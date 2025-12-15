IT: Capitolo 3, il co-creatore di Welcome To Derry anticipa il film

La co-creatrice di It: Welcome to Derry, Barbara Muschietti, ha delle notizie entusiasmanti per i fan. It: Capitolo Tre potrebbe essere una possibilità molto concreta.

La prima stagione di It: Welcome to Derry è giunta al termine, ma ci sono diverse storie nel primo capitolo della serie che potrebbero essere ulteriormente esplorate, tra cui il famigerato clown Pennywise (Bill Skarsgård), che lascia intendere che non può essere ucciso, neanche dopo It: Capitolo Due. Durante una conversazione con Marge (Matilda Lawler), le dice che il suo futuro figlio, Richie (con i suoi amici), rappresenterà la sua morte.

Tuttavia, ha aggiunto un commento sinistro in seguito, dicendo di non essere sicuro se si tratterà di una morte vera e propria o di una rinascita. Questo commento lascia molte possibilità per un terzo capitolo. In un’intervista con Grant Hermanns di ScreenRant, Muschietti ha spiegato come ci siano ancora molte lacune da colmare nell’universo di It nel suo complesso, con un enorme nuovo gruppo di personaggi con cui giocare, aumentando la possibilità di trasformare i suoi film di It in una trilogia.

Mentre molte persone trovano fastidiose le lacune narrative e i buchi di trama, la creatrice li vede invece come nuove opportunità. Ogni domanda senza risposta potrebbe diventare una nuova storia da raccontare. Ha aggiunto di aver apprezzato il modo in cui King ha scritto il libro e tutti i buchi che ha lasciato. Ha ammesso che potrebbero non essere stati intenzionali, ma è stato un felice incidente per lei e suo fratello, l’altro co-creatore della serie, Andy Muschietti.

I fratelli Muschietti sono fan del romanzo fin da adolescenti. Barbara ha spiegato che la loro percezione del libro si è evoluta in modo significativo da allora, dato che ora hanno poco più di 50 anni e hanno figli. La creatrice ha aggiunto che il pubblico cambia continuamente, quindi è sicura che lei e suo fratello avranno molte altre storie da raccontare. Ha rassicurato i fan dicendo che non pensa che It: Welcome to Derry sarà il loro ultimo progetto nell’universo di It.

Vedremo. È un universo. È un universo, e ci sono personaggi che sono ancora affascinanti. Ci sono altre lacune. Quando il grande Stephen King scrisse il libro, credo che abbia lasciato quei buchi di proposito. E anche se non l’ha fatto di proposito, sono comunque fantastici. Sono grandi incidenti, ma per noi sono una meraviglia. Realizzando la prima stagione, ovviamente, abbiamo scoperto molte lacune. E poi, ovviamente, abbiamo letto il libro per la prima volta quando avevamo 14 e 15 anni, e ora ne abbiamo 52 e 53. Siamo genitori e la prospettiva cambia continuamente. Quindi, non lo so. Non credo che questa sia la fine, in pratica, è tutto quello che dirò.

It: Capitolo Tre e le future stagioni di It: Welcome to Derry sono ancora in sospeso per ora. Sebbene i fratelli Muschietti e il loro co-creatore Jason Fuchs abbiano un arco narrativo di tre stagioni, la serie non è ancora stata ufficialmente rinnovata da HBO. Tuttavia, considerando l’ottimo andamento della serie e il successo della critica, la possibilità di almeno un’altra stagione è molto probabile.

La prima stagione di It: Welcome to Derry è disponibile in streaming su NOW.