Il nuovo film horror con un cast stellare debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Il 2025 ha già visto l’uscita di alcuni titoli horror di grande impatto che hanno impressionato sia la critica che il pubblico. Tra questi spicca I peccatori di Ryan Coogler, uscito nell’aprile di quest’anno. Il film ha ottenuto un buon successo al botteghino e ottime recensioni, con un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes.

Un altro film horror molto apprezzato quest’anno è stato Bring Her Back. A differenza di Sinners, il film non ha ottenuto il successo che avrebbe potuto al botteghino, ma è comunque riuscito a ottenere un punteggio dell’89% su Tomatometer.

Tra coloro che hanno apprezzato Bring Her Back c’è ancora la nostra Agnese Albertini, e nella sua recensione ha scritto: “Bring Her Back conferma il talento e la maturità dei fratelli Philippou, capaci di reinventarsi senza tradire le radici del loro cinema. Se Talk to Me era un horror folgorante sull’adolescenza e l’identità, qui ci troviamo davanti a un’opera più adulta, che affronta con lucidità e coraggio il lato più oscuro della genitorialità e della perdita. Meno spettacolare, ma più doloroso. E forse, proprio per questo, ancora più efficace.”

Nonostante questi titoli inizialmente forti, l’anno dell’horror è ancora lungo. In autunno promette alcune uscite interessanti, tra cui The Black Phone 2. Ora, un film horror molto atteso ha fatto un debutto impressionante su Rotten Tomatoes.

Weapons debutta con un ambito 100% sul Tomatometer

È più alto del precedente film di Cregger

Weapons ha ottenuto finora un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes. Il film horror è il seguito di Barbarian del regista Zach Cregger. Il film del 2022 è stato accolto incredibilmente bene, ottenendo un Tomatometer del 92% e incassando 45,3 milioni di dollari con un budget stimato di 4,5 milioni di dollari.

Questa volta, Cregger si addentra nel mondo dell’horror psicologico con Weapons. La trama segue la storia di una piccola città in cui, una notte alle 2:17 del mattino, tutti i membri di una classe di una scuola elementare scompaiono tranne uno. Questo lascia la comunità a chiedersi cosa abbia causato la scomparsa e a dare la colpa a tutti.

Weapons vede un cast di protagonisti che include Julia Garner, Josh Brolin, Benedict Wong, Alden Ehrenreich, Austin Abrams e Toby Huss. L’uscita è prevista per l’8 agosto.

Ora, Weapons ha ottenuto il suo primo punteggio su Rotten Tomatoes. Il film ha debuttato con un punteggio perfetto del 100%. Questo dato è soggetto a modifiche, poiché al momento della stesura di questo articolo sono state pubblicate solo 11 recensioni. Allo stesso modo, il film non ha ancora un Popcornmeter del pubblico, poiché non è ancora uscito nelle sale.