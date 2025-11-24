Ben Stiller promuove la nuova serie fantascientifica di Apple TV che ha battuto tutti i record, in vista della terza stagione di Severance

Ben Stiller elogia brevemente ma con entusiasmo Pluribus mentre continuano i lavori sulla terza stagione di Severance. Creata da Vince Gilligan, la nuova serie fantascientifica di Apple TV è stata trasmessa per la prima volta il 7 novembre e ha avuto subito un grande impatto.

Pluribus è ora alla quarta puntata della sua prima stagione e Stiller ha pubblicato un semplice messaggio su X, ex Twitter, rivelando le sue opinioni sulla serie dal ritmo lento. Cita il nome dello show e aggiunge un’emoji con le mani alzate, chiarendo che gli piace molto. Dai un’occhiata al post di Stiller qui sotto:

Stiller non è l’unico ad elogiare la nuova serie di Gilligan, che segna il seguito di progetti come Breaking Bad e Better Call Saul. Pluribus ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte della critica e la serie vanta un incredibile 99% su Rotten Tomatoes su 108 recensioni.

Con protagonista Rhea Seehorn di Better Call Saul, la serie segue la triste autrice Carol Sturka che diventa l’ultima speranza per l’umanità dopo che una misteriosa ondata di felicità forzata travolge il pianeta. Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga e Miriam Shor compaiono anche nella prima stagione di nove episodi della serie.

Uno dei punti di forza di Pluribus è la sua acuta capacità di osservare la natura umana e la cultura moderna, anche sulla scia di un reset mondiale della coscienza. Attinge al bisogno viscerale degli esseri umani di proteggersi dalle minacce percepite, anche quelle concettuali come il cambiamento (nel bene e nel male).

Anche il pubblico generale sembra apprezzare Pluribus. Il punteggio Popcornmeter su Rotten Tomatoes è un rispettabile 78%, ma ovviamente è inferiore al 99% ottenuto dalla critica.

Tuttavia, la risposta positiva è un segnale promettente per Pluribus stagione 2, che arriverà come parte dell’ordine di due stagioni dello show. Se la serie continuerà oltre questo punto dipenderà apparentemente dal numero di spettatori, ma il palcoscenico è pronto per ulteriori stagioni su Apple TV.

Con la terza stagione di Scissione (Severance) in lavorazione e il probabile arrivo nel 2027, lo streamer potrebbe ritrovarsi con due successi fantascientifici di lento consumo. La serie di Stiller segue Pluribus su Rotten Tomatoes, con un punteggio della critica del 95%. Queste serie si aggiungono a serie come Foundation, Silo, Monarch: Legacy of Monsters e Dark Matter, tutte molto popolari su Apple TV.

Resta da vedere come evolverà l’accoglienza riservata a Pluribus con l’uscita dei restanti episodi della prima stagione, ma le lodi di Stiller potrebbero dare una spinta alla serie, vista la forte reputazione di Severance e l’attesa per la prossima stagione.