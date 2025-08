Mercoledì – Stagione 2: rivelati i titoli degli episodi della Parte 1

Netflix ha ufficialmente annunciato – nel corso dell’evento TUDUM – i titoli degli episodi della prima parte della seconda stagione di Mercoledì, che debutterà il 6 agosto 2025. Questa parte comprende quattro episodi, mentre altri quattro sono previsti per il 3 settembre 2025. La nuova stagione è attesa da tempo, dato che la prima è stata inizialmente pubblicata su Netflix tre anni fa, nel 2022 (qui la nostra recensione).

Di seguito, ecco dunque i titoli degli episodi della Parte 1 della seconda stagione di Mercoledì. Proprio come nella prima stagione, ciascuno di questi titoli contiene la parola “woe” inserita in frasi più comuni.

Episodio 1: “Here We Woe Again”

Episodio 2: “The Devil You Woe”

Episodio 3: “Call of the Woe”

Episodio 4: “If These Woes Could Talk”

In italiano, per la prima stagione, la parola era stata tradotta con “tristezza“, dando vita a dei titoli piuttosto simpatici e accattivanti. Non resta a questo punto che attendere anche la traduzione ufficiale di questi nuovi episodi, con l’attesa per poterli vedere ormai giunta quasi al termine.

Cosa ci suggeriscono questi titoli della nuova stagione di Mercoledì?

La seconda stagione di Mercoledì continua la tendenza stabilita dalla prima stagione. Sebbene i titoli siano frasi comuni, forniscono una sottile anteprima di ciò che potrebbe accadere in ogni episodio. L’aggiunta della parola “woe” (guai/tristezza) definisce il tema della serie, continuando le macabre espressioni per cui la Famiglia Addams era inizialmente nota.

Il primo episodio della seconda stagione della Parte 1 è dunque piuttosto lineare. “Here We Woe Again” è un punto di partenza appropriato per il ritorno di Mercoledì sullo schermo e, forse, il suo ritorno alla Nevermore Academy. Il titolo dell’episodio 2, “The Devil You Woe”, è un po’ più misterioso. L’implicazione qui è che Mercoledì rivisiterà un personaggio che già conosce, e non sembra che saranno amichevoli. Forse questo episodio segnerà il ritorno di Tyler, come era stato anticipato nel trailer della seconda stagione di Mercoledì.

“Call of the Woe” è invece un gioco di parole sulla frase “call of the wild” (del romanzo Il richiamo della foresta), che suggerisce che Mercoledì potrebbe fare un viaggio nella natura selvaggia, oppure essere un riferimento alla sua amica licantropa Enid. Le immagini teaser hanno mostrato Gomez e Nonna Hesterr impegnati in un campeggio di lusso, quindi l’episodio 3 di Mercoledì potrebbe essere quello in cui questo evento entrerà in gioco.

L’episodio 4 della seconda stagione di Mercoledì è invece intitolato “If These Woes Could Talk”, che gioca sulla frase “if these walls could talk” (se questi muri potessero parlare). Probabilmente si riferisce a una casa o a un edificio, quindi alla Nevermore Academy o alla villa della famiglia Addams, in cui potrebbero annidarsi pericolosi segreti che Mercoledì dovrà portare alla luce.