La vita segreta delle mogli mormoni: trailer della seconda stagione in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione de La vita segreta delle mogli mormoni, che in Italia debutterà giovedì 15 maggio con tutti e 10 gli episodi in esclusiva sulla piattaforma streaming. Disney+ e Hollywood Records hanno inoltre pubblicato la sigla ufficiale della serie, “Secret Temptation”, e il suo remix. Entrambi i brani sono ora disponibili sulle piattaforme streaming.

Trama e cast della seconda stagione di La vita segreta delle mogli mormoni

Nella seconda stagione, lo scandaloso mondo mormone del #MomTok è tornato ed è più forte che mai. Quando una scambista coinvolta nel loro famigerato scandalo sessuale torna a sorpresa, le amicizie minacciano di disfarsi mentre vengono a galla segreti, bugie e accuse. In una lotta per preservare l’anima di #MomTok, il tradimento manderà in frantumi la sorellanza o la verità le renderà libere?

La vita segreta delle mogli mormoni segue le vite di Taylor Frankie Paul (@taylorfrankiepaul), Demi Engemann (@demilucymay_), Jen Affleck (@jenniferaffleckk), Jessi Ngatikaura (@_justjessiiii), Layla Taylor (@laylaleannetaylor), Mayci Neeley (@maycineeley), Mikayla Matthews (@mikaylamatthews), Whitney Leavitt (@whitneyleavitt) e la nuova arrivata Miranda McWhorter (@miranda_mcw).

La serie è prodotta da Jeff Jenkins Productions (Bling Empire, The McBee Dynasty: Real American Cowboys, My Unorthodox Life), in associazione con 3BMG e Walt Disney Television Alternative. Gli executive producer della seconda stagione di La vita segreta delle mogli mormoni sono Jeff Jenkins, Russell Jay-Staglik, Andrea Metz ed Elise Chung della Jeff Jenkins Productions, Ross Weintraub e Reinout Oerlemans della 3BMG e Danielle Pistotnik, Georgia Berger e Lisa Filipelli della Select Entertainment.