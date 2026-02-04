Avengers: Doomsday, un rumor suggerisce il motivo dello scontro tra Avengers e X-Men

Avengers: Doomsday si preannuncia come il più grande film della serie MCU mai realizzato, con gli Avengers, gli X-Men, i Fantastici Quattro e Spider-Man pronti a condividere lo schermo mentre combattono contro il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.. Una combinazione di rumor online e commenti di un paio di star del film hanno poi confermato che ci sarà uno scontro tra gli Avengers e gli X-Men, con la prima famiglia di supereroi della Marvel che si unirà alla mischia.

Ora, potremmo avere qualche indizio su ciò che porterà gli eroi a combattere l’uno contro l’altro. Secondo l’insider @MyTimeToShineH, “In Avengers: Doomsday, gli X-Men hanno subito molte incursioni, quindi quando gli Avengers e i Fantastici Quattro arrivano nel loro universo per cercare di aiutarli, pensano che siano venuti per distruggerli, ed è per questo che combattono”.

Si tratta di una classica trama da supereroi. Gli eroi si incontrano, combattono e alla fine mettono da parte le loro differenze per affrontare una minaccia molto più grande. Presumiamo che questo possa essere il piano per Avengers: Doomsday, e la dinamica tra queste due squadre promette di essere affascinante per i fan che da tempo sognano di vederli condividere lo schermo. Quest’ultima indiscrezione potrebbe anche spiegare l’assenza di mutanti, come Jean Grey e Tempesta, i quali se hanno dovuto respingere diverse Incursioni, potrebbero essersi sacrificati nel farlo.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).