Thunderbolts* 2 si farà? Tutto quello che sappiamo

Attenzione! SPOILER importanti su Thunderbolts*

Ora che Thunderbolts* è uscito nelle sale, vale la pena chiedersi se la Marvel realizzerà Thunderbolts* 2 e quali membri del cast potrebbero tornare. Dato che il film sembra essere molto piaciuto, almeno per adesso, è logico che una schiera di fan chieda a gran voce un sequel. Il tono generale è apparso decisamente unico tra i capitoli dell’MCU e le reazioni positive suggeriscono che i Marvel Studios dovrebbero continuare a perseguire questo tipo di collaborazione.

Thunderbolts* ha dimostrato che il team del titolo è abbastanza convincente da reggere un secondo film. Il team è ora l’esempio più importante di una storia di outsider MCU, con membri le cui storie sono pronte a essere esplorate ulteriormente, poiché hanno dimostrato di essere tra i personaggi riconoscibili del MCU. Ecco se i Marvel Studios intendono capitalizzare su questo clamore con un secondo film da solista.

Thunderbolts* 2 non è stato confermato

Al momento, Thunderbolts* 2 non è stato confermato, né nessuno dei principali attori dietro la realizzazione del film ha rivelato che un sequel è in lavorazione. Questo tende ad essere il caso della maggior parte dei film MCU moderni al momento della loro uscita, con i sequel che vengono invece annunciati qualche tempo dopo che l’hype iniziale si è placato. La situazione è diversa per i film sugli Avengers, che, nel caso delle Fasi 3 e 6 dell’MCU, dovrebbero essere abbinati come doppio gran finale.

L’annuncio di un sequel dipenderà probabilmente dal successo finanziario. Considerando che Spider-Man e gli Avengers sono i franchise di maggior successo dell’MCU, è ragionevole supporre che i loro sequel vengano annunciati a breve. Resta da vedere se Thunderbolts* incasserà gli stessi soldi di questi franchise, soprattutto perché i personaggi di Thunderbolts* non sono popolari quanto Spider-Man. Tuttavia, la risposta ampiamente positiva potrebbe tradursi in un nuovo franchise, in modo simile ai Guardiani della Galassia, una squadra che era pressoché sconosciuta al suo debutto nell’MCU.

Cast di Thunderbolts* 2: Chi potrebbe tornare?

Se i Thunderbolts (o i New Avengers) dovessero tornare in un film futuro, probabilmente comprenderebbero un gruppo di volti simile. Alla fine di Thunderbolts*, solo uno dei personaggi in cartellone ha trovato la sua (sbrigativa) fine: si tratta di Taskmaster, interpretata da Antonia Dreykov. Il resto del cast non solo ne è uscito indenne, ma probabilmente in condizioni mentali migliori rispetto a quando avevano intrapreso il loro pericoloso viaggio insieme. Considerando ciò, il cast di ritorno di Thunderbolts* 2 includerebbe probabilmente:

Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova

Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes

Lewis Pullman nel ruolo di Bob Reynolds

Wyatt Russell nel ruolo di John Walker

David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov

Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr

Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine

Essendo Valentina il cattivo secondario di Thunderbolts*, il suo ritorno potrebbe forse essere il più sorprendente. Tuttavia, con Yelena che afferma nella scena finale di Thunderbolts* di “averla in pugno” ormai, è logico che Louis-Dreyfus riprenda il ruolo di figura di spicco della squadra, soprattutto considerando la popolarità dell’attrice e del suo personaggio. Tutto questo, tuttavia, dipenderà dalla sopravvivenza della squadra alla prossima apparizione.

Il cast di Thunderbolts* tornerà in Avengers: Doomsday

Una diretta streaming a sorpresa dei Marvel Studios a marzo ha confermato che tutto il cast principale di Thunderbolts*, tranne Julia Louis-Dreyfus e Olga Kurylenko, tornerà per Avengers: Doomsday. In effetti, la scena post-credits di Thunderbolts* sembrava preannunciare il film, visto che l’astronave dei Fantastici Quattro è stata vista entrare nell’universo principale dell’MCU, Terra-616, presumibilmente mentre fuggivano dal loro dopo gli eventi di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Questo conferma praticamente che le star di Thunderbolts* riprenderanno i loro ruoli di personaggi di Terra-616, piuttosto che delle varianti.

Molti membri del cast dei film originali degli X-Men sono stati confermati anche per Avengers: Doomsday.

Il ruolo specifico che i Thunderbolts/New Avengers interpreteranno in Avengers: Doomsday resta da vedere, anche se il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha recentemente confermato che si uniranno ad altri super-team per affrontare Destino. In ogni caso, il finale di Thunderbolts* ha suggerito attriti tra i Nuovi Vendicatori e gli Avengers che Sam Wilson intende formare, creando un’interessante dinamica prima dell’uscita di Avengers: Doomsday nel 2026. Se dovessero seguire la tendenza tracciata da Thunderbolts*, è anche possibile che ne usciranno indenni pur essendo chiaramente sfavoriti nella lotta. Oppure è probabile che l’eventuale Thunderbolts* 2 si intitoli semplicemente New Avengers.