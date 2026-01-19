Landman – Stagione 2: la spiegazione del finale di stagione

Dopo alcuni episodi piuttosto movimentati, il finale della seconda stagione di Landman ha offerto una conclusione soddisfacente alla serie di Taylor Sheridan, ma alcuni degli elementi più convenienti del finale potrebbero richiedere una spiegazione. Il finale della seconda stagione di Landman ha risolto tutte le questioni in sospeso su M-Tex, Cami Miller (Demi Moore) e i colpi di scena della nona puntata della seconda stagione di Landman.

Ora Tommy ha una nuova attività di famiglia da gestire dopo essere stato licenziato dalla M-Tex, Ainsley è finalmente andata al college, Cooper e Ariana si sono fidanzati e il futuro sembra roseo per Landman. Arrivare a quel lieto fine non è stato facile, però, dato che Cooper è stato quasi accusato di omicidio, Tommy è sopravvissuto a stento a un grave incidente stradale e Gallino è riuscito ancora una volta a mettere le mani su tutto. Il percorso verso il finale e la comparsa a sorpresa di un coyote simbolico potrebbero richiedere una spiegazione.

Perché Tommy vede un coyote nel finale della seconda stagione di Landman: la spiegazione

Alla fine della seconda stagione di Landman, Tommy e Angela hanno parlato nel cortile sul retro e Tommy ha visto un coyote. Ha detto al coyote: “No. Oggi non puoi averlo, amico. Oggi è mio”. È stata una nota un po’ strana con cui concludere la seconda stagione di Landman, ma c’era un significato simbolico in quell’interazione. Ricordiamo che anche la prima stagione di Landman si era conclusa con Tommy che parlava con un coyote nel giardino sul retro.

Alla fine della prima stagione di Landman, Tommy aveva scacciato il coyote dicendogli che da quelle parti uccidevano i coyote. Allora, il coyote simboleggiava Tommy intrappolato, sia da Gallino che dall’industria petrolifera nel suo complesso. Lui, come il coyote, era in grave pericolo. Nella seconda stagione di Landman, il coyote rappresenta ancora il pericolo e la morte, ma Tommy gli dice chiaramente che ha vinto e sfuggito alla morte.

Il coyote arriva anche al significato della seconda stagione di Landman nel suo complesso. L’intera stagione ha riguardato Tommy che imparava a sconfiggere il coyote e la morte e il pericolo che esso simboleggia. Tommy ha finalmente smesso di uccidersi per il suo lavoro, ha finalmente iniziato a godersi e ad amare la sua famiglia e ha persino fatto pace con suo padre, TL (Sam Elliott). Tommy ha ingannato la morte e finalmente ha una vita degna di essere vissuta.

Tommy ha fondato una compagnia petrolifera a conduzione familiare: CTT Oil Exploration & Cattle Explained

Uno dei motivi principali per cui la vita di Tommy è finalmente degna di essere vissuta è che ha avviato una sua azienda: la CTT Oil Exploration & Cattle. Come Tommy ha spiegato a pezzi e bocconi, la sigla CTT sta per Cooper (Jacob Lofland), Tommy e Thomas (TL). La parte “cattle” è il risultato della rapidità con cui Tommy ha agito: le aziende non possono avere lo stesso nome di un’azienda già esistente, quindi, per assicurarsi che il nome scritto da Gallino sull’assegno non fosse già stato preso da qualcun altro, Tommy ha pensato a qualcosa di abbastanza “stupido” da non essere utilizzato.

Tommy ha anche assegnato alla maggior parte del cast di Landman un ruolo nella CTT Oil Exploration & Cattle. Mentre stava creando la società, ha anche convinto Gallino a pagare la CTT per rimborsare la M-Tex per i contratti di locazione dei terreni di Cooper, ha ottenuto lo scioglimento del contratto originale con la M-Tex e ha anche assicurato i finanziamenti per nuovi pozzi sul terreno. Tommy ha anche spiegato di aver creato la società invece di accettare un lavoro presso una compagnia petrolifera esistente perché voleva vedere se aveva ancora “un altro asso nella manica”.

Come Tommy ha convinto Gallino a finanziare la sua compagnia petrolifera e il destino di Cami spiegato

Nonostante abbia apertamente disprezzato Gallino (Andy Garcia) e i suoi legami con il cartello per tutta la stagione, Tommy gli ha chiesto dei soldi per finanziare la CTT Oil Exploration & Cattle. Sorprendentemente, nonostante il suo ingente e continuo investimento nella M-Tex, Gallino ha dato a Tommy un totale di 62 milioni di dollari: 44 milioni per riacquistare i contratti di locazione dei terreni di Cooper e 18 milioni per iniziare a perforare nuovi pozzi più profondi sul terreno.

