Message from Mom (Nachricht von Mama) arriva su Mediaset Infinity

Il catalogo di serie di Mediaset Infinity continua ad arricchirsi con l’arrivo di un nuovo titolo in esclusiva. Message from Mom (Nachricht von Mama) è la serie tedesca in 8 episodi che affronta in maniera originale il tema della perdita, alternando i racconti degli sforzi per andare avanti nel presente, ai retroscena del passato di una famiglia solo apparentemente perfetta.

La trama di Message from Mom

Al centro di questo drama agrodolce con sfumature comedy, si trovano i membri della Famiglia May, o almeno la maggior parte di loro. Mamma Elli è infatti deceduta recentemente e, non volendo abbandonare la famiglia a sé stessa, né essere dimenticata, ha lasciato numerosi videomessaggi con consigli pratici e utili per il marito Tobias e per i loro tre figli: Lennart, Lisa e Leon.

Nonostante questi video postumi possano offrire conforto a Tobias e ai ragazzi, la costante presenza digitale di Elli finisce per interferire nella loro vita quotidiana, portando al caos totale. Tra adolescenti ribelli, una suocera invadente e il desiderio di un bambino di cinque anni di raggiungere la madre in Paradiso, Tobias proverà a gestire la quotidianità della sua famiglia cercando aiuto in Katrin, la migliore amica di Elli, e in Nadja, operatrice di una hotline erotica alla quale si è iscritto per errore.

Tutti gli episodi di Message from Mom saranno disponibili dal 26 giugno, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity.