Nicole Wallace protagonista di Postcards from Italy di Prime Video

Amazon MGM Studios ha annunciato oggi di aver firmato un contratto di esclusiva con l’acclamata attrice Nicole Wallace, star dei più grandi successi internazionali di Prime Video È Colpa Mia? e È Colpa Tua?. L’accordo segna l’inizio di una collaborazione creativa pensata per sviluppare e valorizzare il talento di Wallace. Nell’ambito dell’accordo, l’attrice collaborerà con Amazon MGM Studios per trovare progetti in cui potrà recitare all’interno della lineup globale di film e serie del servizio streaming Prime Video. Il primo progetto di Wallace sotto questo accordo sarà il ruolo da protagonista nella serie Original italiana in lingua inglese annunciata la scorsa estate, Postcards from Italy. Entrambe le notizie sono state svelate oggi durante l’evento di Prime Video Retreat a Ibiza per celebrare i successi internazionali presso il pubblico young adult.

La nuova serie Original Postcards from Italy è creata Lisa Riccardi e Damiano Bruè, e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu (Quiz Lady, Fosse/Verdon, Only Murders in the Building, The Morning Show). Postcards from Italy segue le disavventure di Mia, giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene spedita dal nonno a Palermo, senza soldi né lussi, per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. Riuscirà una ragazza dell’Upper West Side a sopravvivere in Sicilia senza nemmeno una carta di credito? La produzione è iniziata a settembre. Postcards from Italy è co-prodotta da Amazon MGM Studios e Gaumont Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

“Nicole Wallace ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua interpretazione autentica nel franchise Culpables, ha dichiarato Nicole Clemens, VP e Head of International Originals, Prime Video & Amazon MGM Studios. “La sua naturale capacità di regalare profondità emotiva ai suoi personaggi colpisce gli spettatori di diversi Paesi e culture. Questo accordo testimonia il nostro entusiasmo nei confronti del potenziale globale di Nicole e rafforza il nostro impegno nel coltivare talenti internazionali emergenti che possano aiutare a raccontare storie coinvolgenti per il nostro pubblico di tutto il mondo.”

“Sono incredibilmente emozionata di iniziare questa nuova avventura con Amazon MGM Studios” ha affermato Nicole Wallace. “Il loro impegno per una narrazione audace e coraggiosa rende questa partnership la perfetta ‘creative home’. Mentre mi preparo a interpretare Mia in Postcards From Italy, diretto dalla brillante Jessica Yu, mi sento più ispirata che mai a mettermi alla prova creativamente e ad esplorare il personaggio con profondità e complessità. Questa partnership è un’opportunità da sogno per crescere, collaborare con voci visionarie e contribuire a dare vita a storie significative. Sono immensamente grata per questa occasione e non vedo l’ora di ciò che verrà.”

L’accordo segue l’incredibile successo del franchise Culpables, basato sulla trilogia di bestseller del New York Times di Mercedes Ron. I primi due film della trilogia, intitolati È Colpa Mia? (2023) e È Colpa Tua? (2024), in cui Wallace ha recitato, hanno battuto ogni record confermandosi i contenuti internazionali più visti su Prime Video nei rispettivi anni di release.

La conclusione della trilogia, È Colpa Nostra?, debutterà su Prime Video il 16 ottobre, ma ha già battuto i record quando il suo trailer è diventato il più visto di sempre per un film Original in streaming, con 163 milioni di visualizzazioni in una settimana.

Nicole recita anche nella limited series Original cilena di Prime Video, The House of Spirits di FilmNation, Fabula, prodotta da Eva Longoria e in uscita nel 2026. La serie è basata sul romanzo acclamato dalla critica di Isabel Allende, e Nicola Wallace interpreta la giovane “Clara del Valle” insieme a un cast latino stellare che include Alfonso Herrera, Dolores Fonzi e Fernanda Castillo.

In precedenza, Nicole ha recitato nella limited series Ni Una Mas, basata sul romanzo di Miguel Saez Carral. La serie ha debuttato con 25,4 milioni di spettatori su Netflix ed è stata il drama in lingua non inglese più visto al mondo per due settimane, oltre ad essere al 19° posto tra le 100 serie più viste della piattaforma da gennaio a giugno 2024, nonostante sia stata rilasciata solo il 31 maggio.

Il ruolo che ha lanciato Nicole è stato quello della serie spagnola Skam Spagna, basata sul popolare teen drama norvegese. Tra i suoi altri crediti cinematografici figura il film Vera di Steffy Argelich. Nel 2020, è diventata la prima ambasciatrice beauty spagnola di Dior. Basata a Madrid, Nicole ha doppia cittadinanza USA/Spagna ed è rappresentata da TFC Management e Triana Management.