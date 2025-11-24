Escape Plan – Fuga dall’inferno: la spiegazione del finale del film

Il finale contorto di Escape Plan – Fuga dall’inferno (qui la recensione) ha spiegato tutto sul personaggio di Arnold Schwarzenegger, Rottmeyer. Questo thriller d’azione del 2013 è uno dei numerosi film con Sylvester Stallone e Schwarzenegger e vede il primo nei panni dello specialista di fughe Ray Breslin. Ray viene mandato in una prigione “inviolabile”, La Tomba, gestita dal crudele direttore Hobbes (Jim Caviezel). Ray stringe presto amicizia con Rottmeyer, che gestisce la sicurezza per un misterioso ladro chiamato Mannheim, che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Insieme, i due uomini cercano i punti deboli nella struttura di La Tomba e pianificano attentamente la loro fuga.

Si scopre anche che il socio in affari di Breslin, Clark (Vincent D’Onofrio), è in combutta con Hobbes e vuole che Ray rimanga intrappolato in quell’inferno, che alla fine si rivela essere una nave prigione. Il film Escape Plan – Fuga dall’inferno si conclude però con Breslin e Rottmeyer che mettono in atto il loro piano e, dopo una serie di sparatorie e scazzottate, riescono a fuggire su un elicottero di soccorso. Ray scopre poi che Rottmeyer è in realtà Mannheim, mentre la figlia di quest’ultimo, Jessica (Caitríona Balfe), si era finta un’agente della CIA per far entrare Ray nella Tomba e salvare suo padre.

Perché Victor Mannheim si è travestito da Emil Rottmayer

Sebbene non sia una grande sorpresa, Ray è comunque scioccato nell’apprendere che Rottmeyer era in realtà il benevolo Mannheim. I furti di Mannheim gli hanno procurato molti nemici che faranno di tutto per fermarlo. Quando è stato catturato, Mannheim si è travestito da capo della sua sicurezza per (comprensibilmente) evitare di essere torturato per ottenere informazioni e possibilmente giustiziato. Naturalmente, “Rottmeyer” è stato comunque sottoposto a un interrogatorio brutale, anche se Hobbes lo ha lasciato in gran parte in pace, sperando che alla fine avrebbe ceduto e tradito il suo “capo”.

Il grande colpo di scena di Escape Plan – Fuga dall’inferno rivela anche che il nome Rottmeyer è un codice che ha avvisato sua figlia del suo arresto. Lei si è quindi finta un’agente della CIA durante l’incontro con Breslin, Clark e la loro squadra, riferendosi alla Tomba come alla prova definitiva delle abilità di Ray. Nonostante le bugie e gli inganni, Mannheim e Breslin si separano in modo amichevole; nonostante ciò, Schwarzenegger non è tornato per Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno né per il terzo film. Al suo posto, Dave Bautista si è unito al franchise nei panni di un nuovo personaggio chiamato DeRosa.

Il vero piano di fuga di Breslin

Una volta imprigionato, il grande compito di Ray è capire dove si trova La Tomba. Ray è sbalordito nell’apprendere che la prigione è contenuta all’interno di un’enorme nave, il che rende naturalmente più difficile la fuga. Nonostante ciò, si mette a riflettere e, durante il finale, inganna Hobbes facendogli credere che organizzerà una rivolta in un certo blocco di celle. Il direttore della prigione invia la maggior parte della sua squadra di sicurezza in quella zona, ma Ray e Rottmeyer organizzano una rivolta nella zona centrale mentre solo una manciata di guardie è in servizio.

Da lì, è essenzialmente una corsa disperata verso la cima della nave per arrivare in tempo all’elicottero. Lungo la strada, Breslin trova il tempo di uccidere la brutale guardia Drake (Vinnie Jones) e alla fine fa saltare in aria anche Hobbes. Va detto che il piano di fuga di Breslin è piuttosto rudimentale e improvvisato e non sembra adatto a un presunto genio della fuga. La sua fuga iniziale è molto più creativa e originale, mentre quella finale in Escape Plan sembra improvvisata.

Chi ha costruito la prigione La Tomba e perché?

La Tomba è stata costruita per “far sparire” alcune persone scomode senza un regolare processo. I detenuti di alto valore possono anche essere torturati da Hobbes e dal suo staff per ottenere informazioni, come nel caso di Rottmeyer, con il direttore e Clark assunti da banche di tutto il mondo per trovare Mannheim prima della sua prossima rapina. La prigione di massima sicurezza di Escape Plan – Fuga dall’inferno è un’operazione a scopo di lucro gestita da misteriosi finanziatori, che rimangono tali fino alla fine del film.

