Landman – Stagione 2, episodio 2: la spiegazione del finale

I problemi di Tommy Norris stanno già peggiorando dopo la seconda stagione di Landman, episodio 2, e ci sono alcuni importanti sviluppi dell’ultimo episodio da analizzare. Tommy stava già affrontando la morte di sua madre nella premiere della seconda stagione di Landman, ma ora deve occuparsi anche di suo padre. Ha anche nuovi problemi con M-Tex, e Cooper gli sta aggiungendo altri grattacapi.

Ma questo non è nemmeno l’inizio dei problemi di Tommy. Angela e Ainsley sono state trattenute nella casa di riposo, Monty aveva molti segreti che stanno venendo alla luce dopo la sua morte e un vecchio nemico del passato di Tommy è appena rientrato nella sua vita. L’episodio 2 della seconda stagione di Landman ha dato a Tommy molti nuovi grattacapi da affrontare, e vale la pena esaminarli tutti in modo più dettagliato.

Chi è il nuovo socio di Cooper? Il ruolo di Gallino e la storia di Landman spiegati

Il più grande sviluppo della stagione 2, episodio 2 di Landman è arrivato proprio alla fine dell’episodio. Durante tutto l’episodio 2, Tommy ha cercato di capire chi ci fosse dietro Sonrisa, la società finanziaria che aveva sostenuto l’acquisto e le attività di trivellazione di Cooper sui suoi piccoli appezzamenti di terreno. Neil alla fine ha scoperto il leader di Sonrisa e Tommy lo ha chiaramente riconosciuto anche se era solo una foto.

Sebbene non abbiano usato il suo nome, era chiaro che Gallino (Andy Garcia), il leader del cartello della stagione 1 di Landman, è il fondatore di Sonrisa. Era la foto di Gallino sul modulo, anche se usava lo pseudonimo di Dan Morrell. Evidentemente, Gallino è sia un membro di alto rango di un cartello messicano, sia un personaggio pubblico che opera come finanziere a Dallas.

Alla fine della prima stagione di Landman, Gallino ha salvato Tommy da Jimenez, un boss del cartello che stava cercando di ucciderlo. Dopo aver salvato Tommy, Gallino lo ha informato che il cartello voleva lavorare a stretto contatto con lui per entrare nel settore petrolifero. Gallino ha anche chiarito che Tommy non avrebbe avuto scelta in merito, anche se apparentemente non ha più contattato Tommy nella seconda stagione di Landman.

Il fatto che Gallino sia il fondatore di Sonrisa è lo scenario peggiore possibile per Cooper. Gallino e il suo cartello hanno quasi certamente in mente qualcosa di illegale per Cooper e i suoi pozzi, come dimostrano i termini del contratto, troppo belli per essere veri. È ancora troppo presto per dire in che tipo di guai si trovi Cooper o come Tommy influirà sui piani di Gallino, ma si può dire con certezza che sia Cooper che Tommy si troveranno in un mare di guai.

Cosa sta cercando Cami nell’ufficio di Monty nella seconda stagione di Landman?

Uno dei momenti più confusi della seconda stagione di Landman, episodio 2, è stato quando Cami è andata nel vecchio ufficio di Monty e ha iniziato a rovistare nella sua scrivania e nel suo computer. Non ha spiegato cosa stesse cercando e Landman non ha rivelato cosa abbia trovato, se qualcosa, nell’ufficio di Monty. Fortunatamente, possiamo capire cosa abbia probabilmente trovato grazie ad alcuni indizi contestuali.

Durante la riunione di Rebecca all’inizio dell’episodio, uno degli avvocati ha detto che Monty aveva molti scheletri nell’armadio. Probabilmente quell’avvocato aveva ragione, dato che Monty era riuscito a concludere l’accordo per la trivellazione offshore a condizioni molto sospette e senza che Tommy o Cami ne fossero a conoscenza. Quindi, è logico che Cami abbia trovato prove degli affari sospetti di Monty mentre perquisiva il suo ufficio.

Non conosciamo i dettagli esatti di ciò che Cami ha trovato, ma è lecito supporre che si tratti di qualcosa di dubbio, nella migliore delle ipotesi. L’accordo di Monty sulla piattaforma petrolifera offshore era estremamente vago, e lui è riuscito a ottenere il pagamento in anticipo. Non si sa quali altri accordi commerciali vaghi abbia concluso mentre era in vita, e Cami ha bisogno di saperlo per non essere colta di sorpresa un’altra volta.

Spiegazione dell’accordo sulla trivellazione offshore di gas naturale nella seconda stagione di Landman

Dopo il secondo episodio, è chiaro che l’accordo di Monty sulla piattaforma offshore per il gas naturale sarà un grosso problema nella seconda stagione di Landman, quindi vale la pena saperne di più. Purtroppo, i dettagli dell’accordo sono pieni di termini legali complicati, cifre finanziarie e richiedono una conoscenza del settore petrolifero per essere compresi appieno. Fortunatamente, Landman ha comunque fornito agli spettatori informazioni sufficienti per comprendere l’essenza della situazione.

