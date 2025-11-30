Alien: Pianeta Terra – Stagione 2 risolve ufficialmente il problema Prometheus di Ridley Scott

Anni dopo, FX e Disney con Alien – Pianeta Terra stanno finalmente rimediando a uno dei più grandi errori di Ridley Scott in Prometheus e Alien: Covenant. Alien – Pianeta Terra non era un sostituto di Prometheus, ma aveva molto in comune con il prequel di Ridley Scott. Entrambi erano ambientati in un periodo precedente nella Alien timeline, ad esempio, ed entrambi approfondivano alcuni aspetti della storia della Weyland-Yutani Corporation.

Più in generale, sia Earth che Prometheus hanno cercato di dare agli Xenomorfi una sorta di storia delle origini. Prometheus ha iniziato la storia di come sono stati creati e del loro rapporto con gli Ingegneri, mentre Earth si è concentrato maggiormente su come la Weyland-Yutani ha saputo della loro esistenza e perché ha iniziato a dar loro la caccia. C’è anche una grande differenza: Alien – Pianeta Terra racconterà più della sua storia rispetto a Prometheus e Covenant.

Il rinnovo della seconda stagione di Alien – Pianeta Terra significa che la storia non finirà con un cliffhanger

Il finale della prima stagione di Alien – Pianeta Terra era un cliffhanger che lasciava in sospeso il destino di quasi tutto il cast. Fortunatamente, Alien – Pianeta Terra è stata rinnovata per una seconda stagione alcune settimane fa, il che significa che Earth non dovrà finire con un cliffhanger. Sebbene ci sia ancora la possibilità che la terza stagione non venga realizzata e che la seconda finisca con un nuovo cliffhanger, almeno sapremo cosa è successo a Wendy e ai Lost Boys, a Boy Kavalier e agli Xenomorfi sull’isola di Neverland.

Il rinnovo di Alien – Pianeta Terra è stato accompagnato anche da notizie su Noah Hawley, il creatore della serie. Hawley ha recentemente firmato un nuovo accordo di collaborazione più ampio con Disney e FX, che ha già portato all’annuncio di uno spin-off di Far Cry. È chiaro che Disney e FX hanno molta fiducia in Hawley, il che rende ancora più probabile che riuscirà a portare a termine Alien – Pianeta Terra in modo definitivo, invece di vederlo cancellato con un finale sospeso.

Ridley Scott non è mai riuscito a finire la sua storia prequel di Alien

A differenza di Alien – Pianeta Terra , la storia prequel di Ridley Scott non ha mai avuto un finale adeguato. Scott aveva intenzione di realizzare una trilogia prequel incentrata sul malvagio sintetico di Michael Fassbender, David. Questa era la storia che stava costruendo: Prometheus mostrava il disprezzo di David per l’umanità e il suo fascino per gli Ingegneri, mentre Covenant terminava con lui e una nave piena di coloni su cui sperimentare. Ma Scott non è mai riuscito a finire quella trilogia con un terzo film.

Alien: Covenant ha avuto un discreto successo al botteghino, ma significativamente peggiore rispetto a Prometheus. Questo, insieme alla tiepida reazione dei fan a entrambi i film, ha fatto sì che il terzo film fosse destinato a non vedere mai la luce. I recenti commenti di Scott su Alien, in cui ha dichiarato di aver chiuso con la saga, indicano anche che non sapremo mai cosa è successo a David dopo Covenant. Quella storia delle origini semplicemente non verrà mai raccontata per intero, il che è un peccato.

Alien – Pianeta Terra merita tutte le stagioni che Noah Hawley vuole

La storia che Ridley Scott ha iniziato a raccontare in Prometheus e Covenant probabilmente non sarà mai completata, ma Alien: Earth non deve subire lo stesso destino. È proprio per questo motivo che Noah Hawley dovrebbe poter realizzare tutte le stagioni di Alien – Pianeta Terra che desidera. Hawley ha chiaramente un piano per questa serie, ha chiaramente una storia che ritiene valga la pena raccontare, e Alien merita almeno una storia delle origini completa.

Indipendentemente dal fatto che abbiate amato o odiato Prometheus e Covenant, dovete dare loro credito per aver effettivamente provato qualcosa di nuovo con Alien. La visione di Scott non è stata universalmente apprezzata, ma meritava di essere portata a termine in modo da poter vedere cosa aveva davvero in serbo per noi. Lo stesso vale per Alien – Pianeta Terra . La visione di Hawley non è universalmente apprezzata, ma sta adottando un approccio nuovo ed entusiasmante ad Alien, e quella creatività merita di continuare il più a lungo possibile.