpo di scena.

L’episodio 8 di It: Welcome to Derry si apre in modo terrificante, quando Pennywise viene liberato nel centro della città dopo che l’esercito distrugge uno dei frammenti che lo tenevano confinato nei boschi. L’entità prende di mira tutti i bambini della città e li conduce nel suo covo. Per fermarlo, i tre giovani protagonisti della serie — Marge, Lilly e Ronnie — corrono contro il tempo.

Nel frattempo, anche Hallorann accetta di aiutare Hanlon e Rose, rintracciando l’unica cosa in grado di fermare Pennywise: il frammento della stella caduta. Tutto sembra concludersi positivamente per i personaggi principali della serie televisiva tratta da Stephen King, ma un colpo di scena e un cameo finale rivelano che l’oscura influenza di Pennywise persiste.

Il cameo di Beverly Marsh nel finale di It: Welcome to Derry: spiegazione della linea temporale del 1988

Dopo che tutto sembra essersi risolto per i personaggi principali nel finale di It: Welcome to Derry, la serie torna indietro all’anno 1988, nel mese di ottobre. Viene mostrata una sequenza ambientata al manicomio di Juniper Hill, che ritrae il momento in cui la madre di Beverly Marsh si è suicidata. Il primo film di IT è ambientato nel 1989, quindi la scena finale della serie si colloca prima degli eventi del film.

Sebbene i film accennino al fatto che Beverly abbia perso la madre a causa di problemi di salute mentale prima degli eventi narrati, non viene mai spiegato esplicitamente cosa sia accaduto. La scena finale di It: Welcome to Derry mette in evidenza come Pennywise possa essere stato responsabile della morte della madre.

Nella sequenza, Beverly piange la madre quando un vecchio paziente di Juniper Hill entra nella stanza e si rivela essere posseduto da Pennywise. Questo dimostra che, nonostante i personaggi di It: Welcome to Derry siano riusciti a sconfiggere Pennywise nel 1962, non hanno posto fine alla natura ciclica del suo male. Per questo motivo, Pennywise ritorna nella linea temporale del 1989 e continua a diffondere il terrore.

Cosa rivela il colpo di scena del viaggio nel tempo legato a Richie Tozier sul destino di Pennywise

Il finale di It – Capitolo Due suggerisce che Pennywise muoia definitivamente nella linea temporale del 2016. Tuttavia, sorprendentemente, nel finale di It: Welcome to Derry l’entità rivela a Marge che la sua percezione del tempo è molto diversa da quella degli esseri umani. A differenza degli uomini, che vedono il tempo come una linea che scorre dal passato al futuro, il mostro lo percepisce come un continuum simultaneo. Per lui, passato, presente e futuro esistono tutti nello stesso momento.

Per dimostrarlo, Pennywise mostra persino una foto di Richie Tozier, dicendo a Marge che in futuro sarà suo figlio. L’entità spiega poi che ucciderlo in una linea temporale non cambia nulla, perché le sue versioni passate continueranno comunque a esistere. Questo rende Pennywise praticamente immortale, almeno per ora, suggerendo che, anche se i personaggi di It: Welcome to Derry lo hanno sconfitto, continuerà a esistere nelle linee temporali del passato.

Poiché muore nella linea temporale del 2016, non dovrebbe poter esistere oltre quell’anno. Tuttavia, prima di allora, resterà onnipresente tra il momento del suo arrivo sulla Terra e la sua morte nel 2016.

Ogni generazione dovrà continuare a combatterlo per assicurarsi che Derry non dimentichi mai il prezzo da pagare quando la paura viene lasciata senza controllo.

Pennywise ha cercato di uccidere Marge in It: Welcome to Derry perché credeva che questo avrebbe impedito la nascita di Richie Tozier. Ciò avrebbe alterato completamente la linea temporale, garantendo che lui non morisse in futuro. Dal momento che fallisce nel tentativo di uccidere Marge, è probabile che prenda di mira qualcuno più a monte nella sua discendenza, per assicurarsi che né lei né suo figlio vengano mai al mondo.

Cosa rivela il riferimento finale a Shining legato a Dick Hallorann sul suo futuro

Dick Hallorann saluta gli abitanti di Derry negli ultimi momenti della serie. Rivela anche di aver trovato lavoro in un hotel a Londra. Questo dettaglio è significativo, perché dopo il periodo trascorso a Londra finirà per lavorare all’Overlook Hotel in Colorado. Dopo gli eventi di Welcome to Derry, lascia definitivamente l’esercito e inizia la sua carriera nel settore alberghiero.

Poiché Delbert Grady uccise la moglie e le due figlie gemelle nel 1970 all’Overlook Hotel, Hallorann dovrebbe trasferirsi in Colorado e iniziare a lavorare nell’ambientazione centrale di Shining entro otto anni dagli eventi della prima stagione di It: Welcome to Derry.

È difficile non chiedersi se questa rivelazione segni la fine definitiva della sua storia nella serie. Sebbene sia possibile che la prima stagione sia l’ultima volta in cui lo vediamo, la serie potrebbe anche riscrivere alcuni elementi di Shining per riportarlo in una stagione futura.

Oppure, se le prossime stagioni di It: Welcome to Derry saranno ambientate nel passato, potrebbero rivelare nuovi dettagli sulle sue traumatiche esperienze infantili legate ai suoi poteri dello “shining” e sul suo rapporto con la nonna.

Il significato della frase di Rose “Altri arriveranno” nel finale di Welcome to Derry

Nei film, Pennywise non è intrappolato o imprigionato nei boschi. Nella serie, invece, viene contenuto grazie ai frammenti della stella caduta che lo ha portato sulla Terra. Il generale Shaw quasi lo libera nell’arco finale di It: Welcome to Derry, ma i giovani protagonisti riescono a salvarsi richiudendolo nuovamente.

Quando Rose avverte gli Hanlon che prima o poi arriveranno altri come il generale Shaw, sembra prevedere che qualcuno, alla fine, libererà il mostro e gli permetterà di scatenarsi di nuovo su Derry durante i suoi cicli di nutrimento.

Le future stagioni della serie potrebbero mostrare gli eventi esatti tra il 1962 e il 1989 che hanno portato alla nuova liberazione di Pennywise, colmando il divario tra i film e la versione rielaborata della storia nella serie.

Il piano di Rose per fermare Pennywise nel finale di It: Welcome to Derry

Inizialmente, Rose dice agli Hanlon che non c’è molto che possano fare per fermare Pennywise e salvare il loro figlio Will. Tuttavia, rendendosi conto di dover agire per salvare i bambini di Derry, spiega loro che devono trovare un frammento mancante, smarrito da Taniel, e usarlo per contenere nuovamente Pennywise. Dopo aver convinto Dick Hallorann a usare i suoi poteri per aiutarli a trovare il pugnale, Rose prepara un intruglio di erbe che lo assisterà.

Grazie a questo, Hallorann scopre che il frammento è con Lilly, che si dirige verso Pennywise insieme a Ronnie e Marge per salvare i suoi amici. Per aiutare i bambini, anche gli adulti si precipitano verso di loro.

Purtroppo, incontrano un grosso ostacolo: i bambini sono troppo lontani e rischiano di non arrivare in tempo. È allora che Dick Hallorann sfrutta appieno i suoi poteri di “shining”, dimostrando fino a che punto può spingersi.

Come Dick Hallorann blocca temporaneamente Pennywise

Prima che gli adulti raggiungano i bambini, Hallorann usa i suoi poteri per entrare nella mente di Pennywise. Lo immobilizza mentalmente intrappolandolo in una visione in cui è costretto a credere di essere Bob Gray. Per un po’, anche Pennywise cade nell’illusione e fatica a liberarsene. Tuttavia, alla fine riprende il controllo rendendosi conto di ciò che Hallorann gli sta facendo e torna in sé.

Il ritorno di Rich nel finale di Welcome to Derry

Rich muore tragicamente nell’episodio 7 di It: Welcome to Derry mentre salva Marge dall’incendio del Black Spot. Sorprendentemente, quando i suoi amici faticano a posizionare il pugnale sotto l’albero che imprigionerà di nuovo Pennywise, il suo fantasma appare e li aiuta. Dick Hallorann rimane sconvolto dal suo ritorno e lo definisce un miracolo, mentre anche i suoi amici percepiscono la sua presenza.

Come il finale della stagione 1 di It: Welcome to Derry prepara la stagione 2

Sebbene It: Welcome to Derry non sia stato ancora rinnovato per una seconda stagione, è stato pianificato un arco narrativo di tre stagioni. Poiché la prima stagione è ambientata nel 1962 e i film hanno già esplorato gli eventi dei cicli del 1989 e del 2016, è probabile che la prossima stagione torni ancora più indietro nel tempo.

Il produttore esecutivo della serie, Brad Caleb, ha inoltre rivelato che, dato che Pennywise esisteva molto prima della fondazione di Derry, le stagioni future potrebbero svolgersi in diverse epoche storiche e mostrare come gruppi differenti di persone abbiano affrontato il mostro (fonte: EW).

La seconda stagione di It: Welcome to Derry potrebbe essere ambientata nel 1935, ripercorrendo eventi come il massacro della banda Bradley e il passato di Ingrid Kersh al manicomio di Juniper Hill. Questi eventi potrebbero poi collegarsi alle linee temporali del 1962 e del 1989, mostrando come un singolo avvenimento generi conseguenze a catena mentre l’influenza oscura di Pennywise persiste nel tempo.

Se la terza stagione di It: Welcome to Derry vedrà la luce, potrebbe spingersi fino al 1908 e rivelare di più su Bob Gray e sua figlia, prima che Pennywise entrasse nelle loro vite.

Il colpo di scena legato al viaggio nel tempo nel finale della prima stagione di It: Welcome to Derry garantisce che Pennywise possa continuare a tornare finché la storia si svolge prima del 2016. Per questo motivo, il franchise ha davanti a sé infinite possibilità di sviluppo.