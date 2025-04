Landman – Stagione 2: conferme e tutto quello che sappiamo

La proficua collaborazione tra Paramount+ e Taylor Sheridan ha prodotto un altro successo, Landman, che andrà in onda nel 2024 e tornerà per la seconda stagione. Creata da Sheridan e Christian Wallace, la serie racconta il business del petrolio nel Texas occidentale e la miriade di personaggi che ruotano attorno a un settore così esplosivo. Proprio come Yellowstone di Sheridan, Landman si trova al centro di una serie di temi scottanti, tra cui le questioni ambientali, l’etica aziendale e la politica generale di una nazione dipendente dai combustibili fossili. Dietro a tutto questo, però, ci sono drammi avvincenti sulle persone che guidano il settore.

Sebbene sia separato dal già citato franchise di Yellowstone, Landman è molto simile al suo predecessore neo-western sotto molti aspetti. Forse la cosa più importante è che Landman presenta una serie di personaggi complessi e multidimensionali che rispecchiano le complesse questioni affrontate su scala più ampia dalla serie. Tutto questo si aggiunge a un altro grande successo per Paramount+, a dimostrazione che Sheridan è ancora il più grande nome della TV moderna. Ora, Landman ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, e questo è il primo passo sulla lunga strada per diventare un’altra istituzione televisiva.

Ultime notizie su Landman – stagione 2

Anche se era scritto nel destino che una seconda stagione fosse imminente, ci è voluto fino a marzo 2025 perché la seconda stagione di Landman venisse rinnovata. La notizia è arrivata pochi giorni dopo l’annuncio dei casting in Texas, segnalando che il lavoro era in corso dietro le quinte prima che l’editto ufficiale della Paramount fosse rivelato. Con l’inizio dei lavori previsto a breve, è chiaro che il successo in streaming arriverà prima piuttosto che dopo, ma per ora non si conosce ancora una tempistica precisa.

La prima stagione di Landman è terminata il 12 gennaio 2025.

Confermata la seconda stagione di Landman

Il successo di Taylor Sheridan tornerà per la seconda stagione

Con i casting che sono stati lanciati prima ancora che la stagione fosse rinnovata, Paramount+ sta chiaramente cercando di accelerare il ritorno di Landman.

Dopo essere diventato il miglior debutto di Paramount+ in 2 anni, sembrava inevitabile che Landman venisse ripreso per una seconda stagione. L’annuncio è finalmente arrivato nel marzo 2025, con sorpresa di quasi nessuno, e la serie di successi di Taylor Sheridan sul piccolo schermo continua. Con il rinnovo di Landman, quasi tutti i programmi di Taylor Sheridan sono andati in onda per almeno due stagioni. I lavori dovrebbero iniziare a metà del 2025, ma non è ancora stata rivelata una tempistica completa. Con i casting che sono stati lanciati prima ancora che la stagione fosse rinnovata, Paramount+ sta chiaramente cercando di accelerare il ritorno di Landman.

Lawmen: Bass Reeves e 1883 sono le uniche serie di Taylor Sheridan che non sono state rinnovate per una seconda stagione.

Landman non è uno spin-off di Yellowstone

Un dramma completamente nuovo, separato dal neo-western

Con Yellowstone che cavalca verso il tramonto, anche se il suo franchise si espande, è importante notare che Landman non fa parte dell’universo di Yellowstone. Anche se affronta molti degli stessi temi di Yellowstone, Landman non è collegato, né intende sostituirlo. La famiglia Dutton non ha nulla a che fare con la storia di Landman, che è stata persino tratta da una serie di podcast basata su eventi reali. Questo significa che Landman ha la possibilità di uscire dall’ombra di Yellowstone e affermarsi come un successo a sé stante.

Dettagli sul cast della seconda stagione di Landman

Billy Bob Thornton e il resto del cast torneranno?

Prevedere il cast della seconda stagione di Landman non è particolarmente difficile, poiché il dramma petrolifero dovrà riportare il suo cast per raccontare una storia avvincente. Anche se le morti sono sempre una possibilità nel mondo degli spettacoli di Taylor Sheridan, è altamente probabile che il cast principale sarà di nuovo disponibile per riprendere i propri ruoli. Ciò significa che Billy Bob Thornton dovrebbe interpretare ancora una volta il dirigente della compagnia petrolifera in crisi, Tommy Norris. Sorprendentemente, Monty Miller, il dirigente petrolifero interpretato da Jon Hamm, è morto nel finale della prima stagione, il che significa che il rivale di Tommy non tornerà.

Nel frattempo, torneranno anche grandi star come Ali Larter (che interpreta la moglie di Tommy, Angela), così come Demi Moore nel ruolo della cara amica di Tommy, Cami, che è anche la vedova di Monty. Il piccolo ruolo di Moore nella prima stagione è stato in qualche modo criticato per aver sottoutilizzato la recente vincitrice del Golden Globe, ma potrebbe avere presto un ruolo più importante. Il cast di supporto è un po’ meno certo, ma una cosa che rende gli spettacoli di Sheridan così avvincenti è la pletora di trame che si intrecciano attorno al conflitto principale.

Dettagli sulla trama di Landman – Stagione 2

Le cose diventeranno sempre più tese

Per non essere da meno rispetto ad altre serie di Taylor Sheridan, il finale della stagione 1 di Landman è stato un gioco pieno di colpi di scena che ha cambiato l’intero aspetto della serie in futuro. A partire dalla morte di Monty, nell’episodio finale della prima stagione, la vedova Cami prende il comando. Lei sceglie di ignorare il consiglio di Tommy di liquidare l’azienda e vivere bene per il resto della sua vita, e decide invece di raddoppiare il rischioso piano di trivellazione petrolifera. Nel frattempo, Tommy viene catturato e torturato dal cartello prima di apprendere che Galino spera di entrare nell’industria petrolifera.

Tutto questo crea un grande scontro, poiché i piani di Cami potrebbero andare in fumo, mentre un elemento pericoloso come Galino e la sua banda iniziano a farsi strada nel cosiddetto business legale. Nel mezzo c’è Tommy, che fa da intermediario tra i due mondi, anche se non è contento della sua posizione poco lusinghiera. Altrove, la relazione tra Cooper e Ariana ha fatto un grande passo avanti, e la coppia si è avvicinata ancora di più quando lui ha accettato il suo dolore. Resta da vedere se la previsione di Tommy sulla loro relazione si avvererà nella seconda stagione di Landman.