One Piece seconda stagione: annunciati nuovi membri del cast. Ecco Mr. 3!

La serie TV live-action One Piece di Netflix ha scelto i primi nuovi attori per la sua prossima seconda stagione, aggiungendo quattro volti nuovi che interpreteranno altrettanti cattivi del fumetto.

L’attore di “Raised by Wolves” Daniel Lasker interpreterà Mr. 9, Camrus Johnson di “Batwoman” è stato scelto come Mr. 5, Jazzara Jaslyn (“Warrior”) sarà Miss Valentine e l’iconico David Dastmalchian assumerà il ruolo di Mr. 3.

Questi quattro personaggi sono tratti direttamente dal manga One Piece, creato da Eiichiro Oda, e dal suo successivo adattamento in serie TV anime, dove sono membri chiave del sindacato criminale Moroccan Works.

One Piece, i nuovi membri del cast della seconda stagione

Nella prima stagione Iñaki Godoy era l’aspirante re dei pirati Monkey D. Luffy, insieme a lui la ciurma di Cappello di Paglia era formata da Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji, e tutti riprenderanno i loro ruoli per la seconda stagione. La prima stagione di One Piece è stata lanciata il 31 agosto 2023 su Netflix ottenendo un solido numero di spettatori in streaming e elogi da parte della critica.

Creata in collaborazione con Shueisha, editore di manga di One Piece e prodotta da Tomorrow Studios (un partner di ITV Studios) e Netflix, la serie TV live-action è prodotta esecutivamente dal creatore di manga e anime Eiichiro Oda, così come da co-showrunner Matt Owens e Joe Tracz.