Monty possedeva una piattaforma offshore per l’estrazione di gas che è stata distrutta da un uragano. La sua compagnia di assicurazioni ha pagato 420 milioni di dollari dopo il disastro naturale, ma per legge quei soldi dovevano essere utilizzati per ricostruire la piattaforma petrolifera. Monty è riuscito in qualche modo a convincere la compagnia di assicurazioni a pagare l’intera somma in un’unica soluzione invece che a rate man mano che la piattaforma veniva ricostruita. Monty, tuttavia, ha utilizzato i 420 milioni di dollari per acquistare nuovi giacimenti petroliferi nella prima stagione di Landman.

Quindi, Cami, Tommy e M-Tex sono ora costretti a ricostruire una piattaforma petrolifera offshore di cui non sapevano nulla con 420 milioni di dollari che non hanno. Rebecca è riuscita a trovare abbastanza falle nella causa per violazione del contratto intentata dalla compagnia assicurativa da evitare un processo, ma M-Tex deve comunque ricostruire la piattaforma. Hanno anche un tempo incredibilmente breve per rimettere in funzione la piattaforma, dato che Monty avrebbe dovuto iniziare le riparazioni prima di morire.

Le dinamiche familiari di Tommy e il suo rapporto con TL Norris spiegati

La più grande novità nel cast di Landman, Sam Elliott nei panni di TL Norris, ha avuto anche alcune grandi rivelazioni nell’episodio 2. Sapevamo già che TL è il padre di Tommy, ma l’ultimo episodio ci ha fornito molte informazioni sul loro rapporto e sull’educazione di Tommy. Basti dire che Tommy non ha avuto dei genitori fantastici né un’infanzia felice.

La seconda stagione di Landman, episodio 2, ha rivelato a poco a poco che TL era un alcolizzato violento. Tommy ha raccontato che TL ha lavorato fino allo sfinimento fino a quando la schiena e le gambe non sono state distrutte in un campo petrolifero. Ha anche detto che TL picchiava Tommy per punirlo dei suoi fallimenti. Da parte sua, TL pensa che Tommy non abbia un lavoro onesto e che derubi semplicemente altre persone.

Dorothy, la madre di Tommy, non era migliore. Tommy ha spiegato che Dorothy era dipendente dalla cocaina quando lui era bambino e, dato che è morta in una struttura di cura per la memoria, è lecito supporre che abbia sofferto di demenza senile. TL ha detto che la dipendenza ha ucciso la parte di Dorothy che amava e l’ha trasformata in una donna crudele che pensava sarebbe andata all’inferno. Tommy ha evidentemente messo entrambi i suoi genitori in case di riposo non appena ha potuto.

Perché Ariana ha cacciato Cooper da casa sua?

Uno dei primi grandi sviluppi della seconda stagione di Landman, episodio 2, è stato anche uno dei più confusi. Ariana e Cooper sono stati innamorati fin dalla prima stagione di Landman, quando Cooper si è trasferito da Ariana dopo che suo marito è morto in un incidente su una piattaforma petrolifera. Nonostante il loro amore reciproco e tutte le difficoltà che hanno già affrontato insieme, tuttavia, Ariana ha cacciato Cooper da casa sua.

Ci sono state diverse ragioni alla base della decisione di Ariana. Il primo era che Cooper non aveva risposto al telefono per tutto il giorno, il che aveva fatto temere ad Ariana che fosse morto sul posto di lavoro proprio come Elvio, il suo defunto marito. Inoltre, Cooper non era stato molto comprensivo nei confronti delle paure e dell’ansia di Ariana e si era limitato a dire che il suo telefono era scarico, il che l’aveva fatta arrabbiare ancora di più. Una cosa era non rispondere, ma era molto peggio liquidare i suoi sentimenti in modo così brusco.

Un altro motivo alla base della decisione di Ariana era che lei semplicemente non condivideva gli stessi sogni di Cooper. Cooper voleva arricchirsi grazie ai suoi pozzi petroliferi e trasferirsi lontano da Midland. Ariana no. Ha amici, famiglia, ricordi e una vita a Midland. Non possiede molti beni materiali, ma non desidera molto di più. Le priorità di Cooper non coincidono con le sue, quindi Ariana ha capito che c’era un problema nella loro relazione.

Infine, Ariana ha anche vissuto un periodo di stress incredibile in Landman. Ha perso suo marito e il padre di suo figlio in modo improvviso e violento. Poi si è immediatamente innamorata di un altro uomo, che è stato picchiato e minacciato a causa della loro relazione. Per coronare il tutto, questo nuovo uomo vuole cambiare completamente la vita di Ariana in un modo che lei non desidera. Chiunque potrebbe essere perdonato per aver reagito in modo violento dopo tutto questo.