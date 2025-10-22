The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3, la spiegazione del finale

The Walking Dead: Daryl Dixon ha ufficialmente concluso la sua terza stagione e, sebbene i protagonisti non siano riusciti a tornare a casa dagli Stati Uniti, hanno risolto diversi conflitti chiave. Dopo aver lasciato il Regno Unito in rovina di The Walking Dead, Carol e Daryl hanno navigato verso gli Stati Uniti prima di approdare involontariamente in Spagna a seguito di una tempesta.

Da allora, hanno cercato di riparare la loro barca e tornare a casa, ma si sono presto ritrovati coinvolti nella vita degli abitanti spagnoli di Solaz del Mar. Durante il finale, Carol ha cercato di salvare il suo Daryl Dixon, interesse amoroso della terza stagione, mentre Daryl si è diretto a El Alcazar con Paz per cercare di salvare Elena e Justina.

Nonostante le difficoltà che entrambi i protagonisti dovevano affrontare, hanno rischiato la vita per persone che avevano appena conosciuto, dimostrando la loro umanità. Tuttavia, anche dopo aver completato le loro missioni, i personaggi principali non sono riusciti a tornare a casa perché la loro barca è stata sabotata da uno dei cattivi principali dello spin-off, creando un finale ricco di colpi di scena.

Daryl e Paz hanno salvato Elena e Justina mentre abbatterono El Alcázar

Sebbene diversi gruppi di cattivi siano emersi durante la terza stagione di Daryl Dixon, El Alcázar era di gran lunga la minaccia più grande in Spagna prima che Daryl e Paz li abbattessero. Dopo aver scoperto che Fede aveva essenzialmente venduto sua nipote al gruppo contro la sua volontà, Daryl accettò di andare a salvare Justina da solo prima di incontrare Paz sulla strada per Barcellona.

Sebbene il loro piano iniziale non abbia funzionato, si sono finti operai che indossavano maschere per infiltrarsi nell’insediamento malvagio. Durante una cena tra i residenti più influenti di El Alcázar, Daryl è riuscito a sabotare uno spettacolo teatrale che utilizzava gli zombie per liberarli da dietro il sipario, scatenando il caos.

Il re di Spagna è stato morso mentre tutti fuggivano dalla sala, costringendo Daryl e Paz a separarsi. Quest’ultima ha cercato di localizzare la sua ex ragazza, che era stata trasferita a El Alcázar durante una precedente La Ofrenda, mentre Daryl ha approfittato del caos per appiccare il fuoco al luogo prima di rintracciare Justina.

Justina ha cercato di fuggire minacciando l’uomo che l’aveva scelta per il matrimonio, ma il suo piano le si è rapidamente ritorto contro e ha dato inizio a una rissa. Fortunatamente, Daryl l’ha salvata appena in tempo e ha liberato diverse altre donne prima di fuggire dalla comunità.

Nel frattempo, Paz ha localizzato Elena e ha scoperto che aveva un figlio, guadagnando tempo per permettere loro di fare i bagagli e andarsene. Tuttavia, dopo aver ucciso una guardia, è stata messa al tappeto da Torres, lo stesso uomo che diversi anni prima aveva ostacolato i suoi piani per salvare Elena.

Questa volta, però, le cose sono andate diversamente, poiché Elena ha pugnalato suo marito mentre Paz ha sferrato il colpo finale, riunendosi infine con Daryl e le altre donne fuori dalla struttura. Questo sembrava segnare la fine del gruppo antagonista, con Paz, Elena e le altre che salutavano Daryl e Justina, che tornavano insieme a Solaz.

I due sono tornati sulla moto di Daryl, giusto in tempo per aiutare a porre fine al tumulto che stava avvenendo all’interno della città fortificata.

Carol ha aiutato a salvare Antonio prima che Fede fosse smascherato

Mentre Daryl e Paz conquistavano El Alcázar, Carol è tornata a Solaz del Mar per salvare Antonio.

