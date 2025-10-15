HomeSerie TvNews

Kate McKinnon sarà Afrodite in Percy Jackson – Stagione 3

Di Chiara Guida

Kate McKinnon si è unita al cast della terza stagione di Percy Jackson e i Dei dell’Olimpo come guest star ricorrente. Interpreterà Afrodite, la dea greca dell’amore e della bellezza. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Afrodite “può alterare il suo aspetto a seconda di chi la osserva” e “deve essere sicura che Percy Jackson (Walker Scobell) rispetti il ​​potere e l’importanza dell’amore prima di accettare di offrirgli aiuto nella sua ricerca“.

I fan di Percy Jackson sono in attesa della seconda stagione dello show, basata su Il mare dei Mostri e in arrivo su Disney+ il prossimo dicembre.

Percy Jackson e i Dei dell’Olimpo è basato sull’omonima serie di libri per ragazzi di Rick Riordan. Riordan ha creato la serie TV con Jonathan E. Steinberg, che ne è lo showrunner insieme a Dan Shotz. I produttori esecutivi includono Steinberg e Shotz; Riordan e Rebecca Riordan; Craig Silverstein; Bert Salke; Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e D.J. Goldberg del Gotham Group; James Bobin; Jim Rowe; Albert Kim; Jason Ensler; e Sarah Watson. Oltre a Scobell, il cast principale include Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
