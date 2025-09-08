The Immortal Man: il film Peaky Blinders ottiene un importante aggiornamento sulla distribuzione

The Immortal Man arriva su Netflix con un aggiornamento, mentre Cillian Murphy anticipa cosa ci aspetta dal film di Peaky Blinders. Diretto da Tom Harper e scritto dal creatore della serie Steven Knight, il tanto atteso nuovo capitolo della storia di Tommy Shelby seguirà il personaggio durante la Seconda guerra mondiale.

Oltre a Murphy, il film in uscita vede la partecipazione di una serie di attori nuovi e di ritorno, tra cui Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Stephen Graham, Tim Roth, Ned Dennehy e Packy Lee, tra gli altri. Precedentemente prevista per la fine del 2025, la data di uscita di The Immortal Man non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Sebbene la data di uscita specifica rimanga sconosciuta, The Observer rivela ora che The Immortal Man arriverà su Netflix nel corso del prossimo anno. Murphy, che ha terminato le riprese del film lo scorso dicembre, ha dichiarato alla testata giornalistica di non aver ancora elaborato completamente il ritorno di Shelby. In realtà, ha appena capito quanto sia stato importante questo personaggio nella sua vita:

“Ho capito che ho interpretato questo personaggio per un quarto della mia vita, il che è piuttosto folle”.

Murphy spiega anche perché ha deciso di tornare dopo aver espresso in precedenza il suo apprezzamento per il finale della serie TV, anticipando che il film rappresenta la vera conclusione del viaggio del suo personaggio:

“Perché abbiamo ricevuto una sceneggiatura davvero ottima e mi sento in dovere nei confronti dei fan perché, in molti modi, sono stati loro a rendere la serie il successo che è”, afferma. “È un degno coronamento delle 36 ore di televisione”.

Cosa significa questo per The Immortal Man

Non è chiaro il motivo per cui The Immortal Man stia impiegando così tanto tempo per uscire, dato che le riprese sono terminate più di un anno fa, ma questo non è necessariamente motivo di preoccupazione. I tempi di produzione dei film Netflix, dalle riprese all’uscita, possono essere piuttosto lunghi. Frankenstein di Guillermo del Toro, ad esempio, ha terminato le riprese nell’ottobre 2024 e uscirà questo novembre.

Considerando che la produzione è terminata nel dicembre 2024, è probabile che il seguito della Peaky Blinders – stagione 6 arriverà nella prima metà dell’anno. A questo punto, un annuncio ufficiale potrebbe non essere troppo lontano, con un trailer che probabilmente arriverà prima della fine dell’anno.

Per quanto riguarda i commenti di Murphy, l’attore sembra confermare che The Immortal Man sarà la conclusione della storia di Tommy Shelby. Il pubblico, quindi, forse non dovrebbe sperare in un sequel. È sempre possibile, tuttavia, che Knight trovi un’altra storia degna di essere raccontata per il personaggio, e una buona sceneggiatura ha già riportato Murphy sul set in passato.

Se The Immortal Man sarà la fine per Tommy, il mondo della serie poliziesca è destinato a continuare. Netflix ha rivelato che sono in fase di sviluppo due spin-off di Peaky Blinders, uno ambientato a Boston e uno che funge da prequel per Polly.