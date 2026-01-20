Mayor of Kingstown cancellata contro il volere di Taylor Sheridan dopo l’uscita da Paramount

L’uscita di Taylor Sheridan dall’universo Paramount inizia già a produrre conseguenze concrete. Secondo quanto riportato da Puck News, la serie crime Mayor of Kingstown sarebbe stata cancellata contro la volontà del suo creatore, nonostante i buoni risultati ottenuti sulla piattaforma streaming.

La decisione sarebbe stata presa da Cindy Holland, attuale responsabile della divisione Direct to Consumer di Paramount. Una scelta significativa, considerando che Sheridan resterà formalmente legato a Paramount ancora per tre anni, mentre prepara il suo futuro passaggio a NBCUniversal. Da quando ha assunto il ruolo, Holland non ha ordinato nuovi progetti firmati Sheridan e, secondo le fonti, avrebbe anche ridotto la durata dell’ultima stagione della serie.

“Holland ha cancellato l’acclamata Mayor of Kingstown contro il volere di Sheridan e ha accorciato la stagione finale.”

Una cancellazione sorprendente, nonostante il successo recente

Debuttata su Paramount+ nel 2021, Mayor of Kingstown racconta il sistema carcerario americano attraverso la famiglia McLusky, che prospera attorno all’industria della detenzione. La serie, interpretata da Jeremy Renner nel ruolo di Michael McLusky, non era stata accolta positivamente alla sua prima stagione, ma ha conosciuto una crescita costante.

Il dato più sorprendente riguarda la quarta stagione, che ha debuttato con un 100% di gradimento su Rotten Tomatoes, un risultato rarissimo per un crime drama di lunga serialità. Proprio per questo, la decisione di interrompere la serie appare ancora più controversa.

Renner non ha ancora commentato pubblicamente la notizia, così come Sheridan. Secondo le informazioni disponibili, l’attore tornerà comunque per una quinta e ultima stagione, che sarà però più breve del previsto, composta da soli otto episodi. Al momento non è stata annunciata una data di uscita.

Il futuro di Sheridan resta affollato di progetti

Nonostante la chiusura anticipata di Mayor of Kingstown, Sheridan resta uno degli autori più prolifici e influenti della televisione contemporanea. Sono ancora attesi diversi suoi progetti, tra cui lo spin-off di Yellowstone intitolato Marshals e la serie standalone The Madison.

Nel frattempo, il successo di Landman continua a dimostrare la forza del suo brand creativo: nonostante recensioni contrastanti, la seconda stagione ha totalizzato 1,3 miliardi di minuti visualizzati in una sola settimana, confermando l’enorme presa sul pubblico.

La cancellazione di Mayor of Kingstown segna però un passaggio simbolico: la fine anticipata di una delle serie più rappresentative dell’era Sheridan su Paramount, e l’inizio di una fase di transizione che potrebbe ridisegnare gli equilibri della serialità americana.