Boneyard – Il caso oscuro: la storia vera che ha ispirato il film

Diretto da Asif Akbar, Boneyard – Il caso oscuro trae ispirazione dalla tragedia nota come gli omicidi di West Mesa, in cui furono ritrovati i resti di 11 donne e un feto sepolti nel terreno. Ovviamente, i realizzatori si sono presi alcune libertà creative e hanno aggiunto alcuni elementi di fantasia alla trama per rendere i conflitti più intriganti, ma comunque gran parte di ciò che viene mostrato è realmente accaduto nella vita reale. Diamo quindi un’occhiata all’intero caso, a ciò che il dipartimento di polizia di Albuquerque ha scoperto nella vita reale e se sono mai riusciti a catturare il colpevole.

Cosa succede nel film Boneyard – Il caso oscuro?

Come mostrato nel film, una donna di nome Christine Ross stava passeggiando con il suo cane Ruca quando ha visto qualcosa sepolto nel terreno. Dopo un’ulteriore ispezione, ha scoperto che si trattava di un pezzo di osso, ed è allora che ha iniziato a sospettare. Ha inviato la foto a un membro della sua famiglia, che le ha confermato che non apparteneva a un animale. Ha informato il dipartimento di polizia, e a quel punto le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Durante le mie ricerche sul caso reale, non ho scoperto che in nessun momento delle indagini un agente di polizia sia stato considerato sospettato, come invece mostrato nel film. Abbiamo visto che, per molto tempo, il detective Ortega ha creduto che fosse uno dei suoi colleghi, Tate, il responsabile degli omicidi. Una delle vittime era la nipote di Ortega, ed è per questo che risolvere il caso era una questione personale per lui. Un personaggio immaginario del film di nome Naomi Harks disse a Ortega che credeva che Tate fosse responsabile della morte di Selena, e fu allora che Ortega divenne ancora più paranoico. Ma alla fine, i risultati del test del DNA della vittima, che era incinta, non corrispondevano a quelli di Tate, e divenne chiaro che non era lui l’assassino delle donne e colui che le aveva seppellite. Nella vita reale, però, la polizia aveva individuato 2 o 3 sospetti, ma ogni volta aveva dovuto rilasciarli per mancanza di prove.

Openweb

Il personaggio di Caesar Monto è probabilmente ispirato vagamente a un sospettato reale che la polizia, per molto tempo, ha ritenuto potesse essere l’assassino. Un uomo di nome Lorenzo Montoya è diventato il principale sospettato, poiché c’erano diversi elementi che indicavano che fosse lui l’assassino. Innanzitutto, amava trovarsi a 3 miglia dal luogo di sepoltura delle vittime degli omicidi di Mesa. Era già stato arrestato in precedenza per aver aggredito delle prostitute e la prova più importante era una videocassetta sequestrata dalle forze dell’ordine nella sua roulotte.

Nel video si vedeva mentre aveva rapporti intimi con una prostituta in modo piuttosto violento. Gli agenti di polizia potevano sentire il rumore di lui che strappava il nastro adesivo da dietro la telecamera, il che li rese ancora più sospettosi. Poi lo sentirono anche aprire un sacco della spazzatura e dire alla ragazza di stare zitta e non creare problemi. Nel film, abbiamo visto che l’agente Petrovick (Mel Gibson) scoprì che, sebbene l’uomo fosse responsabile dell’omicidio di una prostituta, non era il famigerato West Mesa Bone Collector. Secondo Petrovick, l’assassino aveva tratti comportamentali simili a quelli di Caesar, ma non era l’uomo che cercavano.

Qualcosa di simile è accaduto nella vita reale. Lorenzo Montoya potrebbe essere stato coinvolto in molti affari loschi e probabilmente ha ucciso quella prostituta ripresa nel video, ma le autorità non sono riuscite a collegarlo agli omicidi di West Mesa. Ron Erwin, Scott Lee Kimbell e Joseph Blea erano tra le altre persone sospettate nel caso degli omicidi di West Mesa, ma le forze dell’ordine non sono riuscite a collegarli agli omicidi, anche se sono stati condannati per altri crimini che avevano commesso.

È vero che, fino ad oggi, il dipartimento di polizia di Albuquerque non è stato in grado di risolvere il caso. Nessuno sa chi fosse il serial killer o quale fosse il suo movente per uccidere così tante ragazze innocenti. Probabilmente, la teoria di Petrovick è valida anche nella vita reale. Nel film ha affermato di non credere che gli omicidi fossero un atto passionale. Ha detto che l’assassino era qualcuno che credeva di fare un favore al mondo uccidendo queste donne. Probabilmente, l’assassino pensava che uccidendo queste donne avrebbe potuto liberarsi dalla tentazione e assolversi da tutti i peccati che aveva commesso.

È piuttosto scioccante che tragedie del genere possano verificarsi in una società civile, e ciò che è ancora peggio è che le donne si sentissero così impotenti e credessero che nessuno sarebbe venuto a salvarle o a stare al loro fianco nel momento del bisogno. Sì, erano prostitute, ma la società non aveva alcun diritto di guardarle con disprezzo e considerarle esseri insignificanti, perché, in fin dei conti, erano comunque esseri umani.