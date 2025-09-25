The Walking Dead: Dead City – stagione 3, data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo

La fine della seconda stagione The Walking Dead: Dead City ha concluso alcune delle principali trame, ma ha chiaramente lasciato la porta aperta a molte altre azioni, creando dubbi sul fatto che ci sarà o meno una terza stagione. Dopo che Maggie ha rifiutato di uccidere Negan nello spin-off di The Walking Dead, il finale della seconda stagione ha indicato che avrebbero lavorato insieme in futuro. Sebbene in passato i due non siano riusciti a mettere da parte le loro divergenze, sembra che Maggie sia davvero pronta a superare il suo rancore nei confronti di Negan, poiché perdonare l’assassino di suo marito è l’unico modo per trovare la pace.

Sebbene la collaborazione tra i due potesse essere un modo positivo per concludere lo spin-off, ci sono ancora troppe questioni in sospeso a Manhattan. Oltre ai protagonisti principali che sono ancora in città, la storia di Hershel con la Dama ha ancora molto da offrire, mentre la presenza di New Babylon sull’isola significa che c’è anche un importante gruppo di cattivi da sconfiggere. Inoltre, il veloce teaser sugli zombie di Dead City e i misteri irrisolti rendono una terza stagione ancora più inevitabile, ma nonostante sembri probabile, c’è ancora qualche incertezza sul rinnovo della serie.

Ci sarà una terza stagione di The Walking Dead: Dead City?

La terza stagione è stata confermata ufficialmente

La terza stagione di Dead City è stata confermata ufficialmente. The Walking Dead: Dead City – stagione 3 ha scritturato una star di Westworld per un ruolo importante, mentre continuano le riprese del prossimo capitolo del viaggio di Maggie e Negan. Dead City – stagione 3 è attualmente in produzione in Massachusetts, dove le riprese sono iniziate all’inizio di settembre. La storia seguirà Maggie e Negan all’indomani delle tragedie della stagione 2.

Quando potrebbe uscire la terza stagione di The Walking Dead: Dead City?

Il 2026 sembra una data realistica per l’arrivo della terza stagione

Le riprese della terza stagione sono tutt’ora in corso, è probabile che la serie arrivi nel corso del 2026. The Walking Dead ha mantenuto un ritmo di produzione piuttosto buono nel corso della sua storia, con la serie principale che viene pubblicata ogni anno, insieme a recenti spin-off come Daryl Dixon. Tuttavia, c’è stata un’attesa di due anni tra la stagione 1 e la stagione 2 di Dead City, rendendo il 2027 una scommessa sicura. Dato che Jeffrey Dean Morgan ha bilanciato The Walking Dead con Invincible, The Boys e altri progetti importanti negli ultimi anni, il suo fitto calendario è sicuramente una delle ragioni principali alla base di un ciclo di produzione più lungo per Dead City.

Non è del tutto escluso che Dead City torni sui nostri schermi il prossimo anno, ma sulla base della storia dello spin-off, l’estate del 2027 sembra essere la data più probabile per la terza stagione.

Il successo del franchise nella produzione di contenuti annuali suggerisce che riunire il cast sia complicato, ma se le voci secondo cui lo show sarebbe già in pre-produzione sono vere, è probabile che si stia già lavorando alle date delle riprese. Non è del tutto escluso che Dead City torni sui nostri schermi il prossimo anno, ma considerando la storia dello spin-off, l’estate del 2027 sembra essere la data più probabile per la terza stagione.

Quale potrebbe essere la trama della terza stagione di The Walking Dead: Dead City

La trama si concentrerà presumibilmente su Maggie e Negan che collaborano per abbattere New Babylon

Dopo la conclusione della seconda stagione, la terza stagione di Dead City sembra già avere una trama concreta. Con New Babylon che ha conquistato Manhattan, Maggie, Negan, Perlie e chiunque altro resista al loro dominio cercheranno sicuramente un modo per fermarli. Il gruppo di malvagi ha già imposto le proprie leggi alla comunità di Maggie fuori dall’isola, e lasciare loro il pieno controllo di Manhattan renderebbe New Babylon uno dei gruppi di malvagi più potenti di The Walking Dead. Inoltre, Dama e Hershel cercheranno di riconquistare il potere, rendendo il loro coinvolgimento una piccola incognita.

Sebbene Maggie e Negan non provino alcun affetto per Dama, saranno riluttanti a interferire troppo con i suoi piani, dato che Hershel sta lavorando al suo fianco. Anche la relazione tra Maggie e Negan sarà nuovamente al centro dell’attenzione, poiché cercheranno di superare i loro problemi nonostante Negan stia ancora soffrendo per la perdita di Ginny. Entrambi i personaggi centrali spereranno alla fine di lasciare l’isola con le loro famiglie e di fermare New Babylon, con personaggi come Dama e Croat che aggiungono un elemento di imprevedibilità alla trama della terza stagione di Dead City.

Chi farà parte del cast della terza stagione di The Walking Dead: Dead City?

La terza stagione di Dead City ha già molti volti familiari che sembrano destinati a tornare

Dead City stagione 3 ha già alcuni personaggi importanti che sembrano destinati a tornare nella terza stagione. Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan saranno i primi nomi del cast del progetto, dato che Maggie e Negan sono di gran lunga i personaggi più importanti coinvolti nello spin-off. La loro complicata relazione è stata una parte fondamentale della trama e, dato che entrambi sono veterani del franchise, lo show non può funzionare senza di loro. Inoltre, Gaius Charles è stato scelto per un altro ruolo centrale nel ritorno di Dead City dopo la fine della seconda stagione, avendo già interpretato Perlie nelle ultime due stagioni.

Dead City Personaggi Lauren Cohan Maggie Rhee Jeffrey Dean Morgan Negan Smith Gaius Charles Perlie Armstrong Logan Kim Hershel Rhee Lisa Emery The Dama Željko Ivanek The Croat/ Mile Jurkovic Keir Gilchrist Benjamin Pierce Jasmin Walker Governor Charlie Byrd

Sebbene sia stato spesso coinvolto durante tutta la serie, ha concluso la seconda stagione al fianco dei protagonisti, il che significa che potrebbe ricevere ancora più attenzione. Logan Kim riprenderà sicuramente il ruolo di Hershel se ci sarà un altro capitolo, e con Lisa Emery nei panni di Dama che è diventata una parte importante del cast della seconda stagione di Dead City, anche lei è destinata a tornare. Altri personaggi come Charlie Byrd, Benjamin Pierce e il Croato potrebbero potenzialmente avere un ruolo importante anche nella terza stagione, di cui si vocifera, e lo spin-off porterà senza dubbio alcuni volti nuovi per mantenere l’azione emozionante.