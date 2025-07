Orgoglio e Pregiudizio: svelata la prima foto del nuovo adattamento Netflix

Netflix ha svelato un’anteprima della sua prossima miniserie Orgoglio e Pregiudizio e ha rivelato il cast di supporto, mentre la produzione inizia nel Regno Unito.

Si uniscono all’adattamento di Jane Austen Rufus Sewell (“The Diplomat”) nel ruolo di Mr. Bennet, Freya Mavor (“Industry”) in quello di Jane Bennet, Jamie Demetriou (“Stath Lets Flats”) in quello di Mr. Collins, Daryl McCormack (“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”) in quello di Mr. Bingley, Louis Partridge (“House of Guinness”) in quello di Mr. Wickham, Rhea Norwood (“Heartstopper”) in quello di Lydia Bennet, Siena Kelly (“Black Mirror”) in quello di Caroline Bingley e Fiona Shaw (“Killing Eve”) in quello di Lady Catherine de Bourg. Hopey Parish e Hollie Avery fanno il loro debutto rispettivamente nei ruoli di Mary Bennet e Kitty Bennet.

Tra gli altri nuovi membri del cast figurano Anjana Vasan (“We Are Lady Parts”), Sebastian Armesto (“Gangs of London”), Rosie Cavaliero (“KAOS”), Saffron Coomber (“Three Little Birds and Die Zweiflers”), James Dryden (“Deadpool”), Justin Edwards (“The Thick Of It”), James Northcote (“The Last Kingdom”), Eloise Webb (“La regina degli scacchi”) e Isabella Sermon (“Jurassic World: Il regno distrutto”).

La prima immagine di Orgoglio e Pregiudizio di Netflix

Si uniscono ai membri del cast già annunciati Emma Corrin (“Nosferatu”), Jack Lowden (“Slow Horses”) e Olivia Colman (“The Crown”), che interpretano rispettivamente Elizabeth Bennet, Mr. Darcy e Mrs. Bennet in Orgoglio e pregiudizio.

La miniserie in sei parti promette un fedele adattamento dell’immortale romanzo di Austen del 1813, diretto da Euros Lyn, regista di Heartstopper, e sceneggiato da Dolly Alderton.

“Una volta ogni generazione, un gruppo di persone ha la possibilità di raccontare questa meravigliosa storia e mi sento molto fortunata di poterne far parte”, ha dichiarato Alderton in una nota. “Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen è il modello per la commedia romantica: è stato un piacere approfondirne le pagine per trovare modi familiari e innovativi di dare vita a questo amato libro”.