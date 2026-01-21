HomeSerie TvNews

Landman: spiegata la nuova compagnia petrolifera di Tommy nel finale della stagione 2

Di Redazione

-

Gallio in Landman - stagione 2

Il finale della seconda stagione di Landman ha segnato un punto di svolta decisivo per il futuro della serie. Dopo il licenziamento da M-Tex, Tommy Norris, interpretato da Billy Bob Thornton, prende una decisione che cambia radicalmente gli equilibri narrativi: fondare una nuova compagnia petrolifera tutta sua, la CTT Oil Exploration & Cattle.

Dopo essere stato estromesso da M-Tex nell’episodio 9, il destino di Tommy sembrava incerto. Il personaggio avrebbe potuto tornare a fare il landman per conto di Cami Miller (Demi Moore) o accettare un incarico presso una major come Chevron. Invece, il finale rivela che Tommy non è disposto a rinunciare al controllo del proprio destino e decide di giocarsi “un ultimo fuoricampo”, scegliendo la strada più rischiosa: mettersi in proprio.

CTT Oil e il nuovo centro narrativo di Landman

La nascita della CTT Oil Exploration & Cattle avviene attraverso una serie di mosse strategiche. Tommy fa annullare il contratto che legava i terreni di Cooper a M-Tex, sfruttando una debolezza legale, e poi si rivolge a Gallino per ottenere i fondi necessari. Riesce così a raccogliere decine di milioni di dollari, sufficienti sia a restituire a M-Tex il buyout dei terreni sia ad avviare nuove perforazioni.

La scelta del nome della compagnia, apparentemente improvvisata, riflette perfettamente il carattere di Tommy: pragmatica, spigolosa e pensata per aggirare le rigidità burocratiche. Anche se il riferimento al “cattle” non è ancora concreto, l’obiettivo è chiaro: costruire qualcosa di autonomo, svincolato dalle logiche delle grandi corporation.

CTT diventa rapidamente un’azienda a conduzione familiare, con Cooper al vertice e Tommy in un ruolo chiave ma defilato, a conferma del passaggio di testimone tra padre e figlio. La serie chiarisce inoltre che il focus della stagione 3 sarà proprio lo sviluppo di questa nuova realtà, destinata a sostituire M-Tex come cuore narrativo dello show.

Il futuro di Cami e della sua compagnia resta invece più incerto. Il progetto offshore, già definito ad altissimo rischio, potrebbe portare M-Tex al collasso finanziario. Anche se Cami dispone di una solida rete di sicurezza economica, tutto lascia intendere che il suo ruolo in Landman verrà ridimensionato.

Con la stagione 3 già confermata, Landman sembra dunque pronta a reinventarsi: meno giochi di potere aziendali, più conflitti diretti sul campo, con la CTT Oil come nuovo motore della storia.

