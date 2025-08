James Gunn chiarisce i suoi commenti sul “sequel” di Superman

James Gunn ha appena concluso il tour promozionale per Superman, ma non ha tempo per rilassarsi, dato che il co-direttore della DC Studios ha altri progetti in cantiere. Ora, in uno scambio sui social media con i fan, Gunn ha rivelato che sta per intraprendere un tour promozionale per la seconda stagione della serie HBO Peacemaker e che sta scrivendo il sequel di Superman.

“Tour promozionale per Peacemaker!! E scrittura del sequel!!!” ha risposto Gunn su Threads quando gli è stato chiesto se avrebbe avuto tempo per rilassarsi dopo l’uscita di Superman. Il fatto che Gunn abbia detto che stava scrivendo un sequel ha lasciato i fan un po’ confusi, perché contraddiceva quello che aveva detto prima sulla continuità che l’Uomo d’Acciaio avrebbe avuto nell’universo DC.

Lo sceneggiatore, regista e produttore ha infatti detto che stava lavorando a una nuova sceneggiatura per un film in cui Superman avrebbe avuto un ruolo importante, ma non era un sequel diretto di Superman. “È lo stesso film. Superman ha un ruolo importante. Non è Superman 2”, ha chiarito Gunn.

Il 13 luglio, invece, era stato chiesto a James Gunn quando sarebbe uscito Superman 2, e il regista ha risposto: “Definisci Superman 2”. In una precedente intervista con EW, gli era stato chiesto se stesse lavorando a un sequel, e lui ha risposto: “Quello a cui sto lavorando è in qualche modo… Voglio dire, sì, sì, sì, sì. Ma è un sequel diretto di Superman? Non direi necessariamente”.

Per quanto offrano qualche indicazione in più, i commenti del regista non tolgono ogni dubbio sul tipo di progetto a cui sta lavorando. Evidentemente, James Gunn pensa a questo nuovo film con Superman come ad un nuovo capitolo del DCU, ma che non necessariamente riprenderà elementi del precedente attualmente in sala. Forse la sua è una “forzatura” nella definizione del progetto, ma è più probabile che tutto sarà chiarito con l’annuncio ufficiale del progetto.

LEGGI ANCHE: James Gunn ringrazia gli spettatori di Superman e anticipa il sequel