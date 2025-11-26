Zootropolis 2: intervista ai doppiatori italiani

Al cinema dal 26 novembre arriva Zootropolis 2 al cinema, distribuito da Walt Disney. Il film è il sequel del campione d’incassi del 2016 e riporta in azione Judy Hops e Nick Wilde. Con loro ci sono nuovi personaggi e nuove avventure.

Abbiamo intervistato Max Angioni, Michela Giraud e Matteo Martari che interpretano Gary De’Snake, Nibbles Maplestick e il sindaco Brian Winddancer per la versione italiana del 64° classico Disney.

Cosa racconta Zootropolis 2?

Nel nuovo film d’animazione, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De’Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora. Il film è diretto dal team vincitore dell’Oscar® composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino. Nel film anche la nuova canzone originale “Zoo” interpretata da Shakira. La musica e il testo di “Zoo” sono stati scritti da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira. La canzone è prodotta da Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira ed Ed Sheeran. La colonna sonora strumentale di Zootropolis 2 è composta dal vincitore dell’Academy Award® Michael Giacchino.