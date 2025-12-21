Outer Banks 5: una nuova immagine emozionante rivela un grande aggiornamento sulla produzione della stagione finale

Outer Banks si prepara a salutare i fan con la sua quinta e ultima stagione, e Netflix ha appena condiviso un aggiornamento importante: le riprese della stagione finale sono ufficialmente concluse. L’uscita è prevista per il 2026, segnando l’ultimo capitolo dell’avventura dei Pogues.

In una dichiarazione a Tudum, i creatori Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke hanno espresso tutta la loro emozione nel tornare sul set per l’ultima corsa: «Siamo al settimo cielo all’idea di intraprendere un ultimo viaggio con i Pogues. Tornare sul set per questo capitolo finale è stato allo stesso tempo dolceamaro e surreale. Non vediamo l’ora che tutti possano vedere cosa abbiamo in serbo — sarà un’ultima corsa selvaggia…»

L’annuncio del wrap arriva poco dopo le accuse rivolte a Jonas Pate, che secondo un report di Variety sarebbe stato fisicamente e verbalmente aggressivo nei confronti di un assistente alla produzione, episodio poi sedato dagli attori principali Chase Stokes e Madelyn Cline.

Dove eravamo rimasti: il finale shock della stagione 4

Production on the fifth and final season of Outer Banks has officially wrapped! pic.twitter.com/3JW2BSPfxd — Netflix (@netflix) December 19, 2025

La stagione 4 aveva condotto i Pogues in Marocco alla ricerca del tesoro di Barbanera, ma l’avventura era presto degenerata:

JJ scopriva che il suo vero padre era Chandler Groff ,

e in uno dei momenti più tragici della serie, Chandler uccide JJ dopo che il ragazzo sacrifica la Blue Crown per salvare Kiara.

Con questo pesantissimo cliffhanger, è probabile che la stagione 5 si concentri sulla vendetta: i Pogues potrebbero inseguire Groff e recuperare il tesoro perduto.

Un altro nodo narrativo centrale sarà la gravidanza di Sarah, rivelata alla fine della stagione. Madelyn Cline ha commentato con ironia la sua interpretazione in questa nuova fase della storia: «Non indosso un pancione. Tutti mi chiedono: “Dov’è il bambino?” Non potrei saltare muri, farmi scaraventare da una barca o correre a tutta velocità con un pancione di silicone in piena estate in South Carolina.»

Il successo della serie e il finale già scritto

Netflix ha confermato che nelle sue prime quattro stagioni Outer Banks ha totalizzato quasi 200 milioni di visualizzazioni, apparendo nella Top 10 inglese per 25 settimane complessive. Sebbene non siano stati rivelati dettagli sulla trama finale, i creatori hanno assicurato che il destino della serie era chiaro sin dall’inizio: «Abbiamo sempre saputo come sarebbe stata l’ultima scena.» – Josh Pate.

Con le riprese concluse e l’attesa per il gran finale che cresce, Outer Banks si prepara a chiudere un viaggio iniziato nel 2020, tra misteri, tesori, fughe, tradimenti e legami indissolubili. La serie è disponibile su Netflix.