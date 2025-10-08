Lioness – stagione 3: un attore di Yellowstone nel cast

La serie di Taylor Sheridan Lioness ha aggiunto un attore di Yellowstone al suo cast, rivelando nuovi dettagli sui personaggi all’inizio della produzione. Dopo una lunga attesa, Lioness – stagione 3 è stata ufficialmente rinnovata da Paramount+ ad agosto. L’annuncio, arrivato quasi 10 mesi dopo il finale della stagione 2, ha confermato che le vincitrici dell’Oscar Zoe Saldaña e Nicole Kidman torneranno nei panni di Joe McNamara e Kaitlyn Meade.

Il dramma si concentra sulle operazioni della CIA, con Joe e Kaitlyn tra coloro che reclutano nuovi agenti per affrontare nuove minacce. Ma lungo il percorso, Joe si ritrova a chiedersi se i metodi e i suoi sacrifici personali valgano la pena di essere il leader del programma Lioness, con volti familiari che entrano ed escono dal grande ensemble.

Ora, Variety riporta che la star di Yellowstone Ian Bohen si è unito al cast di Lioness come personaggio fisso. Noto per i suoi ruoli di Peter Hale nella serie Teen Wolf e Ryan in Yellowstone, Bohen interpreterà Grady, un personaggio descritto come un “operatore della Delta Force che segue le regole alla lettera e addestratore di cani da combattimento, esperto in tattiche di guerra”.

La notizia dell’aggiunta di Bohen arriva insieme alla rivelazione che la produzione del dramma d’azione è attualmente in corso presso gli SGS Studios in Texas. L’attore, noto anche per i suoi ruoli in Mad Men e Superman & Lois, si unisce al cast di Lioness che include Laysla De Oliveira, Morgan Freeman, Michael Kelly, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner e LaMonica Garrett, tra gli altri.

La nuova stagione di Lioness segna il quarto progetto di Bohen con Sheridan. Oltre al ruolo di Ryan in Yellowstone, Bohen è apparso nel film di Sheridan Wind River. Ha anche recitato in Sicario: Day of the Soldado, il sequel di Sicario, scritto da Sheridan. Fa parte della cerchia di attori con cui Sheridan lavora spesso, dato che è presente in tutte le stagioni di Yellowstone.

Nel finale della seconda stagione di Lioness, Joe e Kaitlyn compiono entrambi mosse importanti. L’episodio conclude gran parte delle storie principali della stagione, anche se rimane il suggerimento che Joe avrà molto altro da affrontare in futuro. L’arrivo di Bohen nei panni di Grady potrebbe complicare la situazione, a seconda di dove finiranno le sue alleanze e di come influenzerà il ricorrente senso di disagio di Joe riguardo al suo lavoro.

Gli show di Sheridan su Paramount+ definiscono essenzialmente lo streamer. Almeno in parte, ciò dipende dal fatto che, oltre a scritturare volti molto noti, avrà a disposizione un gruppo ricorrente di attori su cui potrà contare per popolare i suoi show. Nel complesso, è troppo presto per dire quale sarà l’impatto di Bohen sulla nuova stagione di Lioness, ma le possibilità sono molte.

Il ruolo di Bohen in Lioness lo mantiene anche nell’orbita generale di Sheridan, aumentando la possibilità e la facilità con cui il lavoratore del ranch Ryan potrebbe potenzialmente apparire in uno qualsiasi degli attuali spin-off di Yellowstone, come la prossima serie Beth and Rip. Nel complesso, è una buona notizia per i fan di un volto familiare proveniente da un’ampia varietà di drammi che spaziano dal soprannaturale e dai supereroi ai western.