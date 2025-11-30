HomeSerie TvApprofondimenti

Alien: Pianeta Terra – Stagione 2 risolve ufficialmente il problema Prometheus di Ridley Scott

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Michael Fassbender in Prometheus (2012)
Michael Fassbender in Prometheus (2012) - Foto di Photo: Courtesy Twentieth Centur - © 2012 - Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Anni dopo, FX e Disney con Alien – Pianeta Terra stanno finalmente rimediando a uno dei più grandi errori di Ridley Scott in Prometheus e Alien: Covenant. Alien – Pianeta Terra  non era un sostituto di Prometheus, ma aveva molto in comune con il prequel di Ridley Scott. Entrambi erano ambientati in un periodo precedente nella Alien timeline, ad esempio, ed entrambi approfondivano alcuni aspetti della storia della Weyland-Yutani Corporation.

Più in generale, sia Earth che Prometheus hanno cercato di dare agli Xenomorfi una sorta di storia delle origini. Prometheus ha iniziato la storia di come sono stati creati e del loro rapporto con gli Ingegneri, mentre Earth si è concentrato maggiormente su come la Weyland-Yutani ha saputo della loro esistenza e perché ha iniziato a dar loro la caccia. C’è anche una grande differenza: Alien – Pianeta Terra  racconterà più della sua storia rispetto a Prometheus e Covenant.

Il rinnovo della seconda stagione di Alien – Pianeta Terra  significa che la storia non finirà con un cliffhanger

Wendi Alien: Pianeta Terra

Il finale della prima stagione di Alien – Pianeta Terra  era un cliffhanger che lasciava in sospeso il destino di quasi tutto il cast. Fortunatamente, Alien – Pianeta Terra  è stata rinnovata per una seconda stagione alcune settimane fa, il che significa che Earth non dovrà finire con un cliffhanger. Sebbene ci sia ancora la possibilità che la terza stagione non venga realizzata e che la seconda finisca con un nuovo cliffhanger, almeno sapremo cosa è successo a Wendy e ai Lost Boys, a Boy Kavalier e agli Xenomorfi sull’isola di Neverland.

Il rinnovo di Alien – Pianeta Terra  è stato accompagnato anche da notizie su Noah Hawley, il creatore della serie. Hawley ha recentemente firmato un nuovo accordo di collaborazione più ampio con Disney e FX, che ha già portato all’annuncio di uno spin-off di Far Cry. È chiaro che Disney e FX hanno molta fiducia in Hawley, il che rende ancora più probabile che riuscirà a portare a termine Alien – Pianeta Terra  in modo definitivo, invece di vederlo cancellato con un finale sospeso.

Ridley Scott non è mai riuscito a finire la sua storia prequel di Alien

Kirsh in Alien: Pianeta Terra

A differenza di Alien – Pianeta Terra , la storia prequel di Ridley Scott non ha mai avuto un finale adeguato. Scott aveva intenzione di realizzare una trilogia prequel incentrata sul malvagio sintetico di Michael Fassbender, David. Questa era la storia che stava costruendo: Prometheus mostrava il disprezzo di David per l’umanità e il suo fascino per gli Ingegneri, mentre Covenant terminava con lui e una nave piena di coloni su cui sperimentare. Ma Scott non è mai riuscito a finire quella trilogia con un terzo film.

Alien: Covenant ha avuto un discreto successo al botteghino, ma significativamente peggiore rispetto a Prometheus. Questo, insieme alla tiepida reazione dei fan a entrambi i film, ha fatto sì che il terzo film fosse destinato a non vedere mai la luce. I recenti commenti di Scott su Alien, in cui ha dichiarato di aver chiuso con la saga, indicano anche che non sapremo mai cosa è successo a David dopo Covenant. Quella storia delle origini semplicemente non verrà mai raccontata per intero, il che è un peccato.

Alien – Pianeta Terra  merita tutte le stagioni che Noah Hawley vuole

Timothy Olyphant in Alien Pianeta Terra
Timothy Olyphant in Alien Pianeta Terra

La storia che Ridley Scott ha iniziato a raccontare in Prometheus e Covenant probabilmente non sarà mai completata, ma Alien: Earth non deve subire lo stesso destino. È proprio per questo motivo che Noah Hawley dovrebbe poter realizzare tutte le stagioni di Alien – Pianeta Terra  che desidera. Hawley ha chiaramente un piano per questa serie, ha chiaramente una storia che ritiene valga la pena raccontare, e Alien merita almeno una storia delle origini completa.

Indipendentemente dal fatto che abbiate amato o odiato Prometheus e Covenant, dovete dare loro credito per aver effettivamente provato qualcosa di nuovo con Alien. La visione di Scott non è stata universalmente apprezzata, ma meritava di essere portata a termine in modo da poter vedere cosa aveva davvero in serbo per noi. Lo stesso vale per Alien – Pianeta Terra . La visione di Hawley non è universalmente apprezzata, ma sta adottando un approccio nuovo ed entusiasmante ad Alien, e quella creatività merita di continuare il più a lungo possibile.

Articolo precedente
Una scena della quinta stagione di Stranger Things è stata dichiarata la migliore della serie mentre i fan discutono dei nuovi episodi
Articolo successivo
L’ultimo post di Robert Downey Jr su Doctor Doom rende ancora più plausibile un’importante teoria sul MCU
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved