God of War: lo showrunner conferma quale linea temporale del videogioco seguirà la serie TV

L’adattamento di Prime Video di God of War ha scelto quale era della storia di Kratos verrà rappresentata. I videogiochi God of War sono famosi per essere divisi in due ere principali: il periodo di Kratos nella mitologia greca antica e quello nella mitologia norrena. L’adattamento di Prime Video di God of War avrebbe dovuto scegliere su quale era concentrarsi, e la decisione è già stata presa.

Durante un’intervista con IGN, il showrunner e produttore esecutivo di God of War Ronald D. Moore ha confermato che l’adattamento di Prime Video si concentrerà sul periodo di Kratos nella mitologia norrena, non in quella greca.

È stato proprio quando ho iniziato a guardarlo, ho iniziato a guardare i filmati insieme, e c’è così tanto materiale, e i personaggi mi hanno davvero colpito. Mi ha colpito la storia di Kratos e suo figlio, che intraprendono questo viaggio epico in un mondo finemente dettagliato e davvero interessante, con molti combattimenti e mostri interessanti lungo il percorso.

Ma continuavo a tornare a questa storia di padre e figlio, era emozionante e diversa, non avevo mai visto niente di simile prima e non avevo aspettative perché, come hai detto tu, non sono un giocatore. Conoscevo il titolo, ma non sapevo davvero di cosa trattasse la storia, quindi non sapevo cosa mi aspettassi, e ne sono rimasto affascinato. E così ho detto: sì, mi piacerebbe farlo. Penso che sia davvero interessante.

Il tono della serie cerca di emulare quello del gioco, ovvero un viaggio epico, una storia commovente di due uomini che intraprendono questa avventura per onorare la memoria della moglie di Atreus, la madre di Kratos. Quindi c’è un cuore emotivo, ma c’è anche il senso della storia di Kratos, il mistero del suo passato, ciò che rappresenta, le emozioni che sta vivendo. Quindi c’è un peso, ma non così grande da impedire di godersi il viaggio, e ci sono spettacolarità e molte cose che accadono in questo mondo.

Beh, ancora una volta, vogliamo onorare il gioco e ciò che hanno creato per il viaggio di Atreus. Ecco un giovane che non conosce molto bene suo padre, che intraprende questa missione e lungo il percorso imparano a conoscersi.

Moore ha sottolineato che il rapporto di Kratos con suo figlio Atreo è stato il motivo principale di questa decisione. Dato che Atreo non era ancora nato quando sono stati realizzati i giochi ambientati nell’antica Grecia, la serie Prime Video God of War è principalmente un adattamento di God of War 2018. Ciò significa che Kratos e Atreo intraprenderanno un viaggio dalla loro casa a Jötunheim per spargere le ceneri di Faye.

Vale anche la pena notare che l’interpretazione di Moore di God of War non ignorerà completamente i giochi greci. Come ha detto Moore, la serie God of War si concentrerà su Atreus che scopre di più su suo padre e sul suo oscuro passato, il che significa che i giochi greci saranno presenti in qualche forma. Resta da vedere se si tratterà di flashback o di rivelazioni verbali.

Cosa significa concentrarsi sull’era norrena di God of War per l’adattamento televisivo di Prime Video

L’era norrena è più attuale e popolare, ma ci sono molti aspetti dell’era greca che la serie non potrà includere

Sebbene saltare i primi tre giochi di God of War e i loro spin-off possa essere una decisione controversa, ha senso. God of War 2018 e God of War: Ragnarök sono stati grandi successi recenti e hanno un seguito più ampio rispetto ai giochi precedenti. La serie incorporerà in qualche modo anche i giochi precedenti, quindi Moore sembra aver trovato il meglio di entrambi i mondi.

Detto questo, la serie God of War perderà comunque alcuni momenti importanti dell’era greca dei giochi, iniziando con l’era norrena. Da Kratos che combatte i Titani a quando strappa la testa a Helios, iniziare con l’era norrena significa che la serie di Prime Video non potrà rappresentare questi momenti in tutti i loro dettagli. C’è la possibilità che vengano mostrati in immagini flashback, ma potrebbero anche essere solo citati.

God of War di Prime Video ha anche intrapreso una nuova sfida. Con God of War 2018, i giocatori conoscevano bene Kratos e sapevano quanto fosse terribile nell’era greca. Il gioco ha sfruttato questa eredità per costruire una storia di redenzione davvero avvincente. La serie God of War dovrà rappresentare la redenzione di Kratos a un pubblico che non lo conosce bene, il che è un punto di partenza più difficile.