Landman, Jacob Lofland commenta l’addio di Taylor Sheridan dopo le reazioni divise alla stagione 2

La seconda stagione di Landman si è ufficialmente conclusa, lasciando dietro di sé un acceso dibattito tra pubblico e critica. Mentre alcuni spettatori hanno apprezzato l’evoluzione più cupa e riflessiva della serie, altri hanno mostrato perplessità sulle scelte narrative. In questo clima di reazioni contrastanti, l’attenzione si è spostata anche sul futuro creativo dello show, soprattutto alla luce dell’imminente uscita di Taylor Sheridan dall’universo Paramount.

Sebbene Sheridan resterà coinvolto in Landman per la stagione 3, il suo addio a Paramount è ormai ufficiale. Alla scadenza del contratto, fissata per il 2028, il creatore di Yellowstone si trasferirà a NBCUniversal a partire dal 2029, segnando la fine di un’era per la piattaforma streaming. Una decisione che ha inevitabilmente diviso fan e addetti ai lavori: c’è chi guarda con curiosità ai suoi prossimi progetti e chi teme un ridimensionamento creativo delle serie che ha ideato.

Jacob Lofland: “Mi fido del team, vedremo cosa succederà”

A commentare la situazione è stato Jacob Lofland, interprete di Cooper Norris, in un’intervista rilasciata a ScreenRant. L’attore ha ammesso di provare dispiacere all’idea di un futuro senza Sheridan, ma ha anche chiarito di voler mantenere le distanze dalle dinamiche contrattuali. Secondo Lofland, l’aspetto più importante resta la solidità del team creativo che continuerà a lavorare sulla serie.

L’attore ha espresso fiducia in figure chiave come Christian Wallace, che dovrebbe restare coinvolto anche oltre la terza stagione. Un elemento che, secondo Lofland, garantisce continuità e coerenza narrativa, indipendentemente dalla presenza diretta di Sheridan. “Cerco di non pensarci troppo – ha dichiarato – mi fido delle persone che sono lì. Vedremo cosa succederà”.

Sheridan ha confermato il suo passaggio a NBCUniversal nell’ottobre 2025, firmando un accordo quinquennale che coprirà cinema, televisione e streaming. Con lui si sposterà anche il suo storico partner David Glasser, che porterà 101 Studios sotto un accordo di first-look dopo aver completato gli impegni in corso con Paramount.

Durante il suo periodo allo studio, Sheridan ha costruito un vero e proprio impero televisivo, con titoli regolarmente in cima alle classifiche di visione di Paramount+ e un ruolo decisivo nell’acquisizione di nuovi abbonati. Landman, con le sue prime due stagioni, si inserisce pienamente in questa eredità, ora chiamata a dimostrare di poter reggere anche un futuro senza il suo creatore principale.

Le stagioni 1 e 2 di Landman sono attualmente disponibili in streaming su Paramount+.