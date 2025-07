Julia Garner afferma che il film biopic su Madonna “dovrebbe ancora essere in programma”

Julia Garner ha in precedenza ottenuto il ruolo da protagonista nel film biografico su Madonna. Sul progetto ci sono state notizie contrastanti e poco promettenti di recente, ma ora la star di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, film in cui interpreta Shalla-Bal/Silver Surfer, ha ora fornito alcuni dettagli sul processo di audizione. Come riportato da Deadline, in una nuova intervista, Garner afferma infatti che è ancora pronta a interpretare Madonna nel film biografico che la cantante dovrebbe dirigere personalmente.

“Dovrebbe ancora essere in programma”, ha detto Julia Garner nel podcast SmartLess quando il conduttore Sean Hayes le ha ricordato che avrebbe dovuto interpretare Madonna in un progetto. L’attrice ha detto di essere “una grande fan di Madonna” e di essere “cresciuta ascoltando” la pop star, aggiungendo: “È successo così. Sapevo che stavano lavorando a un progetto, che stavano girando un film su di lei, e allora sono andata al provino”.

“Volevo solo vedere se ero in grado di farlo, perché non ero una ballerina professionista e dovevo imparare a ballare, poi ballare davanti a lei e convincerla che sapevo ballare, in sostanza, e cantare. E cantare con lei!”, ha ricordato del processo di audizione. Per prepararsi all’audizione, Garner dice di essersi detta: “Ok, cosa farebbe Madonna? Convincerti che merita di essere in questa stanza, e io l’ho fatto. Ero tipo: ‘Puoi prendere o lasciare, ma se lasci, se me ne vado, allora è colpa tua’”. Garner ha infine detto che il progetto è ancora in fase di lavorazione e ha aggiunto che “tutto ciò che è grande… richiede molto tempo”.

A che punto è il biopic su Madonna con Julia Garner?

Nel gennaio 2023 è stato riferito che il film della Universal Pictures era stato cancellato. Madonna avrebbe dovuto dirigere il film sulla sua vita e la sua carriera, scrivendo la sceneggiatura con Diablo Cody ed Erin Cressida Wilson. Dopo che il film è stato sospeso, nel luglio 2024 Madonna ha poi rivelato che era tornata a lavorare alla sceneggiatura del suo film biografico. All’inizio di quest’anno, invece, Deadline ha riportato in esclusiva che Madonna aveva stretto una partnership con Netflix per raccontare la sua storia in una serie TV sviluppata insieme a Shawn Levy. Al momento non si hanno maggiori dettagli sullo stato del progetto.