Dopo aver lasciato la comunità mentre contrabbandava il figlio di Antonio fuori dalla città, Carol ha deciso di tornare, sapendo che il suo interesse romantico sarebbe stato nei guai dopo essersi opposto a Fede davanti a tutti.

Arrivati con alcuni uomini di Valentina, sono riusciti a liberare Antonio, che era stato torturato e lasciato in mezzo alla città come punizione, provocando una sparatoria. Uno dei residenti ha permesso ad Antonio e Carol di nascondersi nella sua casa fino all’arrivo degli uomini di Fede, costringendo i due a fuggire attraverso un’uscita segreta.

Diversi abitanti del paese si sono riuniti per aiutarli a fuggire, ma alla fine sono stati traditi da Gustavo, che li ha consegnati a Fede in cambio di medicine. Invece di ucciderli, Fede è riuscito a localizzare Roberto e lo ha incatenato ai vaganti, permettendo a Carol e Antonio di proteggerlo, anche se senza il lusso delle armi.

Sono riusciti a tenere a bada gli zombie, con alcuni spettatori che si sono sentiti in colpa e hanno gettato le armi per aiutarli a combattere, ma alla fine Daryl ha salvato la situazione ancora una volta durante il finale della terza stagione di Daryl Dixon. È arrivato appena in tempo per sparare ai non morti, guadagnando tempo abbastanza a lungo da permettere a Justina di arrivare e dire la verità.

Dopo che lei ha rivelato che Fede era il vero traditore, la città si è unita per uccidere i vaganti e Fede è stato imprigionato per il suo tradimento, ponendo fine al conflitto a Solaz Del Mar e permettendo a Justina e Roberto di ricongiungersi.

Perché Fede ha distrutto la barca nel finale della terza stagione di Daryl Dixon

Con tutti i conflitti risolti, sembrava che sarebbe stato un semplice viaggio di ritorno a casa per Daryl e Carol, soprattutto con Antonio, Roberto e Justina che si erano uniti a loro. Purtroppo, le cose non sono state così semplici, poiché la madre di Fede lo ha liberato dalla prigione, spingendo l’ex leader di Solaz a confrontarsi con Daryl sulla spiaggia.

Puntandogli una pistola contro, ha promesso di uccidere il veterano di The Walking Dead, ma Carol ha placcato il cattivo proprio mentre stava per premere il grilletto. Sorprendentemente, The Walking Dead ha messo fine a un cliché comune che consisteva nell’uccidere inutilmente nuovi personaggi nel finale della terza stagione di Daryl Dixon, poiché non ci sono state vittime durante questa colluttazione, tranne una: la barca.

I proiettili della pistola di Fede hanno perforato la nave e l’hanno incendiata, senza che il gruppo riuscisse a spegnere il fuoco. Questo non solo ha vanificato il duro lavoro di un’intera stagione, ma ora la nave sarà probabilmente irreparabile, senza lasciare ai personaggi principali una via chiara per tornare a casa.

Sebbene Fede non abbia sabotato intenzionalmente il loro viaggio, voleva vendicarsi di Daryl per essere stato una spina nel fianco, e probabilmente avrebbe ucciso anche tutti gli altri sulla spiaggia, forse ad eccezione di Justina. Chiaramente non voleva che i sopravvissuti se ne andassero, ma le sue azioni erano dettate esclusivamente dalla vendetta, piuttosto che da qualsiasi altro motivo.

Tuttavia, ha finito per costare a Daryl e Carol la loro migliore possibilità di tornare al Commonwealth, ma “Solaz del Mar” ha offerto un barlume di speranza attraverso il ritorno di un personaggio importante.

Codron è tornato da Daryl Dixon e in qualche modo è arrivato in Spagna

Dopo essere stato visto l’ultima volta nel finale della seconda stagione, sembrava che Daryl Dixon si fosse dimenticato di Codron dopo la sua scomparsa nel Canale. Tuttavia, con grande sorpresa di molti fan, è ricomparso in Spagna, vagando per il paese da solo prima di imbattersi nel cubo di Rubik di Laurent che Daryl aveva lasciato vicino a un monumento.

