Omicidio a Easttown: il creatore condivide l’idea di un crossover con una nuova serie

Il creatore di Omicidio a Easttown (Mare of Easttown), Brand Ingelsby, ha rivelato che gli piacerebbe poter realizzare un crossover con la sua nuova serie poliziesca. Omicidio a Easttown (Mare of Easttown) vede Kate Winslet nei panni di una detective tormentata che cerca di risolvere l’omicidio di una madre adolescente. La miniserie è andata in onda su HBO nel 2021, ottenendo il plauso della critica e valendo a Winslet un Emmy per la sua interpretazione.

L’ultima serie di Ingelsby è il crime drama Task, con Mark Ruffalo, che vede un agente dell’FBI incaricato di indagare su una serie di violente rapine. Task vede Ingelsby al massimo della forma e le ottime interpretazioni e la trama avvincente hanno portato a paragoni con Omicidio a Easttown (Mare of Easttown) , spingendo Ingelsby a lanciare un’idea intrigante.

Secondo THR, Ingelsby ha affermato che gli piacerebbe vedere un crossover tra Task e Omicidio a Easttown (Mare of Easttown) , dichiarando che ci saranno altre storie sulle persone della zona e che entrambe le serie sono ambientate nello stesso mondo, ma ha anche ammesso di non avere piani concreti per un crossover. Ecco i commenti di Ingelsby:

“Penso che ci siano ancora molte storie da raccontare sulle persone della contea di Delaware. Esistono nello stesso mondo, quindi non mi sorprenderebbe affatto se Mare (interpretata da Kate Winslet) entrasse in un Wawa dove si trova Tom (interpretato da Ruffalo). Non ho in mente una storia che sia un crossover, ma mi piace l’idea che i loro mondi si incrocino”.

Cosa significa questo per un possibile crossover tra Task e Omicidio a Easttown (Mare of Easttown)

I commenti di Ingelsby sono sicuramente intriganti, poiché ammette apertamente che gli piacerebbe vedere un crossover e pensa che far scontrare i mondi di Mare e Tom sarebbe un’idea interessante. Tuttavia, il fatto che affermi di non avere in mente una storia suggerisce che questa potrebbe essere un’idea che gli è venuta solo dopo l’uscita di Task.

Nulla impedisce a Ingelsby di ideare una trama che intersechi entrambe le serie e gettare le basi per un potenziale crossover futuro, dato che è il creatore di entrambe. Tuttavia, il fatto che ciascuna sia stata concepita come una miniserie e che non sia stato rinnovato Omicidio a Easttown (Mare of Easttown), significa che potrebbe non esserci il desiderio di vedere il ritorno di nessuna delle due serie.