Jamie Campbell Bower debutta come Henry Creel nel prequel teatrale di Stranger Things e anticipa come influenzerà la storia di Vecna nella stagione 5

Jamie Campbell Bower ha mandato in visibilio i fan di Stranger Things con una comparsa a sorpresa nel prequel teatrale di Broadway, Stranger Things: The First Shadow, dove ha ripreso il ruolo di Henry Creel. L’apparizione è avvenuta il 19 dicembre, durante l’epilogo dello spettacolo al Marquis Theatre di New York, prendendo il posto dell’interprete principale Louis McCartney, protagonista del ruolo sia nel West End che a Broadway. Secondo quanto riportato da ScreenRant, il pubblico è esploso in un’ovazione al suo ingresso in scena.

Debuttato nel 2023, The First Shadow riporta la storia a Hawkins nel 1959, svelando le origini di Henry Creel: il trasferimento della sua famiglia, la scoperta dei suoi poteri oscuri, il suo coinvolgimento in uno spettacolo scolastico diretto da Joyce Maldonado (futura Byers) e il primo incontro con il dottor Martin Brenner.

In un’intervista a ScreenRant, Bower ha raccontato come sia nata l’idea della sua partecipazione: «Mi hanno chiesto. È semplicemente successo.» L’attore ha spiegato che l’invito è arrivato poche settimane prima, durante la première della stagione 5, e ha elogiato il lavoro di McCartney: «L’ho visto due volte. È brillante.»

Come The First Shadow influenzerà il Vecna della stagione 5

Bower ha confermato di aver attinto dalla versione teatrale del personaggio per costruire la sua interpretazione di Vecna/Henry nella quinta stagione: «Ho preso alcune cose dallo spettacolo… Quando l’ho visto ho provato una grande tristezza. Rivedere quel ragazzo che ho immaginato a lungo è stato emozionante.»

L’attore ha detto di essersi sempre sentito profondamente legato al “bambino dentro l’uomo” che Henry diventa, e che la visione dello spettacolo ha rafforzato ulteriormente questa parte emotiva.

Il suo debutto teatrale arriva pochi giorni prima dell’attesissima uscita di Stranger Things 5 – Volume 2, che arriverà su Netflix il 25 dicembre alle 20:00 ET, con tre episodi. Il Volume 3, contenente il finale di serie, debutterà il 31 dicembre.

Nella stagione finale, Vecna assume anche un nuovo alias: Mr. Whatsit, usato dai ragazzi di Hawkins ai quali aveva fatto visita segretamente. Intanto, la serie ha iniziato a intrecciare direttamente canoni e rivelazioni di The First Shadow: nel Volume 1 compare il flashback del 1959 in cui una giovane Joyce distribuisce i volantini del suo spettacolo, evento centrale della trama teatrale che coinvolge personaggi noti come Hopper, Ted e Karen Wheeler, Bob Newby, gli Henderson e i Sinclair.

Il ruolo del prequel nella conclusione di Stranger Things

Il legame tra serie e spettacolo teatrale sarà ancora più marcato nel Volume 2, che approfondirà il passato oscuro di Henry Creel, compresa la verità sulla grotta in cui Max e Holly si nascondono — un elemento chiave introdotto proprio dal prequel teatrale.

Con Hawkins pronta all’ultima battaglia contro Vecna e le creature del Sottosopra, The First Shadow assume ora un’importanza centrale nel dare contesto, peso emotivo e coerenza ai capitoli conclusivi della serie.

Bower diventa così il secondo attore a fare il salto tra palco e serie TV, dopo Alex Breaux, interprete del giovane Brenner nello spettacolo e ora parte del cast della stagione 5 come il tenente Robert Akers.