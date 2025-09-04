Mercoledì – Stagione 3: trama, cast e tutto quello che c’è da sapere

La terza stagione di Mercoledì è stata ufficialmente rinnovata, continuando la storia della ragazza gotica protagonista mentre lotta per risolvere misteri e salvare le persone che ama. Guidata dal brillante autore Tim Burton, Mercoledì di Netflix è il mix perfetto di dramma adolescenziale, mistero e horror.

La seconda stagione della serie ha visto Mercoledì tornare alla Nevermore Academy per il secondo anno, che è stato caotico quanto il primo. Ha dovuto affrontare stalker, il ritorno del suo ex fidanzato Hyde e molti segreti di famiglia.

Dopo il finale culminante della seconda stagione di Mercoledì, parte 2, una terza stagione è assolutamente essenziale. Troppe trame sono state lasciate in sospeso per fermarsi ora. Ecco tutte le ultime notizie sulla terza stagione di Mercoledì, che fortunatamente è già stata rinnovata.

Ultime notizie sulla terza stagione di Mercoledì

Dopo l’uscita della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, Miles Millar ha accennato a Tudum che la scena di Ofelia avrà un ruolo più importante nella prossima stagione. Ha detto: “Speriamo che questa rivelazione sia un bel indizio che porti il pubblico a interrogarsi sulla terza stagione e su quale sarà la nuova avventura di Mercoledì.”

Al Gough ha concordato nella stessa intervista e ha rivelato: “Il piano è sempre stato quello di dare agli spettatori un assaggio di [Ophelia] alla fine della stagione in un modo che non si aspettavano, e questo è poi il motore della terza stagione”.

Conferma del rinnovo della terza stagione di Mercoledì

Mercoledì è stata ufficialmente rinnovata da Netflix il 23 luglio, due settimane prima dell’uscita della prima parte della seconda stagione. La decisione di rinnovare la serie in anticipo non è sorprendente, considerando che la prima stagione è ancora la serie in lingua inglese più vista di tutti i tempi, superando tutte le stagioni di Bridgerton e Stranger Things.

Tuttavia, dimostra quanto lo streamer fosse fiducioso che la seconda stagione sarebbe stata ben accolta, nonostante i tre anni di intervallo tra la prima e la seconda stagione.

I co-showrunner e co-creatori Alfred Gough e Miles Millar torneranno nella serie. Al momento del rinnovo hanno rilasciato questo messaggio a Variety:

È stato un piacere oscuro vedere Mercoledì incantare il pubblico di tutto il mondo, una battuta impassibile alla volta. Siamo entusiasti che tornerà a vagare per i corridoi di Nevermore nella terza stagione. Questa volta, scoprirà altri sinistri segreti della scuola e scenderà ancora più in profondità nella cripta della famiglia Addams. O, come direbbe Mercoledì: “Niente unisce una famiglia come una buona esumazione”.

Il rinnovo è stato accompagnato da una foto promozionale con Mercoledì Addams in piedi dietro Thing, che tiene in mano una sfera di cristallo con all’interno il numero 3. La scritta sopra Mercoledì recita: “Le cose brutte arrivano sempre in tre”.

Stato della produzione della terza stagione di Mercoledì

Al momento dell’uscita della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, la produzione della terza stagione non era ancora iniziata. Tuttavia, alla fine di luglio i creatori di Mercoledì hanno fornito un aggiornamento promettente, affermando che stavano facendo buoni progressi nella stesura delle sceneggiature per la terza stagione.

Hanno però rivelato di aver fatto una pausa per l’uscita della seconda stagione di Mercoledì. Ora che la seconda stagione di Mercoledì è stata pubblicata, possono concentrarsi completamente sul completamento della fase di sviluppo.

Non sono state fornite informazioni attendibili sulla tempistica delle riprese della terza stagione di Mercoledì, ma potrebbero iniziare in qualsiasi momento ora che la produzione del prossimo film di Jenna Ortega, Ghostwriter, è terminata.

Sulla base dei precedenti commenti dei creatori di Mercoledì sulla tempistica di produzione, ci vogliono almeno diciotto mesi per portare la serie Netflix dalla produzione alla messa in onda a causa del livello di effetti speciali. Questo include nove mesi di riprese e nove mesi di post-produzione. Con queste informazioni, è probabile che la terza stagione di Mercoledì uscirà alla fine del 2027.

Dettagli sul cast della terza stagione di Mercoledì

Al momento dell’annuncio della terza stagione di Mercoledì da parte di Netflix, gli unici personaggi garantiti, in base alla foto dell’annuncio, sono Mercoledì di Jenna Ortega e Thing di Victor Dorobantu. Tuttavia, è probabile che tornino anche gli altri membri della famiglia Addams, tra cui Morticia Addams interpretata da Catherine Zeta-Jones, Gomez Addams interpretato da Luis Guzmán, lo zio Fester interpretato da Fred Armisen, Pugsley Addams interpretato da Isaac Ordonez e Lurch interpretato da George Burcea.

Inoltre, Miles Millar ha promesso che la terza stagione di Mercoledì introdurrà ancora più membri della famiglia Addams e “[svelerà] altri segreti di famiglia”.” Sulla base del finale della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, Ophelia è essenzialmente una presenza garantita, anche se non è chiaro chi la interpreterà. Tuttavia, la famiglia Addams non ha carenza di opzioni.

Inoltre, il finale promette il ritorno di Billie Piper nei panni di Isadora Capri e Hunter Doohan nei panni di Tyler Galpin. La trama di Alpha prepara anche il probabile ritorno di Emma Myers nei panni di Enid Sinclair. Se la terza stagione di Mercoledì tornerà a Nevermore, altri personaggi che probabilmente torneranno sono Agnes di Evie Templeton, Bianca Barclay di Joy Sunday, Eugene Ottinger di Moosa Mostafa e Ajax Petropolus di Georgie Farmer.

Dettagli sulla trama della terza stagione di Mercoledì

I dettagli sulla terza stagione di Mercoledì sono tenuti sotto stretto riserbo. Fortunatamente, il finale della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì fornisce alcuni indizi sulla trama della prossima stagione. La stagione sarà molto probabilmente incentrata su Mercoledì che salva Enid e la aiuta a tornare umana. Dovranno affrontare una corsa contro il tempo, poiché anche i lupi mannari daranno la caccia a Enid.

Inoltre, Isadora Capri fa visita a Tyler presso la tomba della sua famiglia, dove lo recluta per guidare un branco di licantropi. La terza stagione di Mercoledì probabilmente approfondirà il suo passato, fornendo maggiori informazioni sul padre licantropo. Probabilmente mostrerà anche come trovano altri licantropi per formare un branco.

Infine, Morticia Addams dà a Mercoledì il diario di Ofelia, che racchiude oscuri segreti. Poi, la serie rivela che la figlia perduta è rinchiusa nella cantina della nonna, dove sta scrivendo “Wednesday deve morire” con il sangue sul muro. Dato che gli showrunner hanno promesso altri segreti sulla famiglia Addams, questo sarà quasi sicuramente al centro della terza stagione di Mercoledì.