Sebbene sia stata una sorpresa, ci sono alcuni motivi per cui Gallino ha deciso di finanziare la nuova compagnia petrolifera di Tommy. Tommy è riuscito a spiegare bene che Cami e M-Tex non riusciranno a trasformare la piattaforma offshore di gas naturale in una fonte di guadagno importante. Ha anche spiegato che, anche se la piattaforma offshore dovesse trovare il gas, ci sono molti aspetti logistici e finanziari che potrebbero andare storti e ridurre i profitti.

Una volta convinto Gallino che la piattaforma offshore non avrebbe funzionato, Tommy ha posizionato la CTT Oil Exploration & Cattle come una compagnia petrolifera “troppo grande per fallire”. L’intuizione di Cooper sui contratti di locazione era denaro garantito, e i termini originali del loro accordo erano ancora generosi per Gallino. Tommy ha convinto Gallino dimostrandogli che investire nella CTT era un buon modo per recuperare la perdita quasi certa dell’investimento nella M-Tex.

Dato che M-Tex sta quasi certamente andando verso il fallimento, il futuro di Cami a Landman non è molto sicuro. M-Tex probabilmente fallirà, ma Cami può ancora decidere di vendere a una compagnia petrolifera più grande, come suggerito da Nate. Se non lo farà, perderà milioni di dollari. Fortunatamente, ha ancora un enorme fondo fiduciario creato da Monty prima di morire, quindi riuscirà comunque a cavarsela in un modo o nell’altro.

I guai legali di Cooper e come Tommy lo ha tirato fuori dai guai: spiegazione

Dopo che Ariana è stata aggredita e quasi violentata nella stagione 2, episodio 9 di Landman, Cooper l’ha difesa da Johnny. Johnny, tuttavia, è morto per un infarto dopo essere stato portato in ospedale, e la polizia di Odessa ha minacciato di accusare Cooper di aggressione e omicidio. Lo stesso Cooper ha poi ammesso che il pestaggio di Johnny è andato ben oltre i limiti della difesa di Ariana, dato che lo ha colpito 17 volte e ha detto che voleva ucciderlo.

Ci sono alcuni aspetti contorti della vicenda legale di Cooper che necessitano di una spiegazione. La polizia di Odessa ha dichiarato di comprendere la decisione di Cooper di difendere la sua fidanzata da uno stupratore, ma ha minacciato di sporgere denuncia perché Johnny aveva delle conoscenze influenti. Alla fine è riuscito a uscire dalla situazione senza essere incriminato perché Rebecca era il suo consulente legale e Tommy ha chiesto un favore allo sceriffo prima di minacciare di rivolgersi alla stampa.

Cosa significa il finale della seconda stagione di Landman per la terza stagione

Il finale della seconda stagione di Landman ha anche gettato le basi per la terza stagione, già rinnovata. Ora che Tommy ha avviato la CTT Oil Exploration & Cattle, il focus di Landman sarà probabilmente quello di far decollare la sua nuova azienda. Cami e M-Tex non saranno così importanti, anche se probabilmente scopriremo se lei ha venduto l’azienda o meno e se la piattaforma offshore per l’estrazione di gas naturale ha funzionato.

La nuova attenzione rivolta alla CTT ha anche alcune implicazioni per la famiglia Norris e i loro amici. Tommy è più pronto a diventare un padre di famiglia e a concentrarsi sul godersi la vita, e il fatto che la maggior parte della famiglia Norris sia coinvolta nella CTT dovrebbe rendere tutto più facile. Tommy può ancora essere un maniaco del lavoro, ma lavorerà con suo padre e suo figlio invece che per una vedova inesperta e in lutto.

Si spera che la creazione della CTT significhi anche che la terza stagione di Landman sarà nuovamente incentrata sul cartello. Tommy ha accettato “i soldi del diavolo” da Gallino per avviare la CTT e ora ha un enorme interesse finanziario nella società. I legami di Gallino con il cartello non sono stati molto evidenti nella seconda stagione di Landman, ma ora la terza stagione offre l’occasione perfetta per far sentire a Tommy la pressione di aver accettato denaro proveniente dal traffico di droga.

Al di fuori della CTT, Landman ha anche preparato alcune storie personali da seguire nella prossima stagione. Probabilmente vedremo Ainsley adattarsi alla vita universitaria e alla sua squadra di cheerleader, e Angela lottare per abituarsi alla sindrome del nido vuoto. Anche la storia d’amore tra Rebecca e Charlie dovrebbe essere al centro dell’attenzione, e quasi certamente vedremo Cooper e Ariana sposarsi finalmente. La terza stagione di Landman ha un futuro brillante davanti a sé.