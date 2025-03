The Toxic Avenger, primo sguardo all’orribile Toxie di Peter Dinklage

Il primo teaser trailer del remake di The Toxic Avenger è stato diffuso nell’ottobre del 2023. A quello sneak peek sono seguiti pochi aggiornamenti, anche se le recensioni dei vari festival cinematografici sono state ampiamente positive (infatti, con 25 verdetti contati, il film è al 92% su Rotten Tomatoes). L’anno scorso abbiamo saputo che il film del regista Macon Blair – con Peter Dinklage (Game of Thrones) nel ruolo del personaggio – era stato giudicato “irrealizzabile”. Le cose sembravano desolanti, solo che poi è stato rivelato che una versione non classificata arriverà nelle sale nel corso dell’anno.

Ora, Entertainment Weekly ha confermato che il film arriverà il 29 agosto e ha anche dato una prima occasione di vedere il Vendicatore Tossico del film. Non si tratta di Dinklage, però, ma di Luisa Guerreiro, attrice e artista del movimento, che ha indossato il trucco e le protesi per la performance fisica di Toxie. In ogni caso, si tratta di una trasformazione notevole e Blair racconta al sito: “L’obiettivo era cercare di rimanere fedele all’atmosfera della creatura originale di Lloyd, Jennifer Aspinall/Mitch Cohen, con una certa influenza del look del cartone animato Toxic Crusaders, cercando allo stesso tempo di fare qualcosa di nuovo, strano e adorabile con il design di Toxie”.

“Adoro quello che ha fatto Millenium FX: in parte umano, in parte mutante, tutto cuore”, ha detto a proposito della sua interpretazione di un personaggio che ha recitato in quattro film, una serie animata, un videogioco, un musical teatrale e persino una serie della Marvel Comics. “Si tratta di effetti pratici. Si possono vedere tutte le piccole bolle appiccicose e cose del genere”, ha detto in precedenza il regista. “E siamo rimasti fedeli ad alcuni elementi davvero iconici: il tutù che si fonde sul suo corpo, il mocio del custode come sua super arma”.

The Toxic Avenger, tutto quello che sappiamo sul film

Scritto e diretto da Macon Blair, The Toxic Avenger della Legendary Entertainment è una rivisitazione contemporanea dell’omonimo classico cult della Troma Entertainment del 1984, creato da Lloyd Kaufman. Il film si avvale di un ensemble stellare, guidato daPeter Dinklage nel ruolo del titolo, che comprende Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon.

The Toxic Avenger segue l’uomo comune Winston Gooze, che a causa di un terribile incidente tossico si trasforma in una nuova evoluzione dell’eroe: Il Vendicatore Tossico! Dotato di una forza sovrumana e di uno spazzolone luminoso come arma non convenzionale, deve correre contro il tempo per salvare suo figlio e fermare un tiranno aziendale spietato e assetato di potere, deciso a sfruttare i superpoteri tossici per rafforzare il suo impero inquinato.