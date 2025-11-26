Norman Reedus ha davvero girato la sua ultima scena nei panni di Daryl Dixon?

Quando Norman Reedus ha fatto il suo debutto in The Walking Dead nel 2010, era conosciuto soprattutto per The Boondock Saints, uscito più di dieci anni prima. Il suo ruolo nell’apocalisse zombie era pensato come secondario, senza alcun fondamento nella serie a fumetti originale di Robert Kirkman. Tuttavia, grazie soprattutto all’interpretazione di Reedus, Daryl si è trasformato in modo naturale in uno dei The Walking Dead‘s più popolari sopravvissuti.

Daryl è diventato sempre più importante con il passare delle stagioni, e ancora di più dopo l’uscita di scena di Andrew Lincoln nella stagione 9 di The Walking Dead. Reedus ha continuato a recitare nel suo spin-off, Daryl Dixon, che ha mandato in onda tre stagioni finora e ne ha una quarta in arrivo. Purtroppo, dopo 15 anni passati a estrarre dardi di balestra dalle teste dei non morti, Reedus potrebbe lasciare Daryl alle spalle.

Non sono stati confermati altri progetti di The Walking Dead con Norman Reedus

Il 20 novembre 2025, Norman Reedus ha pubblicato un tributo al suo ultimo giorno di riprese della stagione 4 di Daryl Dixon. Non solo la stagione 4 è stata confermata come l’ultima della serie spin-off di Reedus, ma è anche una delle sole due serie di The Walking Dead rimaste in piedi, con la stagione 3 di Dead City anch’essa in cantiere.

Last filming day today for daryl dixon. It’s been such a joy for me to play this guy with all of u for this long. I feel really blessed. Truly. Thank you all really from my heart ❤️ pic.twitter.com/aSyw51vhoP — norman reedus (@wwwbigbaldhead) November 20, 2025

Il futuro di The Walking Dead al di là di queste due uscite rimane oscuro, e dato che è altamente improbabile che Daryl appaia a New York con Maggie e Negan, sembra che, almeno sulla carta, Norman Reedus abbia girato i suoi ultimi momenti nei panni di Daryl Dixon.

Il tweet di Reedus sembra sicuramente un po’ più forte del solito post di fine stagione. Il suo riconoscimento emotivo di aver interpretato il personaggio per così tanto tempo, unito alla sincera espressione di gratitudine, potrebbe facilmente essere interpretato come un addio definitivo a Daryl Dixon.

Cosa deve succedere nella quarta stagione di Daryl Dixon per concludere la storia di Daryl

Affinché la quarta stagione di Daryl Dixon concluda adeguatamente l’esperienza di Reedus in The Walking Dead, devono accadere diverse cose. Innanzitutto, Daryl e Carol devono finalmente fuggire dall’Europa e tornare dai loro amici ad Alexandria e nel Commonwealth. Considerando quanto ci sono andati vicini alla fine della terza stagione di Daryl Dixon, è quasi certo che ciò accadrà nella prossima stagione.

Il finale di Daryl Dixon dovrebbe, se possibile, lasciare spazio a un’ultima apparizione di Louis Puech Scigliuzzi nei panni di Laurent. Il pubblico ha ancora bisogno di una conferma che lui e Ash abbiano raggiunto gli Stati Uniti sani e salvi, ma vedere Daryl e Laurent insieme darebbe una conclusione emotiva anche al loro legame padre-figlio.

Un po’ meno plausibile, la quarta stagione di Daryl Dixon avrebbe bisogno della tanto attesa riunione tra Rick Grimes di Andrew Lincoln e Daryl di Norman Reedus. Dopo la dedizione che Daryl ha dimostrato nella ricerca di Rick, merita di vedere ripagata la sua fede, e gli spettatori meritano di vedere quel momento sullo schermo.

Daryl Dixon ha in gran parte ignorato la storia d’amore tra Daryl e Connie delle ultime stagioni di The Walking Dead, sostituendo il personaggio di Reedus con un altro interesse amoroso. Considerando quanto bruscamente la trama sia stata abbandonata, sarebbe estremamente soddisfacente se la stagione 4 di Daryl Dixon finisse con un piccolo accenno alla possibilità che Daryl e Connie possano riaccendere la loro scintilla.

Se gli episodi finali di Daryl Dixon riusciranno a fornire tutti questi elementi, forse Norman Reedus ha davvero girato le sue ultime scene in The Walking Dead.

Perché la quarta stagione di Daryl Dixon probabilmente NON sarà l’ultima volta che vedremo Norman Reedus in The Walking Dead

Sebbene il tweet di Norman Reedus possa certamente essere interpretato come una chiusura definitiva del personaggio di Daryl Dixon, è significativo che non lo dica esplicitamente. Anche se non sono stati annunciati ulteriori progetti, Reedus sembra lasciare aperta la porta al ritorno di Daryl dopo la conclusione dello spin-off, un sentimento che ha ribadito durante un’intervista a Variety nel luglio 2025.

E, guardando al panorama più ampio di The Walking Dead, Daryl Dixon ha davvero ancora molto lavoro da fare.

È possibile che la quarta stagione di Daryl Dixon chiuda l’arco narrativo personale di Daryl, ma The Walking Dead ha trame pianificate per gli anni a venire. Le varianti, l’origine del virus, la Designazione 2, il PPP e il limite di 14 anni alla durata della vita umana sono i principali punti irrisolti al momento e, dato che la maggior parte di essi ha conseguenze di vasta portata, sono storie che si adattano meglio alla stagione 12 di The Walking Dead o a un crossover del franchise.

Si parla di crossover ormai da diversi anni, con il capo di The Walking Dead Scott M. Gimple che ha apertamente mostrato interesse per l’idea. The Walking Dead è ancora pieno zeppo di aree da esplorare, e la popolarità duratura di Daryl rende la sua partecipazione a quel futuro entusiasmante non negoziabile. Un crossover di Walking Dead senza Norman Reedus non sarebbe affatto un crossover.

Finché questa opzione rimarrà sul tavolo, Norman Reedus avrà probabilmente altre scene da girare nei panni di Daryl Dixon nell’universo in continua espansione di The Walking Dead.

