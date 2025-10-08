NCIS – Stagione 23: un video rivela una riunione familiare tesa con il debutto della sorella di Parker

Un nuovo clip della stagione 23 di NCIS rivela il debutto di una star televisiva veterana nel ruolo della sorella di Parker. Trasferitosi al martedì sera, insieme a NCIS: Origins e NCIS: Sydney, NCIS – stagione 23 debutterà sulla CBS il 14 ottobre alle 20:00 ET. Dovrà riprendersi dopo una perdita devastante per Alden Parker, interpretato da Gary Cole, ancora sconvolto dall’omicidio di suo padre.

Nancy Travis, star di The Kominsky Method e Last Man Standing, si è unita al longevo crime drama in queste circostanze cupe, interpretando il vice ammiraglio della Marina Harriet Parker, sorella di Alden Parker, in un ruolo da guest star. Travis farà il suo debutto nei panni di Harriet nella premiere in due parti della prossima stagione.

TVLine ha svelato un’anteprima della premiere della stagione 23 di NCIS, che mette in evidenza il debutto di Travis nei panni di Harriet. Lei incontra Palmer (Brian Dietzen) e dalla loro interazione nell’anteprima è chiaro che la situazione è tesa. Anche se apparentemente è lì per occuparsi degli effetti personali di suo padre, Harriet implicitamente critica suo fratello un paio di volte. Guardate il video qui sotto:

Cosa significa l’arrivo di Harriet per la stagione 23 di NCIS

Carla Marino (Rebecca De Mornay) tradisce Alden e uccide suo padre. Considerando come la serie della CBS fino a quel momento, e in particolare durante il finale, abbia posizionato Carla come potenziale interesse amoroso di Alden, la svolta è particolarmente scioccante. Carla incolpa Alden per la morte di suo figlio avvenuta anni prima e vuole fargli del male allo stesso modo.

Harriet potrebbe non essere la presenza più rassicurante. Nella clip, è tutta concentrata sul lavoro con Jimmy. E quando il discorso si sposta su Alden, lei è sprezzante nei confronti del fratello e dell’idea che siano allo stesso livello. A un certo punto dice che “mio fratello non avrebbe potuto indossare l’uniforme, anche se lo avesse voluto”.

La trama dell’episodio suggerisce che Alden mette a rischio se stesso, per non parlare della sua squadra, nel tentativo di catturare Carla. Ma mettendo da parte l’ovvia rivalità tra fratelli e i potenziali risentimenti, l’aggiunta di Travis al cast di NCIS potrebbe offrire uno spunto per qualcos’altro. Harriet trova infatti un fascicolo relativo alla defunta madre di Alden, Eleanor, il cui mistero rimane irrisolto.