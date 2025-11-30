L’ultimo post di Robert Downey Jr su Doctor Doom rende ancora più plausibile un’importante teoria sul MCU

L’ultima anticipazione di Robert Downey Jr su Avengers: Doomsday e la sua imminente apparizione nel film nei panni di Doctor Doom rende ancora più probabile una delle principali teorie sul MCU. Sebbene finora più di un attore del MCU abbia interpretato diversi ruoli nella serie, il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom è forse l’esempio più grande e importante di questo concetto che abbiamo visto fino ad oggi.

Avengers: Doomsday trasformerà Robert Downey Jr. dal più grande eroe della linea temporale dell’MCU al suo più grande cattivo, il che è a dir poco un evento importante. Detto questo, il modo in cui viene anticipato questo ritorno suggerisce che la storia dell’attore nei panni di Iron Man potrebbe essere più legata all’ascesa di Doom di quanto possa sembrare.

Il post di Robert Downey Jr. sul Ringraziamento rende ancora più probabile una teoria su Avengers: Doomsday

Il 27 novembre Robert Downey Jr. ha pubblicato sui social media un’immagine con Doctor Doom e Iron Man, che mostra le mani dei due mentre spezzano una forcella. Considerando la vicinanza del post al Giorno del Ringraziamento, sembra che l’intenzione sia quella di collegarlo alla festività, in cui spezzare una forcella è una tradizione che porta fortuna a chi ottiene il pezzo più grande.

I vari aggiornamenti e post di Robert Downey Jr. che alludono al suo ruolo di Doctor Doom in Avengers: Doomsday sono interessanti innanzitutto per il loro contenuto, ma anche perché il suo precedente ruolo di Iron Man sembra essere stato inserito nella conversazione il più possibile, così come l’idea che Tony Stark e Victor Von Doom abbiano una storia comune nelle pagine dei fumetti Marvel.

Naturalmente, questo ha senso dato che l’attore interpreta entrambi i ruoli nell’MCU, ma l’insistenza nel legare Doctor Doom a Tony Stark nella preparazione di Avengers: Doomsday sostiene certamente la teoria che la storia di Doctor Doom nella serie sarà collegata a Iron Man in modo significativo.

Sebbene siano stati fatti sforzi per sottolineare che Robert Downey Jr. interpreterà Victor Von Doom in Avengers: Doomsday e non un Tony Stark diverso, ciò non impedisce alla storia di rivelare che i destini multiversali di Iron Man e Doctor Doom sono intrecciati o collegati in qualche modo, o di rivelare che un Iron Man di un universo alternativo gioca un ruolo chiave nella storia di Doctor Doom.

Collegare Iron Man e Doctor Doom di Robert Downey Jr è l’unico modo reale per evitare diversi problemi dell’MCU

In definitiva, dare al Doctor Doom di Robert Downey Jr un collegamento tangibile all’interno dell’universo con Iron Man – che sia la versione interpretata in precedenza dall’attore o una variante diversa – ha senso in termini di giustificazione del ritorno di Downey Jr a livello narrativo.

Attualmente, molte delle critiche e delle preoccupazioni relative al ritorno del principale attore dell’MCU in un nuovo ruolo ruotano attorno all’idea che il ritorno di Robert Downey Jr non sia altro che un tentativo di riaccendere l’interesse dei fan per il franchise dopo la morte di Iron Man in Avengers: Endgame, senza costruire nuove star o percorsi futuri per l’MCU.

Fornire una ragione narrativa interna all’universo per cui il casting doveva essere Robert Downey Jr. negherebbe queste critiche, contribuendo anche a fornire un tessuto connettivo per l’universo generale e il prossimo capitolo dell’MCU – il che significa che ci sono molte ragioni per sperare che i teaser di un collegamento tra le storie di Doctor Doom e Iron Man si concretizzino, sia in Avengers: Doomsday che in seguito.