La serie non ha mai fornito dettagli su come sia arrivato in Spagna, un mistero che presumibilmente verrà risolto nella prossima puntata, ma vedere Codron tornare da Daryl Dixon è stata sicuramente una svolta gradita. Lo abbiamo intravisto solo brevemente all’inizio dell’episodio, ma sembrava proprio che stesse cercando i protagonisti.

È poi ricomparso nei momenti finali della terza stagione, dove ha avvistato da lontano la nave in fiamme, suggerendo che il suo ricongiungimento con Carol e Daryl è sicuramente alle porte. Dato che è stato uno dei migliori personaggi dello spin-off, la sua presenza dovrebbe indubbiamente rendere più interessante la quarta stagione, offrendo agli spettatori qualcosa da aspettarsi con ansia.

Come il finale della terza stagione di Daryl Dixon prepara la stagione finale

Con la quarta stagione di Daryl Dixon confermata come l’ultima per lo spin-off, sarà sicuramente più grande e migliore che mai, soprattutto dopo il finale della terza stagione. Forse non si è conclusa con un tipico cliffhanger, dato che molti dei conflitti principali sono stati risolti, ma ha lasciato alcune domande su come Daryl e Carol torneranno a casa.

Di conseguenza, la barca in fiamme significa che la storia imminente ruoterà probabilmente intorno alla ricerca di un nuovo modo per tornare a casa, cosa in cui il ritorno di Codron potrebbe essere d’aiuto. Doveva arrivare in Spagna in qualche modo e, supponendo che il suo mezzo di trasporto sia ancora operativo, rimane la possibilità di tornare finalmente negli Stati Uniti.

Nonostante The Walking Dead: Daryl Dixon finisca con la quarta stagione, il presidente di AMC Network Dan McDermott ha accennato alla possibilità che il franchise visiti altri continenti in futuro.

Anche la discesa di Fede nella malvagità potrebbe giocare un ruolo importante nella prossima stagione. Certo, probabilmente tornerà in prigione all’inizio della quarta stagione, ma il suo potere e la sua influenza sulle persone fanno sì che sia destinato a uscire di nuovo, con la terza stagione che mostra quanto sia facile per lui manipolare chi gli sta vicino.

C’è anche la questione irrisolta dei Los Primitivos, che non sono mai tornati dopo il loro attacco iniziale, una minaccia che sicuramente tornerà. Nel complesso, “Solaz del Mar” vede i personaggi principali alla ricerca di una nuova via di ritorno in America mentre cercano di superare i nemici conosciuti, e inevitabilmente ci saranno nuovi ostacoli da affrontare quando arriverà la quarta stagione.

Cosa significa davvero il finale della terza stagione di Daryl Dixon

Il vero significato del finale di Daryl Dixon sembra riguardare l’impegno di Daryl e Carol a fare la cosa giusta, a qualsiasi costo. Nonostante volesse tornare a casa innumerevoli volte, Daryl è stato costantemente convinto da Carol a rimanere e ad aiutare, semplicemente perché era la cosa moralmente giusta da fare.

Entrambi hanno aiutato persone innocenti quando sarebbe stato più facile andarsene, con Daryl che ha persino deviato dal suo percorso per aiutare una comunità in difficoltà dopo che questa gli aveva mostrato gentilezza. Inoltre, il finale si concentra anche sul viaggio di Daryl alla scoperta di sé stesso.

Ammette apertamente di non essere sicuro del motivo per cui ha lasciato il Commonwealth, attribuendolo alla paura di sentirsi a proprio agio. I suoi flashback hanno anche esplorato il rapporto passato di Daryl con Merle in The Walking Dead e come questo abbia influito sulla sua incapacità di rimanere in un posto.

Sebbene sentisse chiaramente che lasciare il Commonwealth fosse stato inutile e che gli mancasse uno scopo, alla fine della stagione sembra pronto a tornare a casa e ha contribuito a cambiare in meglio la vita di diverse persone, dimostrando che sia lui che Carol sono persone buone nel profondo, nonostante le loro azioni violente in Daryl Dixon.