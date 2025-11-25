Scarpetta: serie crime thriller di Prime Video con Nicole Kidman

Prime Video ha rilasciato le prime immagini di Scarpetta, una nuova serie crime thriller sviluppata e scritta da Liz Sarnoff e basata sui libri bestseller di Patricia Cornwell, incentrati sul personaggio di Kay Scarpetta. Con oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo dall’esordio del personaggio nel 1990, questo adattamento segna la fine di decenni di attesa, portando finalmente sullo schermo l’amata patologa forense. Scarpetta debutterà l’11 marzo 2026, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Blumhouse Television in collaborazione con Blossom Films, Comet Pictures e P&S Projects.

Scarpetta porta sullo schermo l’iconico personaggio letterario di Patricia Cornwell in un’emozionante serie con Nicole Kidman nel ruolo della “dottoressa Kay Scarpetta”. Con mani abili e uno sguardo penetrante, questo implacabile medico legale è pronto a diventare la voce delle vittime, smascherare un serial killer e dimostrare che il caso che gli ha dato la notorietà 28 anni prima non si rivelerà essere anche la sua rovina. Ambientata nel mondo delle odierne indagini forensi, la serie va oltre le scene del crimine per approfondire la complessità psicologica sia dei colpevoli che degli agenti di polizia. Il risultato è un thriller dalle molteplici sfaccettature che riflette sul prezzo da pagare quando si persegue la giustizia a tutti i costi.

Dalla sceneggiatrice, executive producer e showrunner candidata agli Emmy Liz Sarnoff (Barry, Lost), arriva Scarpetta, un’emozionante serie crime thriller che si svolge su due diverse linee temporali. Questa doppia narrazione esplora il percorso personale e professionale di “Kay Scarpetta” (Nicole Kidman), dai suoi esordi alla fine degli anni ’90 come capo medico legale al presente, quando fa ritorno nella sua città natale per riassumere il suo precedente incarico e indagare su un raccapricciante omicidio. Mentre cerca di ottenere giustizia, Scarpetta dovrà destreggiarsi tra relazioni complicate, tra cui il rapporto conflittuale con sua sorella “Dorothy Farinelli” (Jamie Lee Curtis), affrontare rancori professionali e personali di vecchia data e segreti che minacciano di distruggere tutto ciò che ha costruito.

L’attrice Premio Oscar Nicole Kidman (Expats) è il medico legale “Kay Scarpetta,” mentre la Premio Oscar Jamie Lee Curtis (The Bear) interpreta sua sorella “Dorothy Farinelli”. Nel ruolo del detective “Pete Marino” troviamo il vincitore dell’Emmy Award Bobby Cannavale, mentre il candidato all’Emmy Simon Baker (The Mentalist) è il profiler dell’FBI “Benton Wesley” e l’attrice Premio Oscar Ariana DeBose (West Side Story) interpreta “Lucy Watson”, la nipote di Kay, esperta di tecnologia. La doppia linea temporale della serie è arricchita dalla presenza nel cast di Rosy McEwen (Blue Jean), Amanda Righetti (The Mentalist), Jake Cannavale (The Offer) e Hunter Parrish (Weeds), che interpretano rispettivamente le versioni più giovani dei personaggi di Kidman, Curtis, Cannavale e Baker.

Scarpetta vede, in qualità di executive producer, Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films, Jamie Lee Curtis per Comet Pictures, la scrittrice e showrunner Liz Sarnoff per Sarnoff TV, l’autrice Patricia Cornwell per P&S Projects, insieme a Jason Blum, Jeremy Gold, Chris Dickie, e Chris McCumber per Blumhouse Television. David Gordon Green ha diretto cinque episodi e figura, inoltre, tra gli executive producer insieme ad Amy Sayres. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Blumhouse Television in associazione con Blossom Films, Comet Pictures, e P&S Projects.