Watch Dog: Tom Blyth conferma che il film sarà diverso dal videogioco

Il film Watch Dogs ha ricevuto un aggiornamento interessante da una delle sue star, che ha anticipato che il film sarà diverso dal gioco. Come noto, la serie di Ubisoft sta facendo il salto dalla console al cinema, guidata dal regista Mathieu Turi, con una storia originale di Christie LeBlanc e Victoria Bata, ambientata nello stesso universo del gioco.

Tom Blyth (The Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente), Sophie Wilde (Talk to Me) e Markella Kavenagh (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere) fanno tutti parte del cast del film Watch Dogs, anche se i dettagli della trama sono stati in gran parte tenuti segreti e non c’è ancora una data di uscita ufficiale, anche se le riprese principali sono terminate ormai nel settembre 2024.

Ora, in un’intervista esclusiva con Liam Crowley di ScreenRant, mentre promuoveva il suo film Plainclothes, Blyth ha offerto un breve ma intrigante aggiornamento sul film Watch Dogs. L’attore ha infatti fatto luce su quanto il film sarà fedele ai giochi, sulle recenti riprese aggiuntive e su com’è Sophie Wilde come co-protagonista.

“Sarà fantastico. Siamo appena tornati e abbiamo rifatto alcune riprese di recente, rendendolo ancora migliore. È fantastico. Sophie Wilde è incredibile. Non è il gioco. È molto diverso. Hanno fatto un lavoro fantastico nel realizzare… Non voglio spoilerare troppo. Sto cercando di scegliere con cura le parole, ma hanno fatto un lavoro fantastico nel trasformare il gioco in un film”.

“Sembra davvero un film. Non sembra che abbiano cercato di copiare e incollare il gioco sullo schermo. Sembra una cosa a sé stante, e sembra l’inizio di un esercizio di costruzione di un mondo”. I commenti di Tom Blyth confermano due importanti sviluppi. Innanzitutto, che il film Watch Dogs è stato recentemente sottoposto a riprese aggiuntive, spesso segno di ritocchi da parte dello studio o di modifiche alla trama, il che ha senso considerando che le riprese sarebbero state completate alla fine del 2024.

In secondo luogo, e forse ancora più importante, Blyth ha sottolineato che il film non sarà un adattamento diretto del videogioco, uscito nel 2014. Piuttosto che tentare una ricostruzione fedele del gioco originale, il film sarà probabilmente ambientato nell’universo del videogioco, ma si concentrerà su nuovi personaggi, ambientazioni e minacce. Inoltre, il commento di Blyth sulla “costruzione del mondo” suggerisce un universo cinematografico più ampio.

Quanti giochi sono il franchise di Watch Dogs?

Il nucleo del gameplay di ogni gioco di Watch Dogs consiste nell’hackerare questo sistema per ottenere un vantaggio sui nemici. I giocatori possono accedere al ctOS e utilizzare vari dispositivi che li assistono nei combattimenti, nella furtività o negli enigmi. Il primo gioco è uscito nel 2014 ed è ambientato in una versione romanzata dell’area di Chicago.

La storia segue la ricerca di vendetta dell’hacker/vigilante Aiden Pearce dopo l’uccisione di sua nipote. Watch Dogs 2 è uscito nel 2016 e ci ha portato in una versione romanzata della baia di San Francisco. Il gioco seguiva un hacker di nome Marcus Holloway che lavorava con il gruppo di hacker clandestini DedSec per distruggere l’avanzato sistema di sorveglianza della città. Il gioco più recente della serie di videogiochi è Watch Dogs: Legion, uscito nel 2020. Questo gioco ci porta oltreoceano, in una Londra futuristica e distopica.

La storia segue il sindacato di hacker DedSec nel tentativo di ripulire il proprio nome dopo essere stato incastrato per una serie di attentati terroristici. Ciò che rende questo gioco particolarmente unico è che si può giocare nei panni di chiunque si trovi in città. Ogni personaggio che incontrate può unirsi alla vostra squadra, portando con sé una storia, una personalità e delle abilità uniche.