Norman Reedus annuncia la fine di un’era per The Walking Dead

Norman Reedus ha annunciato la fine di un’era per The Walking Dead, mentre l’ultimo capitolo della saga sugli zombie si avvicina all’orizzonte. Reedus ha interpretato Daryl nella serie sin dalla prima stagione dello show originale, assumendo il ruolo nel 2010. Da allora, è stato un pilastro della saga fino al finale della serie The Walking Dead.

Dopo la fine della serie originale, ha ripreso il suo ruolo in The Walking Dead: Daryl Dixon, che vede il suo personaggio protagonista sia in Francia che in Spagna, mentre cerca di tornare a casa in America. La serie è stata ben accolta dalla critica e dal pubblico. Tuttavia, all’inizio di quest’anno è stato annunciato che la quarta stagione di Daryl Dixon porrà fine allo spin-off.

Ora, Reedus ha confermato su X che le riprese della quarta stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon sono giunte al termine. L’attore ha espresso gratitudine per aver potuto interpretare Daryl per così tanto tempo, ringraziando i fan della serie per il loro continuo sostegno. Ecco cosa ha detto Reedus sulla conclusione delle riprese:

È stato confermato che la quarta stagione concluderà questo capitolo della storia di Daryl, insieme a Carol (Melissa McBride), che lo ha accompagnato nei suoi viaggi a partire dalla seconda stagione. Daryl Dixon La terza stagione si è conclusa con l’esplosione della barca della coppia da parte di Fede (Óscar Jaenada), che li ha lasciati ancora una volta bloccati in Spagna. Tuttavia, Codron (Romain Levi) ha assistito all’esplosione, segnalando un imminente ricongiungimento.

Finora non è chiaro se la quarta stagione sarà l’ultima per Daryl e Carol nell’universo di The Walking Dead. Il direttore dei contenuti Scott Gimple ha già espresso interesse a riunire i sopravvissuti principali delle serie sequel. Anche se un crossover non è stato confermato, sembra probabile che Daryl non scomparirà definitivamente dal franchise.

Quando lo spin-off finirà, però, Dead City – stagione 3 sarà l’unica altra stagione in arrivo del franchise. Al momento della stesura di questo articolo, l’unico altro show annunciato è More Tales from The Walking Dead Universe, anche se non ci sono stati aggiornamenti sullo sviluppo dal 2023. Questo rende Daryl Dixon uno degli ultimi due bastioni della serie originale.

L’annuncio di Reedus potrebbe porre fine a un’era di The Walking Dead, ma segna anche l’inizio di un nuovo capitolo della serie. Non è ancora chiaro se Daryl e Carol faranno parte di quel futuro. Tuttavia, con la serie spin-off che sta finalmente volgendo al termine, anche il loro viaggio oltreoceano giungerà al termine, ponendo fine alle loro difficoltà nel tornare a casa.

The Walking Dead: Daryl Dixon stagione 4 arriverà su AMC e AMC+ nel 2026.