Nobody Wants This – Stagione 2, spiegazione del finale: Noah e Joanne resteranno insieme?

Noah e Joanne attraversano un periodo difficile nella seconda stagione di Nobody Wants This, passando dalla fase della luna di miele a una relazione più seria, che porta a un finale che prepara la terza stagione. La commedia romantica con Adam Brody e Kristen Bell riprende poco dopo la fine della prima stagione, con Noah e Joanne di nuovo insieme che cercano di unire i loro mondi.

Tuttavia, Noah e Joanne affrontano nuovi problemi nella loro relazione. Noah mente a tutti, dicendo che Joanne ha ancora intenzione di convertirsi, ma non immediatamente. Quando Joanne lo scopre, si arrabbia e gli dice che non riesce a decidere se convertirsi per se stessa con la pressione che lui le sta mettendo addosso.

Invece di dirle che non starebbe con qualcuno che non è ebreo, mette da parte la questione per alleggerire la pressione. Tuttavia, il problema continua a presentarsi fino a quando non raggiunge il culmine quando Joanne viene sfrattata e vuole trasferirsi da Noah. Questo porta a un finale sorprendente che prepara il terreno per la terza stagione di Nobody Wants This.

Joanne si converte all’ebraismo nella seconda stagione di Nobody Wants This?

La domanda più importante che attraversa tutta la seconda stagione di Nobody Wants This è se Joanne si convertirà all’ebraismo. Anche se Noah ha detto di averla scelta al posto del lavoro di rabbino capo alla fine della prima stagione di Nobody Wants This, nella seconda stagione le mette una pressione enorme affinché si converta, minacciando essenzialmente di rompere con lei se non lo farà.

Alla fine, Joanne inizia ad abbracciare gli aspetti culturali e rituali dell’ebraismo. Ama lo Shabbat e allontana il malocchio con “pooh pooh pooh”. Si intromette come la migliore di loro, ed Esther la considera una yenta. Ama la challah e il kugel.

Joanne si impegna inoltre nei valori condivisi dell’ebraismo. È molto incentrata sulla famiglia. Partecipa alle mitzvah e si integra nella comunità ebraica di Noah. Si confronta con il concetto di Dio, che in realtà è molto centrale nell’ebraismo.

Ci vuole un colloquio con Esther alla fine della seconda stagione di Nobody Wants This per farle capire che tutte quelle piccole cose contribuiscono a renderla ebrea. Questo dà a Joanne il momento di illuminazione che stava aspettando.

In definitiva, non spetta a me dire se Esther ha ragione sul fatto che Joanne sia ebrea sulla base di questi fattori, poiché non faccio parte di quella comunità o religione. Tuttavia, almeno nell’ambito della serie, Joanne sembra pronta a iniziare ufficialmente il processo di conversione, che molto probabilmente avrà luogo nella terza stagione di Nobody Wants This.

Perché Noah rompe e torna insieme a Joanne

Noah e Joanne trascorrono l’intero episodio finale discutendo della sua riluttanza a fare passi avanti nella loro relazione così com’è, il che porta alla loro rottura.

Joanne è pronta a trasferirsi insieme a lui e iniziare una vita insieme, soprattutto considerando l’età di Noah e Joanne. Sembrava che Noah fosse sulla stessa lunghezza d’onda, parlando del loro futuro, finché non ha rivelato che non avrebbe vissuto con lei a meno che non si fosse convertita all’ebraismo. Anche se ha il diritto di avere delle preferenze, non lo ha chiarito fin dall’inizio, il che sembra ingiusto nei confronti di Joanne.

Alla fine, lui le dà l’ultimatum di convertirsi o non andare avanti, e lei gli dà l’ultimatum di andare avanti o rompere. Lei si rifiuta di cedere sulla questione della conversione, affrettando una decisione. Alla fine, Noah decide che sono destinati a fallire e rinuncia alla relazione, rompendo con Joanne.

Tuttavia, quando arriva al piano terra del locale, si rende conto dell’enorme errore che ha commesso. Va ancora una volta da lei per professarle il suo amore. Alla fine, decide che non gli importa se lei è ebrea o meno, perché è la sua anima gemella.

Perché Sasha ed Esther si lasciano in Nobody Wants This

La prima stagione di Nobody Wants This stabilisce la dinamica della relazione tra Sasha ed Esther. Lei si occupa di tutto il lavoro emotivo e domestico, mentre Sasha la tratta come se fosse sua madre. Lui non cucina né fa le faccende domestiche. Viene lodato quando interviene per aiutare Miriam con un problema, come se non fosse anche lui un genitore. Il bar è assolutamente un inferno.

La seconda stagione aggiunge complessità alla loro relazione mostrando che lei vorrebbe essere vista come una persona divertente e simpatica, ma non ci riesce perché deve sempre essere responsabile. Era una giovane madre e moglie, sposatasi solo dopo la gravidanza. Tutti questi fattori contribuiscono alla scioccante rottura tra Sasha ed Esther.

Inoltre, Sasha ha trascorso la seconda stagione facendo pressione su di lei affinché avesse un altro figlio. Sembra non capire che lei sta facendo tutto il lavoro all’interno della famiglia, che continuerebbe più a lungo se avessero un altro figlio. Inoltre, questo metterebbe a dura prova il suo corpo dal punto di vista fisico. Poi, lui si arrabbia quando lei non vuole un altro figlio.

