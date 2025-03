Lanterns: Jason Ritter si unisce alla serie in un ruolo chiave

Il cast di Lanterns continua ad espandersi: The InSneider ha infatti reso noto che Jason Ritter (Matlock) si è unito alla prossima serie della DC Studios. Secondo quanto riferito, interpreterà il marito del personaggio di Kelly Macdonald; quest’ultima è stata scritturata per il ruolo dello sceriffo Kerry, un personaggio descritto come “una donna senza fronzoli profondamente devota alla sua famiglia e alla sua affiatata città. La sua resistenza, plasmata da un passato complesso che ha indurito la sua determinazione, la sostiene quando i segreti della comunità cominciano a venire a galla”.

Si è parlato di Kerry come interesse amoroso per Hal Jordan, anche se questa notizia potrebbe smentire questa ipotesi. Ritter è conosciuto soprattutto per il suo ruolo nominato agli Emmy in Parenthood. Tra i suoi crediti cinematografici e televisivi figurano anche Gravity Falls e Frozen II. Poorna Jagannathan, che si dice interpreterà un personaggio chiamato Zoe in Lanterns, ha recentemente confermato che la serie esplorerà anche il Corpo delle Lanterne Verdi oltre il Settore 2814.

Di cosa parla Lanterns?

L’attesa serie Lanterns, parte del rinnovato Universo DC guidato da Gunn e Safran, seguirà le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart mentre indagano su un misterioso omicidio legato a una cospirazione più ampia e sconvolgente. La serie della HBO è descritta come una storia “alla True Detective” che mescola intrighi cosmici con un tono di ispirazione noir. Con una durata di otto episodi, Lanterns promette di introdurre una versione fresca e dinamica degli amati eroi intergalattici della DC.

Kyle Chandler e Aaron Pierre sono stati confermati per Lanterns e saranno i protagonisti della serie, rispettivamente nei panni di Hal Jordan e John Stewart, segnando il loro attesissimo debutto nell’Universo DC. Tra gli altri membri del cast finora confermati figurano anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt e Poorna Jagannathan. In quanto progetto cardine del rinnovato DCU, Lanterns dovrebbe collegarsi direttamente ad archi narrativi più ampi, pur offrendo una narrazione autonoma e incentrata sui personaggi. Con la sua attenzione al mistero, al dramma e alla mitologia cosmica della DC, Lanterns è destinata a diventare un capitolo fondamentale dell’Universo DC in evoluzione.