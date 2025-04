Landman: Sam Elliott si unirà al cast della seconda stagione della serie

Paramount+ ha annunciato che il candidato all’Oscar e vincitore del Screen Actors Guild Award Sam Elliott (1883) si unirà al cast della seconda stagione della serie di successo di Taylor Sheridan, Landman.

Sam Elliott ha vinto lo Screen Actors Guild Award per il suo ruolo in 1883 di Taylor Sheridan e ha ricevuto una nomination agli Oscar e un premio dal National Board of Review per la sua performance in A Star Is Born. Le sue numerose performance cinematografiche includono The Big Lebowski, Tombstone e The Contender. Per la televisione, Elliott ha vinto il Critics Choice Award per la sua interpretazione in Justified, oltre a Parks & Rec, Grace and Frankie e The Ranch.

I protagonisti di LANDMAN sono il vincitore dell’Oscar Billy Bob Thornton, la candidata all’Oscar Demi Moore, il candidato all’Oscar Andy Garcia, il candidato all’Oscar Sam Elliott, Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan e Colm Feore.

La serie drammatica originale LANDMAN è creata da Taylor Sheridan e Christian Wallace e la produzione della seconda stagione è attualmente in corso in Texas.

Di cosa parla la serie Landman

LANDMAN è ambientata nelle proverbiali città in espansione del Texas occidentale ed è una storia moderna di ricerca della fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata sul noto podcast in 11 episodi“Boomtown” di Imperative Entertainment e Texas Monthly, la serie racconta una storia di operai e miliardari senza scrupoli che alimentano un business così grande da rimodellare il nostro clima, la nostra economia e la nostra geopolitica.

Billy Bob Thornton ha ottenuto una nomination ai Golden Globe come Miglior Attore in una Serie Drammatica per il suo ruolo in LANDMAN come Tommy Norris. I produttori esecutivi della serie sono: Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Billy Bob Thornton, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Stephen Kay. Dan Friedkin e Jason Hoch per Imperative Entertainment, e J.K. Nickell e Megan Creydt per Texas Monthly sono anche produttori esecutivi. Tommy Turtle è co-produttore esecutivo. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions di Sheridan. Landman è distribuito da Paramount Global Content Distribution.

La prima stagione di LANDMAN è sempre disponibile in streaming in esclusiva su Paramount+ e rappresenta l’ultimo titolo che si aggiunge alla crescente lista di produzioni di Sheridan su Paramount+ che include: 1923, 1883, Lioness, Mayor of Kingstown, Tulsa King e Lawmen: Bass Reeves.