Il gruppo si rivela in seguito essere il gestore della prigione HADES nel primo sequel. Sembra che anche loro abbiano una vendetta personale contro Breslin, presumibilmente a causa della fuga di Ray da La Tomba. Il finale sospeso di Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno lasciava intendere che un terzo film avrebbe visto Ray dare la caccia a questa oscura cricca, ma Escape Plan 3 – L’ultima sfida ha completamente ignorato questa trama quando è uscito l’anno successivo.

La spiegazione del tragico passato di Ray Breslin

Gli eroi di Escape Plan – Fuga dall’inferno passano da alleati riluttanti a compagni, con Ray che in seguito rivela le ragioni che lo spingono a svolgere un lavoro così strano. Si scopre che nella sua vita precedente era un procuratore con una moglie e un figlio, ma la sua famiglia è stata poi aggredita e uccisa da un detenuto che Ray aveva perseguito, il quale ha promesso a Breslin che avrebbe ottenuto la sua vendetta.

Questo detenuto ha trascorso anni determinato a mantenere la sua promessa prima di evadere dal carcere per compiere la sua vendetta. Dopo che la sua famiglia è stata uccisa, Ray ha dedicato la sua vita a garantire che i potenziali difetti di progettazione nelle prigioni di massima sicurezza fossero individuati ed eliminati. Breslin ha letteralmente scritto il libro su come progettare prigioni a prova di errore. Ciò risulta ironico, poiché Hobbes informa in seguito Breslin che il suo libro è stato fondamentale per la progettazione della Tomba.

Perché Clark ha tradito il suo socio Ray

Clark è il socio in affari di Ray, che viene attirato dalla CIA con l’offerta del doppio della tariffa abituale di Breslin per testare La Tomba. A metà film, si rivela che Clark non solo lavora per le persone dietro La Tomba, ma che vuole che Ray rimanga lì per sempre per dimostrare che la prigione è davvero inespugnabile. Non c’è altra motivazione dietro le azioni di Clark se non l’avidità, ed è molto ben pagato dai finanziatori di La Tomba per tradire il suo socio.

Dopo che Ray è riuscito a fuggire da La Tomba, il finale di Escape Plan – Fuga dall’inferno vede Clark che cerca di scappare. Viene presto intercettato dal tecnico di Breslin, Hush (50 Cent), e più tardi lo si vede rinchiuso in un container su una nave da carico, mentre viene portato in un luogo sconosciuto.

Il figlio di Clark cerca vendetta contro Ray in Escape Plan 3

Mentre Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno non ha rivelato il destino di Clark, Escape Plan 3 – L’ultima sfida ha confermato che è morto in quel container. Questo porta suo figlio Lester Clark Jr. (Devon Sawa) a intraprendere una missione di vendetta contro Ray, durante la quale rapisce la fidanzata di Ray, Abigail (Jaime King), oltre alla figlia di un ricco uomo d’affari cinese, per chiedere un riscatto. In una svolta rispetto alla formula, Ray e la sua squadra devono irrompere in una prigione soprannominata “Devil’s Station” per salvare Abby e gli altri ostaggi.

Il terzo film della trilogia si conclude però con una nota cupa: mentre gli altri ostaggi vengono liberati, Abigail viene uccisa, mentre Ray picchia selvaggiamente Clark Jr prima di tagliargli la gola. Ray aveva intenzione di ritirarsi dopo questo episodio e, dato che non sono previsti nuovi film, ha mantenuto la parola data.

Il vero significato del finale di Escape Plan – Fuga dall’inferno

Il significato generale del finale di Escape Plan – Fuga dall’inferno è quello di superare le grandi imprese, che spesso cercano di opprimere e distruggere i poveri. Mannheim era in prigione perché era un ladro alla Robin Hood, che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Tuttavia, non era in una prigione vera e propria, ma in una prigione segreta nascosta dove le persone venivano rinchiuse senza che nessuno lo sapesse. Questo ci porta a Ray, il cui intero libro sulla costruzione di prigioni inespugnabili è stato utilizzato per progettare questa, rendendo Ray un uomo molto ricco.

Tuttavia, Ray non ha contribuito a influenzare questo perché voleva diventare ricco. Lo stava facendo per assicurarsi che ciò che era successo alla sua famiglia non accadesse mai a nessun altro. D’altra parte, il suo socio, Clark, era interessato solo al denaro. Ecco perché aveva rinchiuso Ray nella prigione segreta con l’intenzione di assicurarsi che rimanesse lì, permettendo a Clark di prendere il controllo dell’azienda e diventare ancora più ricco grazie ai suoi contatti con la società che gestiva la prigione. Con Mannheim interessato ad aiutare i poveri e Ray a proteggere gli innocenti, Escape Plan – Fuga dall’inferno mette in scena la battaglia perfetta contro l’élite.