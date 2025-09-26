HomeSerie TvNews

Matlock – Stagione 2: trailer rivela il vero cattivo (e non è Senior)

Matlock - Stagione 2
© CBS

La prima stagione di Matlock era incentrata sul mistero di chi avesse nascosto i documenti della Wellbrexa, indicando che chiunque fosse dietro questo piano illegale fosse il vero cattivo della serie. Senza quell’incidente scatenante, Madeline Kingston, interpretata da Kathy Bates, non avrebbe mai assunto l’identità della povera vedova Madeline Matlock per ottenere un lavoro alla Jacobson Moore.

Il finale della prima stagione di Matlock ha definitivamente rivelato che è stato Julian (Jason Ritter) a prendere fisicamente i documenti, anche se era solo un burattino nelle mani del padre, Senior (Beau Bridges). Senior sembra essere il cattivo più ovvio di Matlock, ma il nuovo trailer della seconda stagione dimostra che c’è un nemico più sottile che lavora contro gli interessi di Madeline.

Ci sono ancora molte domande senza risposta dalla stagione 1 di Matlock, e Madeline è costantemente stressata dal dubbio su chi possa fidarsi. Suo marito, Edwin Kingston (Sam Anderson), sembra un coniuge dolce e solidale, ma come ha dimostrato la stagione 1, è più che capace di mentire per omissione e di agire alle spalle di Madeline quando gli fa comodo. Il trailer della stagione 2 di Matlock lo dimostra chiaramente.

Il trailer della seconda stagione di Matlock svela Edwin come il vero cattivo

Il trailer della seconda stagione di Matlock mostra una nuova frustrante svolta: Edwin assume il ruolo di cattivo in questa stagione, lavorando attivamente per mettere Madeline contro Olympia (Skye P. Marshall). Madeline è sempre più combattuta tra la sua lealtà verso la missione in nome di sua figlia e la sua nuova amicizia con Olympia.

Matlock è una serie più forte con Matty e Olympia dalla stessa parte, poiché Madeline impara a rispettare l’integrità di Olympia e Olympia si fida del suo acuto istinto. Insieme, si bilanciano a vicenda e aiutano innumerevoli clienti, rendendo l’amicizia tra Matty e Olympia uno dei motivi per cui Matlock ha avuto così tanto successo fin dall’inizio.

Tuttavia, il trailer della seconda stagione sottolinea nuove fratture nel loro rapporto, poiché Olympia ha ancora più in gioco dopo la sua grande promozione. Edwin sta alimentando la frattura, sussurrando all’orecchio di Madeline che Olympia la sta “manipolando”, avvertendola che non può avere entrambe le cose: rivelare la verità e mantenere l’amicizia.

Edwin sta giocando un gioco pericoloso alimentando la faida: Olympia può essere una nemica formidabile. Sta compilando una lista di ricatti contro Matty, ma come Madeline osserva astutamente nel trailer, “hai bisogno di un vantaggio solo se non sei dalla stessa parte”.

