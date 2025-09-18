ONE PIECE – Stagione 2: l’anteprima ne nuovo trailer, i pirati di Cappello di Paglia sono tornati!

La ciurma più amata del mondo dell’anime e del manga è pronta a solcare di nuovo i mari. Netflix Italia ha svelato l’anteprima della seconda stagione di ONE PIECE, riportando sullo schermo i Pirati di Cappello di Paglia guidati dall’instancabile Monkey D. Luffy. Dopo il successo della prima stagione live action, l’adattamento del capolavoro di Eiichirō Oda torna con nuove avventure, nuove sfide e una rotta ancora più ambiziosa: la Rotta Maggiore.

Nella nuova stagione ritroveremo Luffy, Zoro, Nami, Usop e Sanji, pronti a salpare verso acque pericolose e a confrontarsi con nemici sempre più potenti. Al tempo stesso, la serie introdurrà nuovi personaggi, alleati inaspettati e tesori leggendari che promettono di cambiare per sempre il destino della ciurma. Netflix punta a consolidare il successo ottenuto nel 2023, quando ONE PIECE è diventato uno dei titoli più visti a livello globale nella settimana di debutto, dimostrando che un adattamento live action di qualità è possibile.

La seconda stagione – girata in gran parte in Sudafrica e in altri scenari esotici – mira a espandere l’universo narrativo, approfondendo i retroscena dei personaggi e rispettando sempre di più lo spirito dell’opera originale. L’anteprima diffusa da Netflix mostra già un salto qualitativo nella resa delle scenografie, degli effetti speciali e delle coreografie di combattimento, accendendo l’entusiasmo dei fan sui social.

Non è ancora stata comunicata la data ufficiale di uscita su Netflix Italia, ma l’hype è alle stelle. Con “ONE PIECE – Stagione 2: Verso la Rotta Maggiore” il viaggio della ciurma di Cappello di Paglia è solo all’inizio: nuove isole, nuovi nemici e nuove emozioni attendono gli spettatori. Preparati a salpare ancora una volta!