Alla fine, alla fine della seconda stagione di Nobody Wants This, la rottura tra Sasha ed Esther sembrava allo stesso tempo scioccante e inevitabile. Esther è finalmente arrivata al punto di rottura in cui non riusciva più a sopportarlo, e non posso biasimarla. Merita la possibilità di capire chi è come donna adulta, al di là del suo ruolo di madre e moglie.

Il motivo per cui Noah odia il suo nuovo lavoro al Tempio Ahava

All’inizio della seconda stagione di Nobody Wants This, Noah viene scavalcato per il posto di rabbino capo al Tempio Chai. A causa della sua relazione interconfessionale, le persone iniziano ad andare dal nuovo rabbino invece che da lui. Alla fine, si dimette. Fortunatamente, ottiene un’altra possibilità come rabbino capo al Tempio Ahava.

C’è però un problema. Il Tempio Ahava è una setta ebraica diversa dal Tempio Chai. Il tempio precedente di Noah era conservatore, mentre quello nuovo è riformista. Le regole sono molto più permissive, il che mette Noah a disagio.

Nella prima stagione, Noah ha affermato che proprio quelle regole lo hanno aiutato a sentirsi meno spaventato dal mondo quando era bambino. Voleva diventare rabbino per trasmettere questo insegnamento ad altri bambini. Tuttavia, al Tempio Ahava non può farlo nel modo in cui vorrebbe.

In poche parole, le convinzioni e la struttura di Noah sono incompatibili con quelle del Tempio Ahava. Forse col tempo riuscirà ad abituarsi, ma non c’è alcuna garanzia che riuscirà a risolvere la dissonanza cognitiva derivante dall’essere più conservatore in un ambiente progressista.

La relazione inaspettata, il fidanzamento e la rottura di Morgan spiegati

Una delle domande più importanti a cui Nobody Wants This stagione 2 doveva rispondere era se Morgan e Sasha avrebbero avuto una relazione. Fortunatamente, la risposta era no. Tuttavia, la trama romantica di Morgan era ancora un completo e totale disastro in Nobody Wants This stagione 2.

Invece di tradire il marito, Morgan inizia a frequentare il suo terapeuta, il che è contro tutte le regole etiche, tra l’altro. Poi si arrabbia perché la sua famiglia e i suoi amici non accettano la sua relazione incasinata, causando una frattura tra Joanne e Morgan. Nel giro di poche settimane, Morgan va a vivere con il dottor Andy e si fidanza.

La loro relazione è caratterizzata da un enorme squilibrio di potere, aggravato da un uomo manipolatore che usa i traumi e le ferite infantili di Morgan come arma di controllo. È disgustoso che lei cerchi di rompere con lui e lui le rifili delle sciocchezze sul fatto che la sua bambina interiore è spaventata. È l’incarnazione del linguaggio terapeutico usato come arma.

Fortunatamente, lei finalmente si rende conto della realtà della loro relazione dopo aver scoperto di non essere la prima paziente con cui il dottor Andy è uscito. Pensava di essere abbastanza speciale da fargli infrangere le regole, ma invece lui era solo una persona terribile che abusava del suo potere. Dopo alcuni tentativi, Morgan riesce finalmente a rompere con lui alla loro festa di fidanzamento.

Come Bina e Morgan stringono un’amicizia inaspettata

La parte più divertente e fantastica della seconda stagione di Nobody Wants This è il fatto che Bina, la madre prepotente di Noah, diventa amica intima di Morgan, la sorella disordinata e caotica di Joanne. Le due sembrano non potersi sopportare a vicenda, figuriamoci diventare amiche. Sono praticamente l’esatto opposto in termini di personalità.

Tuttavia, le due sviluppano una stretta amicizia quando si incontrano, proprio in un bagno. Entrambe stavano piangendo e avevano avuto una giornata davvero brutta. Quando Morgan racconta a Bina la cosa orribile che Lenny ha detto su di lei, Bina le fa capire che Morgan non è sconvolta perché crede alle parole di Lenny. Al contrario, è sconvolta perché è d’accordo con lui.

Questo momento di legame ha costituito la base della loro amicizia. Morgan ha parlato con entusiasmo di Bina a Esther e, sorprendentemente, Esther ha rivelato che Bina ama sinceramente Morgan. Bina è stata persino cattiva con Lenny in seguito, per conto di Morgan. In definitiva, vivo per la loro amicizia e desidero disperatamente vedere altri momenti tra Morgan e Bina se Netflix deciderà di produrre la terza stagione di Nobody Wants This.

Come il finale della seconda stagione di Nobody Wants This prepara la terza stagione

Il finale della seconda stagione di Nobody Wants This prepara chiaramente il terreno per la relazione tra Noah e Joanne nella terza stagione. I due andranno quasi sicuramente a vivere insieme, considerando che Noah ha deciso che la questione della conversione non ha più importanza per lui.

Joanne ha avuto un momento di illuminazione riguardo al fatto di essere ebrea, quindi probabilmente inizierà il processo di conversione, che includerà dei corsi. Dato che anche sua madre si sta convertendo, questo potrebbe portare a più scene insieme tra Lynn e Joanne nella terza stagione di Nobody Wants This.

Oltre a queste trame, che hanno una direzione più chiara, Noah dovrà capire se potrà rimanere al Tempio Ahava. Considerando il suo odio per il tempio, potrebbe cercare un tempio diverso che sia più in linea con i suoi spettatori. In definitiva, Nobody Wants This ha così tante direzioni entusiasmanti per la terza stagione.