Avatar: Fuoco e Cenere è già uno dei film di maggior successo del 2025 al botteghino mondiale

Avatar: Fuoco e Cenere Neytiri

Avatar: Fuoco e Cenere sta scalando rapidamente le classifiche del box office mondiale, confermandosi sin dai primi giorni come uno dei titoli più rilevanti del 2025. Il nuovo sequel sci-fi di James Cameron affronta aspettative altissime: Avatar (2009) rimane il film con il maggior incasso globale di sempre, mentre Avatar: La via dell’acqua (2022) occupa la terza posizione dietro Avengers: Endgame.

L’uscita del film, avvenuta il 19 dicembre, è stata preceduta da una battuta d’arresto critica: il punteggio su Rotten Tomatoes si è fermato a un 68%, il più basso della trilogia (contro il 76% de La via dell’acqua e l’81% del primo capitolo). Il pubblico, però, si è mostrato molto più favorevole, assegnando al film un CinemaScore A, identico ai due predecessori.

Secondo Variety, Avatar: Fuoco e Cenere è proiettato a raccogliere 345 milioni di dollari nel suo weekend d’esordio globale:

  • 88 milioni dal mercato domestico USA

  • 257 milioni dai mercati internazionali

Un debutto che porta il film direttamente alla 17ª posizione nella classifica dei maggiori incassi dell’anno in appena pochi giorni. Ha già superato l’intero box office di alcuni dei successi del 2025, come Final Destination: Bloodlines (315,8 milioni), Weapons (269 milioni), One Battle After Another (205,1 milioni) e Predator: Badlands (183,3 milioni).

Nonostante l’ingresso immediato nella Top 20, la strada è ancora lunga. Il film avrebbe un budget superiore ai 350 milioni di dollari, e il suo punto di pareggio potrebbe superare il miliardo di dollari. Se si considera che i due capitoli precedenti hanno superato entrambi i 2 miliardi, Cameron potrebbe teoricamente centrare l’obiettivo senza difficoltà — ma i segnali di calo sono evidenti.

Oona Chaplin come Vsrang in Avatar- Fuoco e Cenere

Il debutto di Fire and Ash rimane infatti inferiore ai 435 milioni di La via dell’acqua, pur superando i 242 milioni del primo Avatar (che diventano però 363,2 milioni se aggiustati all’inflazione).

Tuttavia, i film di Avatar hanno storicamente performance crescenti nel lungo periodo e non dipendono da weekend d’esordio eccezionali. Se Fire and Ash dovesse replicare il moltiplicatore globale del suo predecessore, potrebbe raggiungere 1,725 miliardi di dollari, diventando il nono film con il maggior incasso della storia, appena dietro Spider-Man: No Way Home (1,976 miliardi).

Per ora, Avatar: Fire and Ash sembra perfettamente in linea per diventare uno dei titoli più imponenti del 2025 e, potenzialmente, un altro successo colossale nella filmografia di James Cameron.

